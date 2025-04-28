https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/lavrov-rubio-telefon-gorusmesinde-ukrayna-krizi-ele-alindi-1095726941.html
Lavrov-Rubio telefon görüşmesinde Ukrayna krizi ele alındı
Lavrov-Rubio telefon görüşmesinde Ukrayna krizi ele alındı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un ABD’li mevkidaşı Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede Ukrayna konusunun değerlendirildiği... 28.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-28T07:24+0300
2025-04-28T07:24+0300
2025-04-28T07:33+0300
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sergey lavrov
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Sergey Lavrov ve Marco Rubio arasında telefon görüşmesinin yapıldığı ifade edildi.Görüşmede, Ukrayna krizi konusunda odaklanıldığı aktarılırken iki bakan, Ukrayna'da uzun vadeli barışa giden yolda anlaşmaya varılması için müzakerelerin ön koşullarının birleştirilmesinin önemini vurguladı.Açıklamada, “Son dönemde önemli ölçüde yoğunlaşan Rusya-ABD siyasi diyaloğunun kilit yönleriyle ilgili verimli görüş alışverişi devam etti” ifadesine yer verildi.Bakanlar tüm düzeylerde teması sürdürme konusunda anlaştılar.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25 Nisan günü Kremlin’de ABD’nin Özel Temsilcisi Steve Witkoff’u kabul etmişti. Üç saat süren görüşmede, Rusya ve Ukrayna temsilcileri arasında doğrudan müzakereler olasılığı ele alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/lavrov-brics-disisleri-bakanlari-toplantisina-katilmak-uzere-brezilyaya-geldi-1095723408.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, abd, sergey lavrov, marco rubio, ukrayna
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, abd, sergey lavrov, marco rubio, ukrayna
Lavrov-Rubio telefon görüşmesinde Ukrayna krizi ele alındı
07:24 28.04.2025 (güncellendi: 07:33 28.04.2025)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un ABD’li mevkidaşı Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede Ukrayna konusunun değerlendirildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Sergey Lavrov ve Marco Rubio arasında telefon görüşmesinin yapıldığı ifade edildi.
Görüşmede, Ukrayna krizi konusunda odaklanıldığı aktarılırken iki bakan, Ukrayna'da uzun vadeli barışa giden yolda anlaşmaya varılması için müzakerelerin ön koşullarının birleştirilmesinin önemini vurguladı.
Açıklamada, “Son dönemde önemli ölçüde yoğunlaşan Rusya-ABD siyasi diyaloğunun kilit yönleriyle ilgili verimli görüş alışverişi devam etti” ifadesine yer verildi.
Bakanlar tüm düzeylerde teması sürdürme konusunda anlaştılar.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25 Nisan günü Kremlin’de ABD’nin Özel Temsilcisi Steve Witkoff’u kabul etmişti. Üç saat süren görüşmede, Rusya ve Ukrayna temsilcileri arasında doğrudan müzakereler olasılığı ele alınmıştı.