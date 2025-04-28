https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/lavrov-rubio-telefon-gorusmesinde-ukrayna-krizi-ele-alindi-1095726941.html

Lavrov-Rubio telefon görüşmesinde Ukrayna krizi ele alındı

Lavrov-Rubio telefon görüşmesinde Ukrayna krizi ele alındı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un ABD’li mevkidaşı Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede Ukrayna konusunun değerlendirildiği... 28.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-28T07:24+0300

2025-04-28T07:24+0300

2025-04-28T07:33+0300

ukrayna kri̇zi̇

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rusya dışişleri bakanlığı

abd

sergey lavrov

marco rubio

ukrayna

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Sergey Lavrov ve Marco Rubio arasında telefon görüşmesinin yapıldığı ifade edildi.Görüşmede, Ukrayna krizi konusunda odaklanıldığı aktarılırken iki bakan, Ukrayna'da uzun vadeli barışa giden yolda anlaşmaya varılması için müzakerelerin ön koşullarının birleştirilmesinin önemini vurguladı.Açıklamada, “Son dönemde önemli ölçüde yoğunlaşan Rusya-ABD siyasi diyaloğunun kilit yönleriyle ilgili verimli görüş alışverişi devam etti” ifadesine yer verildi.Bakanlar tüm düzeylerde teması sürdürme konusunda anlaştılar.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25 Nisan günü Kremlin’de ABD’nin Özel Temsilcisi Steve Witkoff’u kabul etmişti. Üç saat süren görüşmede, Rusya ve Ukrayna temsilcileri arasında doğrudan müzakereler olasılığı ele alınmıştı.

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, abd, sergey lavrov, marco rubio, ukrayna