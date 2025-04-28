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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/lavrov-rubio-telefon-gorusmesinde-ukrayna-krizi-ele-alindi-1095726941.html
Lavrov-Rubio telefon görüşmesinde Ukrayna krizi ele alındı
Lavrov-Rubio telefon görüşmesinde Ukrayna krizi ele alındı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un ABD’li mevkidaşı Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede Ukrayna konusunun değerlendirildiği... 28.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-28T07:24+0300
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ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
abd
sergey lavrov
marco rubio
ukrayna
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Sergey Lavrov ve Marco Rubio arasında telefon görüşmesinin yapıldığı ifade edildi.Görüşmede, Ukrayna krizi konusunda odaklanıldığı aktarılırken iki bakan, Ukrayna'da uzun vadeli barışa giden yolda anlaşmaya varılması için müzakerelerin ön koşullarının birleştirilmesinin önemini vurguladı.Açıklamada, “Son dönemde önemli ölçüde yoğunlaşan Rusya-ABD siyasi diyaloğunun kilit yönleriyle ilgili verimli görüş alışverişi devam etti” ifadesine yer verildi.Bakanlar tüm düzeylerde teması sürdürme konusunda anlaştılar.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25 Nisan günü Kremlin’de ABD’nin Özel Temsilcisi Steve Witkoff’u kabul etmişti. Üç saat süren görüşmede, Rusya ve Ukrayna temsilcileri arasında doğrudan müzakereler olasılığı ele alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/lavrov-brics-disisleri-bakanlari-toplantisina-katilmak-uzere-brezilyaya-geldi-1095723408.html
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Lavrov-Rubio telefon görüşmesinde Ukrayna krizi ele alındı

07:24 28.04.2025 (güncellendi: 07:33 28.04.2025)
© Sputnik / montagem de fotosO secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov
O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2025
© Sputnik / montagem de fotos
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un ABD’li mevkidaşı Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede Ukrayna konusunun değerlendirildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Sergey Lavrov ve Marco Rubio arasında telefon görüşmesinin yapıldığı ifade edildi.
Görüşmede, Ukrayna krizi konusunda odaklanıldığı aktarılırken iki bakan, Ukrayna'da uzun vadeli barışa giden yolda anlaşmaya varılması için müzakerelerin ön koşullarının birleştirilmesinin önemini vurguladı.
Açıklamada, “Son dönemde önemli ölçüde yoğunlaşan Rusya-ABD siyasi diyaloğunun kilit yönleriyle ilgili verimli görüş alışverişi devam etti” ifadesine yer verildi.
Bakanlar tüm düzeylerde teması sürdürme konusunda anlaştılar.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25 Nisan günü Kremlin’de ABD’nin Özel Temsilcisi Steve Witkoff’u kabul etmişti. Üç saat süren görüşmede, Rusya ve Ukrayna temsilcileri arasında doğrudan müzakereler olasılığı ele alınmıştı.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2025
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