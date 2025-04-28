https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/kutahya-simavda-39luk-deprem-oldu-1095726826.html
Kütahya Simav'da 3.9'luk deprem oldu
Kütahya Simav'da 3.9'luk deprem oldu
Sputnik Türkiye
AFAD verilerine göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde bugün saat 07.21'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 28.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-28T07:29+0300
2025-04-28T07:29+0300
2025-04-28T07:34+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı verilerine göre Kütahya'nın Simav ilçesinde büyüklüğü 3.9 olan deprem meydana geldi. Derinliği 6.13 km olan deprem, saat 07.21'de gerçekleştiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/istanbul-buyukcekmecede-hissedildi-35-buyuklugunde-deprem-1095723541.html
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Kütahya Simav'da 3.9'luk deprem oldu
07:29 28.04.2025 (güncellendi: 07:34 28.04.2025)
AFAD verilerine göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde bugün saat 07.21'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı verilerine göre Kütahya'nın Simav ilçesinde büyüklüğü 3.9 olan deprem meydana geldi. Derinliği 6.13 km olan deprem, saat 07.21'de gerçekleştiği ifade edildi.