https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/karanliga-gomulen-madridde-ucuncu-seviye-alarm-cagrisi-belediye-baskani-orduyu-goreve-cagirdi-1095749119.html

Karanlığa gömülen Madrid'de üçüncü seviye alarm çağrısı: Belediye Başkanı orduyu göreve çağırdı

Karanlığa gömülen Madrid'de üçüncü seviye alarm çağrısı: Belediye Başkanı orduyu göreve çağırdı

Sputnik Türkiye

İspanya’da yaşanan tarihi enerji kesintisinin ardından Madrid Bölgesi Başkanı, üçüncü seviye acil durum ilan edilmesini ve ordunun devreye girmesini istedi. 28.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-28T16:46+0300

2025-04-28T16:46+0300

2025-04-28T16:46+0300

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İspanya ve Portekiz’i etkisi altına alan geniş çaplı enerji kesintisi hayatı felç ederken, Madrid Özerk Bölgesi Başkanı Isabel Diaz Ayuso, Başbakan Pedro Sanchez’e çağrıda bulunarak üçüncü seviye alarm ilan edilmesini talep etti. Bu adım, İspanyol ordusunun enerji krizine doğrudan müdahale etmesine zemin hazırlayacak.Yetkililer, kesintinin sebebine yönelik soruşturmaların sürdüğünü belirtirken, siber saldırı olasılığı da gündemde tutuluyor.Madrid'den üçüncü seviye alarm çağrısıİspanyol basınında yer alan haberlere göre, Madrid Bölgesi Başkanı Ayuso, kesintinin etkilerinin kontrolden çıkmaması için hükümetten acil adım atılmasını istedi. Üçüncü seviye alarm durumunun ilan edilmesi halinde:Ayuso, özellikle metroların durması, havaalanlarının çalışamaması ve iletişim ağlarının çökmesi nedeniyle kamu güvenliğinin riske girdiğini belirtti.Enerji kesintisi İspanya ve Portekiz'i vurduYerel saatle 12.00'de başlayan kesinti İspanya ve Portekiz genelinde ulaşım, iletişim ve sağlık hizmetlerinde büyük aksaklıklara neden oldu. Madrid metrosu boşaltılırken, trenler durdu ve havaalanları çalışamaz hale geldi.İspanyol elektrik şirketi Red Electrica, elektrik arzının kademeli olarak sağlanmaya başladığını, ancak tam normale dönmenin 6-10 saat sürebileceğini açıkladı.Fransa ve Belçika da etkilendiSınır bölgelerindeki Fransa kasabaları ve hatta Belçika’da bile bazı kesintiler yaşandığı bildirildi. Bu durum, Avrupa genelinde daha büyük bir enerji ağı krizinin yaşanabileceği endişelerine yol açtı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/ispanya-fransa-portekiz-ve-andora-karanliga-gomuldu-bazi-bolgelerde-buyuk-elektrik-kesintileri-1095742711.html

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