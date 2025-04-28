Karanlığa gömülen Madrid'de üçüncü seviye alarm çağrısı: Belediye Başkanı orduyu göreve çağırdı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
MÜZİĞİN EFSANELERİ
'Türk müziğine frak giydiren adam' kimdir?
10:30
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Turusan Bağcı: ‘Sigorta primleri bölgelere göre değişiklik gösteriyor’
10:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Jeoloji Mühendisi uyardı: Batıya doğru bir enerji transferi var, her an tetikleme yapabilir
12:09
13 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:29
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. İsmail Mete İtil: ‘Sezaryen oranlarının düşürülmesi için bir kampanya var’
13:16
7 dk
ÖZEL HABER
İstatistiklerle çocuk verileri: Türkiye'de çocuk işçi oranı yüzde 24,9
13:31
8 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Doç. Dr. Perinçek: 'Avrupa, Rusya-ABD anlaşmasına köstek oluyor'
14:22
8 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Aydın Ağaoğlu: ‘Tüketici hakem heyetleri artık maddi zararların yanında manevi tazminata da hükmedebilecek’
14:33
14 dk
ÖZEL HABER
İstatistiklerle çocuk verileri: Türkiye'de çocuk işçi oranı yüzde 24,9
14:49
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
8 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:08
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Veteriner hekimlerin karşılaştığı zorluklar
18:13
2 dk
SESLİ HABER
Prens Harry’den İsrail’e kıyak
18:21
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: '23 Nisan'da meydana gelen deprem, uğurlu bir depremdi'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP'li Gürer: ‘Tarımda bir deprem yaşadık, fiyatlara etkisi sonbaharda görülecek'
09:07
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
19 Mart operasyonlarının Türkiye'ye ekonomik bedeli
12:08
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
İmplant uygulamalarını kolaylaştıran bir girişim
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer: Zirai donun sonuçlarını fiyatlarda göreceğiz
17:47
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: ‘İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında büyük deprem üretecek bir kırık söz konusu değildir’
18:09
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/karanliga-gomulen-madridde-ucuncu-seviye-alarm-cagrisi-belediye-baskani-orduyu-goreve-cagirdi-1095749119.html
Karanlığa gömülen Madrid'de üçüncü seviye alarm çağrısı: Belediye Başkanı orduyu göreve çağırdı
Karanlığa gömülen Madrid'de üçüncü seviye alarm çağrısı: Belediye Başkanı orduyu göreve çağırdı
Sputnik Türkiye
İspanya’da yaşanan tarihi enerji kesintisinin ardından Madrid Bölgesi Başkanı, üçüncü seviye acil durum ilan edilmesini ve ordunun devreye girmesini istedi. 28.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-28T16:46+0300
2025-04-28T16:46+0300
madrid
madrid
dünya
belçika
portekiz
elektrik
elektrik kesintisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1c/1095743039_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_4256ad89dfaf28ab2ea5329798e4f86a.jpg
İspanya ve Portekiz’i etkisi altına alan geniş çaplı enerji kesintisi hayatı felç ederken, Madrid Özerk Bölgesi Başkanı Isabel Diaz Ayuso, Başbakan Pedro Sanchez’e çağrıda bulunarak üçüncü seviye alarm ilan edilmesini talep etti. Bu adım, İspanyol ordusunun enerji krizine doğrudan müdahale etmesine zemin hazırlayacak.Yetkililer, kesintinin sebebine yönelik soruşturmaların sürdüğünü belirtirken, siber saldırı olasılığı da gündemde tutuluyor.Madrid'den üçüncü seviye alarm çağrısıİspanyol basınında yer alan haberlere göre, Madrid Bölgesi Başkanı Ayuso, kesintinin etkilerinin kontrolden çıkmaması için hükümetten acil adım atılmasını istedi. Üçüncü seviye alarm durumunun ilan edilmesi halinde:Ayuso, özellikle metroların durması, havaalanlarının çalışamaması ve iletişim ağlarının çökmesi nedeniyle kamu güvenliğinin riske girdiğini belirtti.Enerji kesintisi İspanya ve Portekiz'i vurduYerel saatle 12.00'de başlayan kesinti İspanya ve Portekiz genelinde ulaşım, iletişim ve sağlık hizmetlerinde büyük aksaklıklara neden oldu. Madrid metrosu boşaltılırken, trenler durdu ve havaalanları çalışamaz hale geldi.İspanyol elektrik şirketi Red Electrica, elektrik arzının kademeli olarak sağlanmaya başladığını, ancak tam normale dönmenin 6-10 saat sürebileceğini açıkladı.Fransa ve Belçika da etkilendiSınır bölgelerindeki Fransa kasabaları ve hatta Belçika’da bile bazı kesintiler yaşandığı bildirildi. Bu durum, Avrupa genelinde daha büyük bir enerji ağı krizinin yaşanabileceği endişelerine yol açtı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/ispanya-fransa-portekiz-ve-andora-karanliga-gomuldu-bazi-bolgelerde-buyuk-elektrik-kesintileri-1095742711.html
madrid
belçika
portekiz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1c/1095743039_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b7e8c21966d7ce90914337a6437b3f53.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
madrid, madrid, belçika, portekiz, elektrik, elektrik kesintisi
madrid, madrid, belçika, portekiz, elektrik, elektrik kesintisi

Karanlığa gömülen Madrid'de üçüncü seviye alarm çağrısı: Belediye Başkanı orduyu göreve çağırdı

16:46 28.04.2025
© AP Photo / Alejandro Granadilloİspanya, Fransa, Portekiz ve Andora karanlığa gömüldü: Bazı bölgelerde büyük elektrik kesintileri yaşanıyor
İspanya, Fransa, Portekiz ve Andora karanlığa gömüldü: Bazı bölgelerde büyük elektrik kesintileri yaşanıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Alejandro Granadillo
Abone ol
İspanya’da yaşanan tarihi enerji kesintisinin ardından Madrid Bölgesi Başkanı, üçüncü seviye acil durum ilan edilmesini ve ordunun devreye girmesini istedi.
İspanya ve Portekiz’i etkisi altına alan geniş çaplı enerji kesintisi hayatı felç ederken, Madrid Özerk Bölgesi Başkanı Isabel Diaz Ayuso, Başbakan Pedro Sanchez’e çağrıda bulunarak üçüncü seviye alarm ilan edilmesini talep etti. Bu adım, İspanyol ordusunun enerji krizine doğrudan müdahale etmesine zemin hazırlayacak.
Yetkililer, kesintinin sebebine yönelik soruşturmaların sürdüğünü belirtirken, siber saldırı olasılığı da gündemde tutuluyor.

Madrid'den üçüncü seviye alarm çağrısı

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Madrid Bölgesi Başkanı Ayuso, kesintinin etkilerinin kontrolden çıkmaması için hükümetten acil adım atılmasını istedi. Üçüncü seviye alarm durumunun ilan edilmesi halinde:
Ordu kriz bölgelerine konuşlandırılacak,
Trafik, güvenlik ve temel altyapı destek hizmetleri askerî güç tarafından sağlanacak,
Kriz yönetimi doğrudan merkezî hükümet ve savunma bakanlığı tarafından koordine edilecek.
Ayuso, özellikle metroların durması, havaalanlarının çalışamaması ve iletişim ağlarının çökmesi nedeniyle kamu güvenliğinin riske girdiğini belirtti.

Enerji kesintisi İspanya ve Portekiz'i vurdu

Yerel saatle 12.00'de başlayan kesinti İspanya ve Portekiz genelinde ulaşım, iletişim ve sağlık hizmetlerinde büyük aksaklıklara neden oldu. Madrid metrosu boşaltılırken, trenler durdu ve havaalanları çalışamaz hale geldi.
İspanyol elektrik şirketi Red Electrica, elektrik arzının kademeli olarak sağlanmaya başladığını, ancak tam normale dönmenin 6-10 saat sürebileceğini açıkladı.

Fransa ve Belçika da etkilendi

Sınır bölgelerindeki Fransa kasabaları ve hatta Belçika’da bile bazı kesintiler yaşandığı bildirildi. Bu durum, Avrupa genelinde daha büyük bir enerji ağı krizinin yaşanabileceği endişelerine yol açtı.
İspanya, Fransa, Portekiz ve Andora karanlığa gömüldü: Bazı bölgelerde büyük elektrik kesintileri yaşanıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2025
DÜNYA
İspanya, Fransa, Portekiz ve Andora karanlığa gömüldü: Bazı bölgelerde büyük elektrik kesintileri yaşanıyor
14:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала