https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/suudi-arabistandan-mekkeye-girislerde-yeni-kisitlama-1095600302.html
Suudi Arabistan'dan Mekke'ye girişlerde yeni kısıtlama
Suudi Arabistan'dan Mekke'ye girişlerde yeni kısıtlama
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan, hac mevsimi boyunca izinsiz girişleri önlemek amacıyla, Mekke’ye yalnızca geçerli hac vizesi, çalışma izni ya da Mekke merkezli oturum belgesi... 23.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-23T05:02+0300
2025-04-23T05:02+0300
2025-04-23T05:02+0300
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Suudi Arabistan, çarşamba gününden itibaren hac vizesi, geçerli çalışma izni veya Mekke kaynaklı oturum kimliği bulunmayan yabancıların Mekke’ye girişine izin verilmeyeceğini duyurdu.Ülke basınında yer alan haberlere göre, İçişleri Bakanlığı, hac mevsimi süresince hacıların güvenliğini sağlamak amacıyla yeni önlemler alındığını açıkladı. El-İhbariyye televizyon kanalının yaptığı paylaşımda, “Çarşamba gününden itibaren Mekke’ye giriş için çalışma izni, Mekke’ye ait oturum kimliği veya geçerli hac izni şartı aranacaktır” ifadelerine yer verildi.Açıklamada, uygulamanın amacı olarak, Mekke’ye giriş-çıkışların düzenlenmesi, yalnızca yetkili kişilerin şehirde bulunmasının sağlanması ve hacıların güvenliğinin temin edilmesi gösterildi.
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ortadoğu, mekke, suudi arabistan
ortadoğu, mekke, suudi arabistan
Suudi Arabistan'dan Mekke'ye girişlerde yeni kısıtlama
Suudi Arabistan, hac mevsimi boyunca izinsiz girişleri önlemek amacıyla, Mekke’ye yalnızca geçerli hac vizesi, çalışma izni ya da Mekke merkezli oturum belgesi olanların alınacağını açıkladı.
Suudi Arabistan, çarşamba gününden itibaren hac vizesi, geçerli çalışma izni veya Mekke kaynaklı oturum kimliği bulunmayan yabancıların Mekke’ye girişine izin verilmeyeceğini duyurdu.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, İçişleri Bakanlığı, hac mevsimi süresince hacıların güvenliğini sağlamak amacıyla yeni önlemler alındığını açıkladı.
El-İhbariyye televizyon kanalının yaptığı paylaşımda, “Çarşamba gününden itibaren Mekke’ye giriş için çalışma izni, Mekke’ye ait oturum kimliği veya geçerli hac izni şartı aranacaktır” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, uygulamanın amacı olarak, Mekke’ye giriş-çıkışların düzenlenmesi, yalnızca yetkili kişilerin şehirde bulunmasının sağlanması ve hacıların güvenliğinin temin edilmesi gösterildi.