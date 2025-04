https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/istanbulda-saglik-bakanligi-koordinasyonunda-ulusal-marmara-depremi-tatbikati-1095723136.html

İstanbul'da Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda 'Ulusal Marmara Depremi Tatbikatı' yapıldı

İstanbul'da Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda 'Ulusal Marmara Depremi Tatbikatı' yapıldı

İstanbul'da, olası Marmara depremine yönelik hazırlanan İstanbul Sağlık Afet Eylem Planı kapsamında 'Ulusal Marmara Depremi Tatbikatı' gerçekleştirildi... 28.04.2025, Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonunda, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından olası bir deprem sonrası sağlık hizmetlerinin kesintisiz şekilde devam etmesi için amacıyla 'Ulusal Marmara Depremi Tatbikatı'na 16 ilin sağlık teşkilatı katıldı.Tuzla, Pendik, Adalar, Kartal, Maltepe, Sultanbeyli, Sancaktepe ve Çekmeköy'de eş zamanlı gerçekleştirilen tatbikatta, illerden gelen destek sağlık ekiplerinin afet sonrası sağlık hizmetlerini devralmasına yönelik saha uygulamaları yapıldı.Tatbikat gereği depremde yaralanan 250 kişi enkazdan kurtarıldıktan sonra hastanelere getirilerek tedavi altına alındı.Referans hastane olarak belirlenen Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde bilgilendirme ve saha gözlem programı düzenlendi.'Bizim planlarımızın hepsini gözden geçirmemiz gerektiğini fark ettik'İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:Güner, olası bir deprem anında sağlık çalışanlarının nasıl görev alacağını şöyle anlattı:'Kurtaramadığımız her candan biz sorumluyuz'Güner, 23 Nisan'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili konuların her an diri tutulması ve asla göz ardı edilmemesi gerektiğini hatırlatarak, "Kaderde olacağın önüne geçmek mümkün değil ama almadığımız her tedbirden, kurtaramadığımız her candan biz sorumluyuz. Ondan dolayı bugün işimizi doğru yapmamız gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

