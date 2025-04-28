İstanbul'da Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda 'Ulusal Marmara Depremi Tatbikatı' yapıldı
02:10 28.04.2025 (güncellendi: 02:30 28.04.2025)
© AA / Sağlık BakanlığıUlusal Marmara Depremi Tatbikatı
© AA / Sağlık Bakanlığı
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İstanbul'da, olası Marmara depremine yönelik hazırlanan İstanbul Sağlık Afet Eylem Planı kapsamında 'Ulusal Marmara Depremi Tatbikatı' gerçekleştirildi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner, "Bizim artık sunmayı planladığımız sağlık hizmetini, talimata bağlı kalmadan refleks halinde verebilir bir sistematiğe çevirmemiz lazım" dedi.
Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonunda, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından olası bir deprem sonrası sağlık hizmetlerinin kesintisiz şekilde devam etmesi için amacıyla 'Ulusal Marmara Depremi Tatbikatı'na 16 ilin sağlık teşkilatı katıldı.
Tuzla, Pendik, Adalar, Kartal, Maltepe, Sultanbeyli, Sancaktepe ve Çekmeköy'de eş zamanlı gerçekleştirilen tatbikatta, illerden gelen destek sağlık ekiplerinin afet sonrası sağlık hizmetlerini devralmasına yönelik saha uygulamaları yapıldı.
Tatbikat gereği depremde yaralanan 250 kişi enkazdan kurtarıldıktan sonra hastanelere getirilerek tedavi altına alındı.
Referans hastane olarak belirlenen Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde bilgilendirme ve saha gözlem programı düzenlendi.
'Bizim planlarımızın hepsini gözden geçirmemiz gerektiğini fark ettik'
İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"5.8'lik 2019 yılında gerçekleşen Silivri depreminden sonra biz fark ettik ki İstanbul olarak kendimize özgün çözümlerimizin olması lazım. 16 milyon, bölgesiyle beraber 25-30 milyona yakın bir nüfusa hizmet veren, Türkiye'deki sunulan sağlık hizmetinin, üretilen tıbbi hizmet puanının yüzde 40'ını üreten bir ilden bahsediyoruz. 0-12 saat içinde kendi kendimize bir çözümlememizin olması gerektiğini fark ettik. Asıl amacımız şu, kağıtlar üzerinde güzel yazdığımız, aktarırken güzel aktardığımız ama tatbik ederken eksiklerimizin olabileceği hususta, bizim planlarımızın hepsini gözden geçirmemiz gerektiğini fark ettik."
Güner, olası bir deprem anında sağlık çalışanlarının nasıl görev alacağını şöyle anlattı:
"Bizim artık sunmayı planladığımız sağlık hizmetini, talimata bağlı kalmadan refleks halinde verebilir bir sistematiğe çevirmemiz lazım. En azından ilk 0-48 saat içindeki sunacağımız sağlık hizmetini. Dışarıdan hangi il bize desteğe gelecekse, nerede çalışacağını iyi tatbik edip, ezberlemiş olarak gelmesi lazım. Hangi yolu kullanacak, nasıl bir yoldan gelecek, hangi hastanenin, hangi servisine gidecek? Ortopedi servisinin nerede olduğunu bilir bir sistemle herhangi bir talimata bağlı kalmadan bunun yapılmasını istiyoruz."
'Kurtaramadığımız her candan biz sorumluyuz'
Güner, 23 Nisan'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili konuların her an diri tutulması ve asla göz ardı edilmemesi gerektiğini hatırlatarak, "Kaderde olacağın önüne geçmek mümkün değil ama almadığımız her tedbirden, kurtaramadığımız her candan biz sorumluyuz. Ondan dolayı bugün işimizi doğru yapmamız gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.