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İstanbul'da pazar ve marketten alınan her üç üründen biri zehirli çıktı: Hangi ürünlerde risk daha yüksek?
İstanbul'da pazar ve marketten alınan her üç üründen biri zehirli çıktı: Hangi ürünlerde risk daha yüksek?
Sputnik Türkiye
Greenpeace’in yeni araştırmasına göre, İstanbul’daki pazar ve marketlerde satılan meyve ve sebzelerin çoğunda zararlı pestisit ve PFAS kalıntılarına rastlandı... 28.04.2025, Sputnik Türkiye
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Gıda güvenliği son yıllarda en çok tartışılan konuların başında geliyor. Özellikle sahte ürünler, taklit gıdalar ve zararlı bileşenler tüketicilerin sağlığını tehdit ediyor. Şimdi ise Greenpeace Türkiye'nin yaptığı yeni bir araştırma, market ve pazarlardaki sebze ve meyvelerde ciddi riskler taşıyan kimyasal kalıntıları gözler önüne serdi.İstanbul’da 155 örnek üzerinde yapılan analizlerde, ürünlerin yüzde 61'inde birden fazla pestisit, yüzde 43'ünde ise PFAS kalıntısına rastlandı.Market ve pazar ürünlerinde şaşırtan sonuçlar çıktıGreenpeace Türkiye’nin beş büyük zincir market ve farklı semt pazarlarından topladığı 155 sebze ve meyve örneği incelendi. Araştırmanın çarpıcı bulguları şöyle:Özellikle salamura yaprak, sivri biber, ıspanak ve armut gibi ürünlerde yasaklı ve limit üstü pestisit kullanımı dikkat çekti.Çocuklar i̇çin büyük tehlikeGıda mühendisi Dr. Bülent Şık tarafından hazırlanan rapora göre, pestisitler çocukların bağışıklık, sinir ve hormonal sistemlerini ciddi şekilde etkiliyor. Çocukların gelişim döneminde bu maddelere maruz kalması, beyin gelişimi bozuklukları ve ciddi sağlık problemleriyle sonuçlanabiliyor.Ayrıca PFAS maddelerinin kanser, tiroit hastalıkları, karaciğer hasarı ve doğurganlık sorunları gibi pek çok hastalıkla doğrudan ilişkili olduğu biliniyor.Hangi ürünlerde risk daha yüksek?Araştırmaya göre pestisit ve PFAS kalıntılarına en çok şu ürünlerde rastlandı:Bu ürünlerdeki kalıntılar, hem miktar hem de içerik açısından yasal sınırların üzerinde çıktı.Greenpeace'ten Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrıGreenpeace Türkiye Direktörü Berkan Özyer, Tarım ve Orman Bakanlığı’na seslenerek pestisit analiz sonuçlarının düzenli olarak açıklanması gerektiğini vurguladı. Özyer, “Çocukların sağlıklı ve temiz gıdaya ulaşma hakkı korunmalıdır” dedi.PFAS ve pestisit nedir, neden tehlikeli?
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pfas , domates, i̇stanbul, pestisit , greenpeace, zehir, zehirli, bitki, meyve, sebze
pfas , domates, i̇stanbul, pestisit , greenpeace, zehir, zehirli, bitki, meyve, sebze

İstanbul'da pazar ve marketten alınan her üç üründen biri zehirli çıktı: Hangi ürünlerde risk daha yüksek?

12:57 28.04.2025
© AAMarket
Market - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2025
© AA
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Greenpeace’in yeni araştırmasına göre, İstanbul’daki pazar ve marketlerde satılan meyve ve sebzelerin çoğunda zararlı pestisit ve PFAS kalıntılarına rastlandı. Özellikle çocuklar için büyük sağlık riski taşıyor.
Gıda güvenliği son yıllarda en çok tartışılan konuların başında geliyor. Özellikle sahte ürünler, taklit gıdalar ve zararlı bileşenler tüketicilerin sağlığını tehdit ediyor. Şimdi ise Greenpeace Türkiye'nin yaptığı yeni bir araştırma, market ve pazarlardaki sebze ve meyvelerde ciddi riskler taşıyan kimyasal kalıntıları gözler önüne serdi.
İstanbul’da 155 örnek üzerinde yapılan analizlerde, ürünlerin yüzde 61'inde birden fazla pestisit, yüzde 43'ünde ise PFAS kalıntısına rastlandı.

Market ve pazar ürünlerinde şaşırtan sonuçlar çıktı

Greenpeace Türkiye’nin beş büyük zincir market ve farklı semt pazarlarından topladığı 155 sebze ve meyve örneği incelendi. Araştırmanın çarpıcı bulguları şöyle:
Örneklerin %61'inde çoklu pestisit kalıntısı bulundu.
%43'ünde PFAS maddelerine rastlandı.
Ürünlerin %31,6’sı Türk Gıda Kodeksi’ne uygun çıkmadı.
50 üründe ruhsatsız pestisit kullanımı tespit edildi.
Özellikle salamura yaprak, sivri biber, ıspanak ve armut gibi ürünlerde yasaklı ve limit üstü pestisit kullanımı dikkat çekti.

Çocuklar i̇çin büyük tehlike

Gıda mühendisi Dr. Bülent Şık tarafından hazırlanan rapora göre, pestisitler çocukların bağışıklık, sinir ve hormonal sistemlerini ciddi şekilde etkiliyor. Çocukların gelişim döneminde bu maddelere maruz kalması, beyin gelişimi bozuklukları ve ciddi sağlık problemleriyle sonuçlanabiliyor.
Ayrıca PFAS maddelerinin kanser, tiroit hastalıkları, karaciğer hasarı ve doğurganlık sorunları gibi pek çok hastalıkla doğrudan ilişkili olduğu biliniyor.

Hangi ürünlerde risk daha yüksek?

Araştırmaya göre pestisit ve PFAS kalıntılarına en çok şu ürünlerde rastlandı:
Salamura yaprak (%80)
Yeşil sivri biber (%70)
Ispanak (%67)
Kıvırcık marul (%40)
Armut (%40)
Üzüm (%40)
Golden ve Starking elma (%30)
Dolmalık biber, patlıcan (%20)
Domates (%13)
Portakal (%10)
Hıyar (%7)
Bu ürünlerdeki kalıntılar, hem miktar hem de içerik açısından yasal sınırların üzerinde çıktı.

Greenpeace'ten Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrı

Greenpeace Türkiye Direktörü Berkan Özyer, Tarım ve Orman Bakanlığı’na seslenerek pestisit analiz sonuçlarının düzenli olarak açıklanması gerektiğini vurguladı. Özyer, “Çocukların sağlıklı ve temiz gıdaya ulaşma hakkı korunmalıdır” dedi.

PFAS ve pestisit nedir, neden tehlikeli?

PFAS: Çevrede ve insan vücudunda çok uzun süre kalan, kanser ve çeşitli ciddi hastalıklarla ilişkilendirilen “sonsuz kimyasallar” grubuna aittir.
Pestisit: Tarımda zararlıları kontrol altına almak için kullanılan kimyasallar. Uzun süre maruz kalmak kansere, hormonal bozukluklara ve sinir sistemi hasarına yol açabilir.
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