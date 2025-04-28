https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/istanbulda-pazar-ve-marketten-alinan-her-uc-urunden-biri-zehirli-cikti-hangi-urunlerde-risk-daha-1095736597.html
İstanbul'da pazar ve marketten alınan her üç üründen biri zehirli çıktı: Hangi ürünlerde risk daha yüksek?
İstanbul'da pazar ve marketten alınan her üç üründen biri zehirli çıktı: Hangi ürünlerde risk daha yüksek?
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Greenpeace’in yeni araştırmasına göre, İstanbul’daki pazar ve marketlerde satılan meyve ve sebzelerin çoğunda zararlı pestisit ve PFAS kalıntılarına rastlandı... 28.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-28T12:57+0300
2025-04-28T12:57+0300
2025-04-28T12:57+0300
sağlik
pfas
domates
i̇stanbul
pestisit
greenpeace
zehir
zehirli
bitki
meyve
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Gıda güvenliği son yıllarda en çok tartışılan konuların başında geliyor. Özellikle sahte ürünler, taklit gıdalar ve zararlı bileşenler tüketicilerin sağlığını tehdit ediyor. Şimdi ise Greenpeace Türkiye'nin yaptığı yeni bir araştırma, market ve pazarlardaki sebze ve meyvelerde ciddi riskler taşıyan kimyasal kalıntıları gözler önüne serdi.İstanbul’da 155 örnek üzerinde yapılan analizlerde, ürünlerin yüzde 61'inde birden fazla pestisit, yüzde 43'ünde ise PFAS kalıntısına rastlandı.Market ve pazar ürünlerinde şaşırtan sonuçlar çıktıGreenpeace Türkiye’nin beş büyük zincir market ve farklı semt pazarlarından topladığı 155 sebze ve meyve örneği incelendi. Araştırmanın çarpıcı bulguları şöyle:Özellikle salamura yaprak, sivri biber, ıspanak ve armut gibi ürünlerde yasaklı ve limit üstü pestisit kullanımı dikkat çekti.Çocuklar i̇çin büyük tehlikeGıda mühendisi Dr. Bülent Şık tarafından hazırlanan rapora göre, pestisitler çocukların bağışıklık, sinir ve hormonal sistemlerini ciddi şekilde etkiliyor. Çocukların gelişim döneminde bu maddelere maruz kalması, beyin gelişimi bozuklukları ve ciddi sağlık problemleriyle sonuçlanabiliyor.Ayrıca PFAS maddelerinin kanser, tiroit hastalıkları, karaciğer hasarı ve doğurganlık sorunları gibi pek çok hastalıkla doğrudan ilişkili olduğu biliniyor.Hangi ürünlerde risk daha yüksek?Araştırmaya göre pestisit ve PFAS kalıntılarına en çok şu ürünlerde rastlandı:Bu ürünlerdeki kalıntılar, hem miktar hem de içerik açısından yasal sınırların üzerinde çıktı.Greenpeace'ten Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrıGreenpeace Türkiye Direktörü Berkan Özyer, Tarım ve Orman Bakanlığı’na seslenerek pestisit analiz sonuçlarının düzenli olarak açıklanması gerektiğini vurguladı. Özyer, “Çocukların sağlıklı ve temiz gıdaya ulaşma hakkı korunmalıdır” dedi.PFAS ve pestisit nedir, neden tehlikeli?
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pfas , domates, i̇stanbul, pestisit , greenpeace, zehir, zehirli, bitki, meyve, sebze
pfas , domates, i̇stanbul, pestisit , greenpeace, zehir, zehirli, bitki, meyve, sebze
İstanbul'da pazar ve marketten alınan her üç üründen biri zehirli çıktı: Hangi ürünlerde risk daha yüksek?
Greenpeace’in yeni araştırmasına göre, İstanbul’daki pazar ve marketlerde satılan meyve ve sebzelerin çoğunda zararlı pestisit ve PFAS kalıntılarına rastlandı. Özellikle çocuklar için büyük sağlık riski taşıyor.
Gıda güvenliği son yıllarda en çok tartışılan konuların başında geliyor. Özellikle sahte ürünler, taklit gıdalar ve zararlı bileşenler tüketicilerin sağlığını tehdit ediyor. Şimdi ise Greenpeace Türkiye'nin yaptığı yeni bir araştırma, market ve pazarlardaki sebze ve meyvelerde ciddi riskler taşıyan kimyasal kalıntıları gözler önüne serdi.
İstanbul’da 155 örnek üzerinde yapılan analizlerde, ürünlerin yüzde 61'inde birden fazla pestisit, yüzde 43'ünde ise PFAS kalıntısına rastlandı.
Market ve pazar ürünlerinde şaşırtan sonuçlar çıktı
Greenpeace Türkiye’nin beş büyük zincir market ve farklı semt pazarlarından topladığı 155 sebze ve meyve örneği incelendi. Araştırmanın çarpıcı bulguları şöyle:
Örneklerin %61'inde çoklu pestisit
kalıntısı bulundu.
%43'ünde PFAS
maddelerine rastlandı.
Ürünlerin %31,6’sı
Türk Gıda Kodeksi’ne uygun çıkmadı.
50 üründe
ruhsatsız pestisit kullanımı tespit edildi.
Özellikle salamura yaprak, sivri biber, ıspanak ve armut gibi ürünlerde yasaklı ve limit üstü pestisit kullanımı dikkat çekti.
Çocuklar i̇çin büyük tehlike
Gıda mühendisi Dr. Bülent Şık tarafından hazırlanan rapora göre, pestisitler çocukların bağışıklık, sinir ve hormonal sistemlerini ciddi şekilde etkiliyor. Çocukların gelişim döneminde bu maddelere maruz kalması, beyin gelişimi bozuklukları ve ciddi sağlık problemleriyle sonuçlanabiliyor.
Ayrıca PFAS maddelerinin kanser, tiroit hastalıkları, karaciğer hasarı ve doğurganlık sorunları gibi pek çok hastalıkla doğrudan ilişkili olduğu biliniyor.
Hangi ürünlerde risk daha yüksek?
Araştırmaya göre pestisit ve PFAS kalıntılarına en çok şu ürünlerde rastlandı:
Golden ve Starking elma (%30) Dolmalık biber, patlıcan (%20)
Bu ürünlerdeki kalıntılar, hem miktar hem de içerik açısından yasal sınırların üzerinde çıktı.
Greenpeace'ten Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrı
Greenpeace Türkiye Direktörü Berkan Özyer, Tarım ve Orman Bakanlığı’na seslenerek pestisit analiz sonuçlarının düzenli olarak açıklanması gerektiğini vurguladı. Özyer, “Çocukların sağlıklı ve temiz gıdaya ulaşma hakkı korunmalıdır” dedi.
PFAS ve pestisit nedir, neden tehlikeli?
PFAS:
Çevrede ve insan vücudunda çok uzun süre kalan, kanser ve çeşitli ciddi hastalıklarla ilişkilendirilen “sonsuz kimyasallar” grubuna aittir.
Pestisit:
Tarımda zararlıları kontrol altına almak için kullanılan kimyasallar. Uzun süre maruz kalmak kansere, hormonal bozukluklara ve sinir sistemi hasarına yol açabilir.