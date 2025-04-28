https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/istanbulda-pazar-ve-marketten-alinan-her-uc-urunden-biri-zehirli-cikti-hangi-urunlerde-risk-daha-1095736597.html

İstanbul'da pazar ve marketten alınan her üç üründen biri zehirli çıktı: Hangi ürünlerde risk daha yüksek?

İstanbul'da pazar ve marketten alınan her üç üründen biri zehirli çıktı: Hangi ürünlerde risk daha yüksek?

Sputnik Türkiye

Greenpeace’in yeni araştırmasına göre, İstanbul’daki pazar ve marketlerde satılan meyve ve sebzelerin çoğunda zararlı pestisit ve PFAS kalıntılarına rastlandı... 28.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-28T12:57+0300

2025-04-28T12:57+0300

2025-04-28T12:57+0300

sağlik

pfas

domates

i̇stanbul

pestisit

greenpeace

zehir

zehirli

bitki

meyve

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/05/1072016413_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c1667140b7a3b0155dca38cad82cf444.jpg

Gıda güvenliği son yıllarda en çok tartışılan konuların başında geliyor. Özellikle sahte ürünler, taklit gıdalar ve zararlı bileşenler tüketicilerin sağlığını tehdit ediyor. Şimdi ise Greenpeace Türkiye'nin yaptığı yeni bir araştırma, market ve pazarlardaki sebze ve meyvelerde ciddi riskler taşıyan kimyasal kalıntıları gözler önüne serdi.İstanbul’da 155 örnek üzerinde yapılan analizlerde, ürünlerin yüzde 61'inde birden fazla pestisit, yüzde 43'ünde ise PFAS kalıntısına rastlandı.Market ve pazar ürünlerinde şaşırtan sonuçlar çıktıGreenpeace Türkiye’nin beş büyük zincir market ve farklı semt pazarlarından topladığı 155 sebze ve meyve örneği incelendi. Araştırmanın çarpıcı bulguları şöyle:Özellikle salamura yaprak, sivri biber, ıspanak ve armut gibi ürünlerde yasaklı ve limit üstü pestisit kullanımı dikkat çekti.Çocuklar i̇çin büyük tehlikeGıda mühendisi Dr. Bülent Şık tarafından hazırlanan rapora göre, pestisitler çocukların bağışıklık, sinir ve hormonal sistemlerini ciddi şekilde etkiliyor. Çocukların gelişim döneminde bu maddelere maruz kalması, beyin gelişimi bozuklukları ve ciddi sağlık problemleriyle sonuçlanabiliyor.Ayrıca PFAS maddelerinin kanser, tiroit hastalıkları, karaciğer hasarı ve doğurganlık sorunları gibi pek çok hastalıkla doğrudan ilişkili olduğu biliniyor.Hangi ürünlerde risk daha yüksek?Araştırmaya göre pestisit ve PFAS kalıntılarına en çok şu ürünlerde rastlandı:Bu ürünlerdeki kalıntılar, hem miktar hem de içerik açısından yasal sınırların üzerinde çıktı.Greenpeace'ten Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrıGreenpeace Türkiye Direktörü Berkan Özyer, Tarım ve Orman Bakanlığı’na seslenerek pestisit analiz sonuçlarının düzenli olarak açıklanması gerektiğini vurguladı. Özyer, “Çocukların sağlıklı ve temiz gıdaya ulaşma hakkı korunmalıdır” dedi.PFAS ve pestisit nedir, neden tehlikeli?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/dunya-tarihinde-bir-ilk-geliyor-sivilce-asisi-gelistirildi-artik-herkes-puruzsuz-bir-cilde-sahip-1095733893.html

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pfas , domates, i̇stanbul, pestisit , greenpeace, zehir, zehirli, bitki, meyve, sebze