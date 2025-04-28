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Dünya tarihinde bir ilk geliyor: Sivilce aşısı geliştirildi, 'Artık herkes pürüzsüz bir cilde sahip olabilecek'
Dünya tarihinde bir ilk geliyor: Sivilce aşısı geliştirildi, 'Artık herkes pürüzsüz bir cilde sahip olabilecek'
Sputnik Türkiye
Fransız ilaç devi akne tedavisine yeni bir soluk getirecek sivilce aşısı üzerinde çalışıyor. Başarılı olursa bu aşı, akneye karşı geliştirilen ilk aşı olacak. 28.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-28T11:27+0300
2025-04-28T11:27+0300
dünya
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Gençlik yıllarının en yaygın cilt problemlerinden biri olan akne için umut verici bir gelişme yaşandı. Fransız ilaç şirketi akneye karşı dünya tarihinde ilk olacak bir sivilce aşısı geliştirmek için çalışmalar yürütüyor.Bu deneysel aşı, mevcut uzun süreli tedavi yöntemlerine alternatif oluşturabilecek potansiyele sahip. Eğer klinik denemeler başarıyla tamamlanırsa, bu aşı akne tedavisinde devrim niteliğinde bir adım olacak.Sivilce aşısı nasıl bir değişim yaratabilir?Sanofi sözcüsü, Live Science'a yaptığı açıklamada, bu yeni aşının "akne tedavi alanını yeniden şekillendirebileceğini" belirtti. Şu anda kullanılan tedaviler arasında antibiyotikler, hormonal kontraseptifler ve retinoidler bulunuyor. Ancak bu yöntemler uzun süre kullanım gerektiriyor ve bazı yan etkiler yaratabiliyor.Yeni geliştirilen sivilce aşısı ise bu süreci kolaylaştırarak hem tedavi süresini kısaltabilir hem de yan etkileri minimize edebilir.Akne sorununun küresel boyutuAkne, özellikle 11 ila 30 yaş arasındaki bireylerin yaklaşık %95’ini etkileyen iltihabi bir cilt hastalığıdır. Saç köklerinin ve gözeneklerin tıkanmasıyla başlayan bu durum, çoğunlukla yüz, sırt, üst kollar ve gövdede görülüyor. Hormonal değişimler, genetik yatkınlık ve ciltte bulunan Cutibacterium acnes bakterileri, aknenin başlıca nedenleri arasında yer alıyor.Yeni aşı hangi aşamada?Sanofi şu anda orta ila şiddetli yüz aknesi bulunan yetişkinler üzerinde erken aşama klinik denemeler yürütüyor. Ancak aşı henüz başlangıç aşamasında ve elde edilen veriler kamuoyuyla paylaşılmış değil. Aşının etkinliği ve güvenliği konusunda daha fazla bilgiye ulaşılması için zamana ihtiyaç var.Mevcut akne tedavi yöntemleri ve aşının farkıBugüne kadar akne tedavilerinde uygulanan yöntemler şunları içeriyor:Ancak bu yöntemler uzun vadeli kullanımlarda çeşitli yan etkiler doğurabiliyor. Sanofi'nin geliştirdiği sivilce aşısı, bu sorunları ortadan kaldırarak kullanıcıların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.Dünya genelinde milyonlarca kişinin hayatını etkileyen akne için böyle bir aşının geliştirilmesi, dermatoloji alanında çığır açacak bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
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dünya, sanofi, sivilce, aşı

Dünya tarihinde bir ilk geliyor: Sivilce aşısı geliştirildi, 'Artık herkes pürüzsüz bir cilde sahip olabilecek'

11:27 28.04.2025
© DHACilt bakımı trendi slugging
Cilt bakımı trendi slugging - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2025
© DHA
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Fransız ilaç devi akne tedavisine yeni bir soluk getirecek sivilce aşısı üzerinde çalışıyor. Başarılı olursa bu aşı, akneye karşı geliştirilen ilk aşı olacak.
Gençlik yıllarının en yaygın cilt problemlerinden biri olan akne için umut verici bir gelişme yaşandı. Fransız ilaç şirketi akneye karşı dünya tarihinde ilk olacak bir sivilce aşısı geliştirmek için çalışmalar yürütüyor.
Bu deneysel aşı, mevcut uzun süreli tedavi yöntemlerine alternatif oluşturabilecek potansiyele sahip. Eğer klinik denemeler başarıyla tamamlanırsa, bu aşı akne tedavisinde devrim niteliğinde bir adım olacak.

Sivilce aşısı nasıl bir değişim yaratabilir?

Sanofi sözcüsü, Live Science'a yaptığı açıklamada, bu yeni aşının "akne tedavi alanını yeniden şekillendirebileceğini" belirtti. Şu anda kullanılan tedaviler arasında antibiyotikler, hormonal kontraseptifler ve retinoidler bulunuyor. Ancak bu yöntemler uzun süre kullanım gerektiriyor ve bazı yan etkiler yaratabiliyor.
Yeni geliştirilen sivilce aşısı ise bu süreci kolaylaştırarak hem tedavi süresini kısaltabilir hem de yan etkileri minimize edebilir.

Akne sorununun küresel boyutu

Akne, özellikle 11 ila 30 yaş arasındaki bireylerin yaklaşık %95’ini etkileyen iltihabi bir cilt hastalığıdır. Saç köklerinin ve gözeneklerin tıkanmasıyla başlayan bu durum, çoğunlukla yüz, sırt, üst kollar ve gövdede görülüyor. Hormonal değişimler, genetik yatkınlık ve ciltte bulunan Cutibacterium acnes bakterileri, aknenin başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

Yeni aşı hangi aşamada?

Sanofi şu anda orta ila şiddetli yüz aknesi bulunan yetişkinler üzerinde erken aşama klinik denemeler yürütüyor. Ancak aşı henüz başlangıç aşamasında ve elde edilen veriler kamuoyuyla paylaşılmış değil. Aşının etkinliği ve güvenliği konusunda daha fazla bilgiye ulaşılması için zamana ihtiyaç var.

Mevcut akne tedavi yöntemleri ve aşının farkı

Bugüne kadar akne tedavilerinde uygulanan yöntemler şunları içeriyor:
Topikal retinoidler
Oral antibiyotikler
Hormonal tedaviler
Işık ve lazer tedavileri
Ancak bu yöntemler uzun vadeli kullanımlarda çeşitli yan etkiler doğurabiliyor. Sanofi'nin geliştirdiği sivilce aşısı, bu sorunları ortadan kaldırarak kullanıcıların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.
Dünya genelinde milyonlarca kişinin hayatını etkileyen akne için böyle bir aşının geliştirilmesi, dermatoloji alanında çığır açacak bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Eda Ece - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2025
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