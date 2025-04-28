https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/istanbul-valisi-gulden-cakarli-paylasima-yanit-benim-yegenim-degil-islem-yapilacak-1095757234.html
İstanbul Valisi Gül'den çakarlı paylaşıma yanıt: 'Benim yeğenim değil, işlem yapılacak'
İstanbul Valisi Gül'den çakarlı paylaşıma yanıt: 'Benim yeğenim değil, işlem yapılacak'
Sputnik Türkiye
İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medyada valinin yeğeni olduğunu iddia ederek çakarlı lüks araç kullanan kişiye yönelik iddialara yanıt verdi. Vali Gül, söz... 28.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-28T23:45+0300
2025-04-28T23:45+0300
2025-04-28T23:45+0300
türki̇ye
i̇stanbul
i̇stanbul valiliği
çakar
çakar lamba
polis
yeğen
akraba
sosyal medya
sosyal medya yasası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/06/1072096731_0:328:2048:1480_1920x0_80_0_0_a2fdfb1d55aa400d62223f47f1c3e3a5.jpg
Vali Gül, sosyal medyada paylaşılan çakarlı araç kullanıcısıyla ilgisinin olmadığını belirterek yasal işlem başlatacağını açıkladı.Sosyal medyada "Valinin yeğeniyim" diyerek çakarlı aracıyla trafikte görüntülenen kişi gündem oldu. Aracı kullanan kişinin akrabası olmadığını belirten İstanbul Valisi Gül, şahıs hakkında hukuki işlem başlatılacağını duyurdu.Vali Gül, söz konusu kişinin kendisiyle hiçbir akrabalık bağının bulunmadığını belirterek, "Araçtaki çakar tertibatı yasal değil, gerekli hukuki işlemler başlatıldı" açıklamasını yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Vali Gül "Akrabam olsaydı bile bu durum hiçbir şeyi değiştirmezdi" diyerek tutumunu net bir şekilde ortaya koydu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/izinsiz-cakar-kullandi-138-bin-lira-cezayla-karsilasti-ehliyetine-de-el-konuldu-1094378680.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/06/1072096731_0:136:2048:1672_1920x0_80_0_0_b175e6844fc67ef0aaa3af4ab19b3e71.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, çakar, çakar lamba, polis, yeğen, akraba, sosyal medya, sosyal medya yasası, sosyal medya akımı, sosyal medya düzenlemesi
i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, çakar, çakar lamba, polis, yeğen, akraba, sosyal medya, sosyal medya yasası, sosyal medya akımı, sosyal medya düzenlemesi
İstanbul Valisi Gül'den çakarlı paylaşıma yanıt: 'Benim yeğenim değil, işlem yapılacak'
İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medyada valinin yeğeni olduğunu iddia ederek çakarlı lüks araç kullanan kişiye yönelik iddialara yanıt verdi. Vali Gül, söz konusu kişinin kendisiyle hiçbir akrabalık bağının bulunmadığını belirterek, hukuki işlem başlatıldığını duyurdu.
Vali Gül, sosyal medyada paylaşılan çakarlı araç kullanıcısıyla ilgisinin olmadığını belirterek yasal işlem başlatacağını açıkladı.
Sosyal medyada "Valinin yeğeniyim" diyerek çakarlı aracıyla trafikte görüntülenen kişi gündem oldu. Aracı kullanan kişinin akrabası olmadığını belirten İstanbul Valisi Gül, şahıs hakkında hukuki işlem başlatılacağını duyurdu.
Vali Gül, söz konusu kişinin kendisiyle hiçbir akrabalık bağının bulunmadığını belirterek, "Araçtaki çakar tertibatı yasal değil, gerekli hukuki işlemler başlatıldı" açıklamasını yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Vali Gül "Akrabam olsaydı bile bu durum hiçbir şeyi değiştirmezdi" diyerek tutumunu net bir şekilde ortaya koydu.