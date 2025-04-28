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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/istanbul-valisi-gulden-cakarli-paylasima-yanit-benim-yegenim-degil-islem-yapilacak-1095757234.html
İstanbul Valisi Gül'den çakarlı paylaşıma yanıt: 'Benim yeğenim değil, işlem yapılacak'
İstanbul Valisi Gül'den çakarlı paylaşıma yanıt: 'Benim yeğenim değil, işlem yapılacak'
Sputnik Türkiye
İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medyada valinin yeğeni olduğunu iddia ederek çakarlı lüks araç kullanan kişiye yönelik iddialara yanıt verdi. Vali Gül, söz... 28.04.2025, Sputnik Türkiye
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Vali Gül, sosyal medyada paylaşılan çakarlı araç kullanıcısıyla ilgisinin olmadığını belirterek yasal işlem başlatacağını açıkladı.Sosyal medyada "Valinin yeğeniyim" diyerek çakarlı aracıyla trafikte görüntülenen kişi gündem oldu. Aracı kullanan kişinin akrabası olmadığını belirten İstanbul Valisi Gül, şahıs hakkında hukuki işlem başlatılacağını duyurdu.Vali Gül, söz konusu kişinin kendisiyle hiçbir akrabalık bağının bulunmadığını belirterek, "Araçtaki çakar tertibatı yasal değil, gerekli hukuki işlemler başlatıldı" açıklamasını yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Vali Gül "Akrabam olsaydı bile bu durum hiçbir şeyi değiştirmezdi" diyerek tutumunu net bir şekilde ortaya koydu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/izinsiz-cakar-kullandi-138-bin-lira-cezayla-karsilasti-ehliyetine-de-el-konuldu-1094378680.html
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İstanbul Valisi Gül'den çakarlı paylaşıma yanıt: 'Benim yeğenim değil, işlem yapılacak'

23:45 28.04.2025
© AADavut Gül
Davut Gül - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2025
© AA
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İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medyada valinin yeğeni olduğunu iddia ederek çakarlı lüks araç kullanan kişiye yönelik iddialara yanıt verdi. Vali Gül, söz konusu kişinin kendisiyle hiçbir akrabalık bağının bulunmadığını belirterek, hukuki işlem başlatıldığını duyurdu.
Vali Gül, sosyal medyada paylaşılan çakarlı araç kullanıcısıyla ilgisinin olmadığını belirterek yasal işlem başlatacağını açıkladı.
Sosyal medyada "Valinin yeğeniyim" diyerek çakarlı aracıyla trafikte görüntülenen kişi gündem oldu. Aracı kullanan kişinin akrabası olmadığını belirten İstanbul Valisi Gül, şahıs hakkında hukuki işlem başlatılacağını duyurdu.
Vali Gül, söz konusu kişinin kendisiyle hiçbir akrabalık bağının bulunmadığını belirterek, "Araçtaki çakar tertibatı yasal değil, gerekli hukuki işlemler başlatıldı" açıklamasını yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Vali Gül "Akrabam olsaydı bile bu durum hiçbir şeyi değiştirmezdi" diyerek tutumunu net bir şekilde ortaya koydu.
Aracına yetkisiz çakar takan 12 bin sürücüye işlem yapıldı: Yeni çakar cezası el yakıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2025
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