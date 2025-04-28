https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/akom-uyarmisti-feribot-seferleri-iptal-edildi-1095738983.html

AKOM uyarmıştı: Feribot seferleri iptal edildi

AKOM uyarmıştı: Feribot seferleri iptal edildi

Sputnik Türkiye

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildi 28.04.2025, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

akom

gökçeada

çanakkale

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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki poyraz fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.Fırtına feribot ulaşımını engellediGestaş firmasından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/akomdan-istanbula-firtina-uyarisi-saganak-yagis-icin-tarih-verildi-1095730554.html

türki̇ye

gökçeada

çanakkale

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