https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/akom-uyarmisti-feribot-seferleri-iptal-edildi-1095738983.html
AKOM uyarmıştı: Feribot seferleri iptal edildi
AKOM uyarmıştı: Feribot seferleri iptal edildi
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Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildi 28.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-28T13:14+0300
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki poyraz fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.Fırtına feribot ulaşımını engellediGestaş firmasından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/akomdan-istanbula-firtina-uyarisi-saganak-yagis-icin-tarih-verildi-1095730554.html
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akom, gökçeada, çanakkale
akom, gökçeada, çanakkale
AKOM uyarmıştı: Feribot seferleri iptal edildi
13:14 28.04.2025 (güncellendi: 13:38 28.04.2025)
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Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildi
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki poyraz fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Fırtına feribot ulaşımını engelledi
Gestaş firmasından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir."