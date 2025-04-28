https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/iranli-uzman-putinin-duyurdugu-ateskes-moskovanin-bariscil-cozume-hazir-oldugunu-gosteren-bir-1095755901.html

İranlı uzman: Putin’in duyurduğu ateşkes, Moskova’nın barışçıl çözüme hazır olduğunu gösteren bir adımdır

İranlı uzman: Putin’in duyurduğu ateşkes, Moskova’nın barışçıl çözüme hazır olduğunu gösteren bir adımdır

Sputnik Türkiye

İranlı siyaset bilimci Abshenas, Rusya lideri Putin’in duyurduğu ateşkesin Moskova’nın barışçıl çözüme hazır olduğunu gösteren bir adım olduğunu vurguladı. 28.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-28T21:46+0300

2025-04-28T21:46+0300

2025-04-28T21:46+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

vladimir putin

ukrayna

ateşkes

moskova

kiev

i̇ran

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İranlı siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Emad Abshenas, Sputnik’e demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Nazilere karşı kazanılan Büyük Zafer'in 80. yıldönümü dolayısıyla duyurduğu yeni ateşkes ile ilgili değerlendirmede bulundu.Abshenas, “Rusya Devlet Başkanı'nın Zafer Bayramı'nın 80. yıldönümü dolayısıyla duyurduğu ateşkes daha önceki Paskalya ateşkesine benzer bir adım olup, Moskova'nın barışçıl çözüme hazır olduğunu gösteriyor” diye konuştu.İranlı uzman, Rusya’nın bu yöndeki girişimlerinin, tarihsel olarak bir bütün olan Rus ve Ukrayna halkları arasındaki kanlı çatışmanın sona erdirilmesini amaçladığının altını çizdi.“Şimdi karşı tarafın tepkisini görmek önemli. Acaba Kiev gerçekten aynı şeyi mi istiyor? Ukrayna'nın önünde eşsiz bir imkan var. Rusya, savaşı tamamen sona erdirmek için koşulsuz barış görüşmelerine hazır” diyen Abshenas, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/putinden-yeni-ateskes-karari-1095742894.html

rusya

ukrayna

moskova

kiev

i̇ran

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