https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/iranli-uzman-putinin-duyurdugu-ateskes-moskovanin-bariscil-cozume-hazir-oldugunu-gosteren-bir-1095755901.html
İranlı uzman: Putin’in duyurduğu ateşkes, Moskova’nın barışçıl çözüme hazır olduğunu gösteren bir adımdır
İranlı uzman: Putin’in duyurduğu ateşkes, Moskova’nın barışçıl çözüme hazır olduğunu gösteren bir adımdır
Sputnik Türkiye
İranlı siyaset bilimci Abshenas, Rusya lideri Putin’in duyurduğu ateşkesin Moskova’nın barışçıl çözüme hazır olduğunu gösteren bir adım olduğunu vurguladı. 28.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-28T21:46+0300
2025-04-28T21:46+0300
2025-04-28T21:46+0300
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İranlı siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Emad Abshenas, Sputnik’e demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Nazilere karşı kazanılan Büyük Zafer'in 80. yıldönümü dolayısıyla duyurduğu yeni ateşkes ile ilgili değerlendirmede bulundu.Abshenas, “Rusya Devlet Başkanı'nın Zafer Bayramı'nın 80. yıldönümü dolayısıyla duyurduğu ateşkes daha önceki Paskalya ateşkesine benzer bir adım olup, Moskova'nın barışçıl çözüme hazır olduğunu gösteriyor” diye konuştu.İranlı uzman, Rusya’nın bu yöndeki girişimlerinin, tarihsel olarak bir bütün olan Rus ve Ukrayna halkları arasındaki kanlı çatışmanın sona erdirilmesini amaçladığının altını çizdi.“Şimdi karşı tarafın tepkisini görmek önemli. Acaba Kiev gerçekten aynı şeyi mi istiyor? Ukrayna'nın önünde eşsiz bir imkan var. Rusya, savaşı tamamen sona erdirmek için koşulsuz barış görüşmelerine hazır” diyen Abshenas, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/putinden-yeni-ateskes-karari-1095742894.html
rusya
ukrayna
moskova
kiev
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rusya, vladimir putin, ukrayna, ateşkes, moskova, kiev, i̇ran, uzman, görüş, paskalya
rusya, vladimir putin, ukrayna, ateşkes, moskova, kiev, i̇ran, uzman, görüş, paskalya
İranlı uzman: Putin’in duyurduğu ateşkes, Moskova’nın barışçıl çözüme hazır olduğunu gösteren bir adımdır
İranlı siyaset bilimci Abshenas, Rusya lideri Putin’in duyurduğu ateşkesin Moskova’nın barışçıl çözüme hazır olduğunu gösteren bir adım olduğunu vurguladı.
İranlı siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Emad Abshenas, Sputnik’e demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Nazilere karşı kazanılan Büyük Zafer'in 80. yıldönümü dolayısıyla duyurduğu yeni ateşkes ile ilgili değerlendirmede bulundu.
Abshenas, “Rusya Devlet Başkanı'nın Zafer Bayramı'nın 80. yıldönümü dolayısıyla duyurduğu ateşkes daha önceki Paskalya ateşkesine benzer bir adım olup, Moskova'nın barışçıl çözüme hazır olduğunu gösteriyor” diye konuştu.
İranlı uzman, Rusya’nın bu yöndeki girişimlerinin, tarihsel olarak bir bütün olan Rus ve Ukrayna halkları arasındaki kanlı çatışmanın sona erdirilmesini amaçladığının altını çizdi.
“Şimdi karşı tarafın tepkisini görmek önemli. Acaba Kiev gerçekten aynı şeyi mi istiyor? Ukrayna'nın önünde eşsiz bir imkan var. Rusya, savaşı tamamen sona erdirmek için koşulsuz barış görüşmelerine hazır” diyen Abshenas, sözlerini şöyle sürdürdü:
Kiev yönetimi savaştan çıkar sağlıyor, Batı'nın yardımlarını çalıyor ve bu nedenle çatışmanın devam etmesinden yana.