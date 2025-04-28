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Güney Marmara'da bazı feribot seferleriyle BUDO'nun 8 seferine iptal kararı
Güney Marmara'da bazı feribot seferleriyle BUDO'nun 8 seferine iptal kararı
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Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin pazartesi günü gerçekleştirilecek 8 seferi olumsuz hava koşulları... 28.04.2025, Sputnik Türkiye
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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin 8 seferi nedeniyle yapılamayacak.Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre 28 Nisan Pazartesi günü olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen seferler şöyle:Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildiGüney Marmara'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkesir'in Narlı-Marmara hattındaki feribot seferleri iptal edildi.Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda,
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bursa, bursa deniz otobüsleri (budo), i̇stanbul
bursa, bursa deniz otobüsleri (budo), i̇stanbul

Güney Marmara'da bazı feribot seferleriyle BUDO'nun 8 seferine iptal kararı

01:35 28.04.2025 (güncellendi: 01:39 28.04.2025)
© AARüzgar
Rüzgar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2025
© AA
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Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin pazartesi günü gerçekleştirilecek 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Ayrıca Balıkesir'in Narlı-Marmara hattındaki feribot seferleri yapılamayacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin 8 seferi nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre 28 Nisan Pazartesi günü olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen seferler şöyle:
07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),
09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas),
10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),
İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas),
12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)

Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi

Güney Marmara'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkesir'in Narlı-Marmara hattındaki feribot seferleri iptal edildi.
Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda,
Narlı-Marmara hattında Narlı'dan saat 08.00 ve 16.15,
Marmara'dan saat 11.30 ve 17.30,
Erdek'ten saat 11.00 ve 19.30, Avşa'dan saat 06.00, 13.00 ve 17.00,
Balıklı'dan saat 08.00, 12.00, 18.00 ve 20.30,
Marmara'dan saat 07.00, 16.00 ve 21.30,
Ekinlik'ten saat 06.20, 13.20, 16.30 ve 22.00 seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği bilgisi verildi.
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