https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/guney-marmarada-bazi-feribot-seferleriyle-budonun-8-seferine-iptal-karari-1095723742.html

Güney Marmara'da bazı feribot seferleriyle BUDO'nun 8 seferine iptal kararı

Güney Marmara'da bazı feribot seferleriyle BUDO'nun 8 seferine iptal kararı

Sputnik Türkiye

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin pazartesi günü gerçekleştirilecek 8 seferi olumsuz hava koşulları... 28.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-28T01:35+0300

2025-04-28T01:35+0300

2025-04-28T01:39+0300

türki̇ye

bursa

bursa deniz otobüsleri (budo)

i̇stanbul

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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin 8 seferi nedeniyle yapılamayacak.Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre 28 Nisan Pazartesi günü olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen seferler şöyle:Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildiGüney Marmara'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkesir'in Narlı-Marmara hattındaki feribot seferleri iptal edildi.Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda,

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/meteorolojiden-istanbul-icin-kirmizi-alarm-sert-hava-degisimi-geliyor-ani-sicaklik-dususu-1095676537.html

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bursa, bursa deniz otobüsleri (budo), i̇stanbul