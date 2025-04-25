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Meteoroloji'den İstanbul için kırmızı alarm: Sert hava değişimi geliyor, ani sıcaklık düşüşü bekleniyor
Meteoroloji'den İstanbul için kırmızı alarm: Sert hava değişimi geliyor, ani sıcaklık düşüşü bekleniyor
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İstanbul'da pazar günü ani hava değişikliği bekleniyor. Kuvvetli poyrazla birlikte sıcaklıklar 8 derece birden düşecek. İşte Meteoroloji'nin güncel hava tahmin raporu...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava durumu tahminlerine göre, İstanbul'da pazar günü hava sıcaklıklarında ani düşüş yaşanacak. Sert fırtınanın da etkili olacağı gün, feribot ve vapur seferleri iptal edilebilir.🔹 İstanbul'da hava bugün bulutlu ve yağmurluİstanbul’da bugün hava durumu nispeten sakin. Gökyüzü parçalı bulutlu, zaman zaman ise hafif yağış geçişleri görülecek. Sıcaklıklar ise gün boyu 17 ila 20 derece arasında değişiyor.İBB'den yapılan açıklamada, hafta sonuna kadar bahar havasının etkili olacağı ve güneşli, parçalı bulutlu havaların İstanbul genelinde süreceği belirtildi.🔹 Pazar günü sert hava değişimi: Poyraz etkili olacakAncak pazar günüyle birlikte İstanbul'da hava koşullarında ani bir değişim bekleniyor. İBB ve Meteoroloji'nin ortak uyarısına göre, pazar sabahından itibaren poyraz rüzgarı etkisini artıracak.Saatte 40 ila 70 kilometre hıza ulaşması beklenen poyraz, beraberinde 5 ila 8 derecelik sıcaklık düşüşü getirecek. Bu durum hem günlük yaşamı hem de açık hava etkinliklerini olumsuz etkileyebilir.🔹 Uzmanlar ne diyor?Uzmanlar, ani hava değişikliklerinin özellikle yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve çocuklar için dikkat edilmesi gereken bir durum olduğunu vurguluyor. Gerekli tedbirlerin alınması ve hava koşullarına uygun giyinilmesi tavsiye ediliyor.
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Meteoroloji'den İstanbul için kırmızı alarm: Sert hava değişimi geliyor, ani sıcaklık düşüşü bekleniyor

11:43 25.04.2025 (güncellendi: 11:46 25.04.2025)
© AP Photo / Hiro KomaeYağış
Yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Hiro Komae
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü itibarıyla İstanbul’da sert hava değişimi yaşanacağını duyurdu. Poyraz etkisiyle sıcaklıklar bir anda 8 derece düşebilir. İşte bölge bölge son hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava durumu tahminlerine göre, İstanbul'da pazar günü hava sıcaklıklarında ani düşüş yaşanacak. Sert fırtınanın da etkili olacağı gün, feribot ve vapur seferleri iptal edilebilir.

🔹 İstanbul'da hava bugün bulutlu ve yağmurlu

İstanbul’da bugün hava durumu nispeten sakin. Gökyüzü parçalı bulutlu, zaman zaman ise hafif yağış geçişleri görülecek. Sıcaklıklar ise gün boyu 17 ila 20 derece arasında değişiyor.
İBB'den yapılan açıklamada, hafta sonuna kadar bahar havasının etkili olacağı ve güneşli, parçalı bulutlu havaların İstanbul genelinde süreceği belirtildi.

🔹 Pazar günü sert hava değişimi: Poyraz etkili olacak

Ancak pazar günüyle birlikte İstanbul'da hava koşullarında ani bir değişim bekleniyor. İBB ve Meteoroloji'nin ortak uyarısına göre, pazar sabahından itibaren poyraz rüzgarı etkisini artıracak.
Saatte 40 ila 70 kilometre hıza ulaşması beklenen poyraz, beraberinde 5 ila 8 derecelik sıcaklık düşüşü getirecek. Bu durum hem günlük yaşamı hem de açık hava etkinliklerini olumsuz etkileyebilir.

🔹 Uzmanlar ne diyor?

Uzmanlar, ani hava değişikliklerinin özellikle yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve çocuklar için dikkat edilmesi gereken bir durum olduğunu vurguluyor. Gerekli tedbirlerin alınması ve hava koşullarına uygun giyinilmesi tavsiye ediliyor.
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