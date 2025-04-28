https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/gelir-idaresi-baskanligi-vergi-mukelleflerini-uyardi-son-gun-30-nisan-1095753713.html

Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi mükelleflerini uyardı: Son gün 30 Nisan

Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi mükelleflerini uyardı: Son gün 30 Nisan

Sputnik Türkiye

Gelir İdaresi Başkanlığı, kurumlar vergisi beyannamesinde son günün 30 Nisan olduğunu belirtirken sürenin uzatılmayacağı uyarısında bulundu. 28.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-28T18:53+0300

2025-04-28T18:53+0300

2025-04-28T18:53+0300

ekonomi̇

gelir i̇daresi başkanlığı

vergi

vergi borcu

vergi beyannemesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089426090_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_dd5009d2af767d5ab785854ccff05b40.jpg

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kurumlar vergisi mükelleflerini bir kez daha uyardı. Vergi mükellefleri tarafından 2025 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin 30 Nisan çarşamba gün sonuna kadar verilmesi ve verginin de aynı sürede ödenmesi gerektiğinin altı çizildi. GİB, sürenin uzatılmayacağını da vurgulayarak uyardı. Süre uzatılmayacak uyarısı yapıldıBaşkanlığın internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Beyannamelerin "gib.gov.tr" aracılığıyla "dijital.gib.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda verileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2024 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin 30 Nisan Çarşamba günü sonuna kadar verilmesi ve tahakkuk eden kurumlar vergisinin aynı sürede ödenmesi gerekmekte olup söz konusu süre uzatılmayacaktır."Açıklamada, hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin, tahakkuk eden kurumlar vergisini 1-30 Nisan'da Başkanlığın internet sitesi (Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil Uygulaması) üzerinden anlaşmalı bankaların kredi ya da banka kartlarıyla, banka hesabından veya yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi ya da banka kartlarıyla, anlaşmalı bankaların şubelerinden veya alternatif ödeme kanallarından (internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık vb.), ödeyebilecekleri kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/dogum-yardimi-ile-ilgili-aile-bakanligindan-onemli-uyari-basvurular-sadece-e-devlet-uzerinden-1095606178.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gelir i̇daresi başkanlığı, vergi, vergi borcu, vergi beyannemesi