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Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi mükelleflerini uyardı: Son gün 30 Nisan
Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi mükelleflerini uyardı: Son gün 30 Nisan
Sputnik Türkiye
Gelir İdaresi Başkanlığı, kurumlar vergisi beyannamesinde son günün 30 Nisan olduğunu belirtirken sürenin uzatılmayacağı uyarısında bulundu. 28.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-28T18:53+0300
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ekonomi̇
gelir i̇daresi başkanlığı
vergi
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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kurumlar vergisi mükelleflerini bir kez daha uyardı. Vergi mükellefleri tarafından 2025 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin 30 Nisan çarşamba gün sonuna kadar verilmesi ve verginin de aynı sürede ödenmesi gerektiğinin altı çizildi. GİB, sürenin uzatılmayacağını da vurgulayarak uyardı. Süre uzatılmayacak uyarısı yapıldıBaşkanlığın internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Beyannamelerin "gib.gov.tr" aracılığıyla "dijital.gib.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda verileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2024 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin 30 Nisan Çarşamba günü sonuna kadar verilmesi ve tahakkuk eden kurumlar vergisinin aynı sürede ödenmesi gerekmekte olup söz konusu süre uzatılmayacaktır."Açıklamada, hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin, tahakkuk eden kurumlar vergisini 1-30 Nisan'da Başkanlığın internet sitesi (Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil Uygulaması) üzerinden anlaşmalı bankaların kredi ya da banka kartlarıyla, banka hesabından veya yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi ya da banka kartlarıyla, anlaşmalı bankaların şubelerinden veya alternatif ödeme kanallarından (internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık vb.), ödeyebilecekleri kaydedildi.
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gelir i̇daresi başkanlığı, vergi, vergi borcu, vergi beyannemesi
gelir i̇daresi başkanlığı, vergi, vergi borcu, vergi beyannemesi

Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi mükelleflerini uyardı: Son gün 30 Nisan

18:53 28.04.2025
© AAVergi borcu
Vergi borcu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2025
© AA
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Gelir İdaresi Başkanlığı, kurumlar vergisi beyannamesinde son günün 30 Nisan olduğunu belirtirken sürenin uzatılmayacağı uyarısında bulundu.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kurumlar vergisi mükelleflerini bir kez daha uyardı. Vergi mükellefleri tarafından 2025 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin 30 Nisan çarşamba gün sonuna kadar verilmesi ve verginin de aynı sürede ödenmesi gerektiğinin altı çizildi. GİB, sürenin uzatılmayacağını da vurgulayarak uyardı.

Süre uzatılmayacak uyarısı yapıldı

Başkanlığın internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Beyannamelerin "gib.gov.tr" aracılığıyla "dijital.gib.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda verileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2024 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin 30 Nisan Çarşamba günü sonuna kadar verilmesi ve tahakkuk eden kurumlar vergisinin aynı sürede ödenmesi gerekmekte olup söz konusu süre uzatılmayacaktır."
Açıklamada, hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin, tahakkuk eden kurumlar vergisini 1-30 Nisan'da Başkanlığın internet sitesi (Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil Uygulaması) üzerinden anlaşmalı bankaların kredi ya da banka kartlarıyla, banka hesabından veya yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi ya da banka kartlarıyla, anlaşmalı bankaların şubelerinden veya alternatif ödeme kanallarından (internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık vb.), ödeyebilecekleri kaydedildi.
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