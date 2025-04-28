https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/erdogan-suriyedeki-muhacirleri-buradan-gondermeyecegiz-demistim-1095735477.html
Erdoğan: 'Tahtımı veririm, tacımı veririm ama devletime sığınan mazlumu asla vermem'
Erdoğan: 'Tahtımı veririm, tacımı veririm ama devletime sığınan mazlumu asla vermem'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin Göç Yönetimi Programı'nda konuştu. Erdoğan "Kılıçdaroğlu, iktidara gelir gelmez Suriyeli öğrencileri... 28.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-28T11:59+0300
2025-04-28T11:59+0300
2025-04-28T12:16+0300
türki̇ye
suriye
türkiye
suriyeli
suriyeli mülteciler
suriyeli sığınmacılar
suriyeli göçmenler
suriyeli çocuklar
recep tayyip erdoğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1c/1095735976_0:8:2115:1198_1920x0_80_0_0_430f30515c8da3ffc11da3f4cc32d414.jpg
Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin Göç Yönetimi Programı'nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının başlangıcında şu açıklamayı yaptı:"Ülkemizde muhalefetin, özellikle de insanlık düşmanı kimi faşist çevrelerin iddia ettiği gibi bir göçmen sayısı asla yoktur ve olmamıştır" diyen Erdoğan, Anadolu'nun göçmen yurdu olduğunun altını çizerek "Türkiye'de toplamda 4 milyon 33 bin mülteci var" dedi. 9 Aralık'tan bu yana sadece Türkiye'den Suriye'ye dönenlerin sayısı 200 bin kişiye ulaştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batı ülkelerinde sıkça şahit olduğumuz göçmenlere kötü muamele gibi insanlık dışı davranışlara fırsat vermemekte kararlıyız" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan bir deyişten alıntı yaparak "Tahtımı veririm, tacımı veririm ama devletime sığınan mazlumu asla vermem" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/uefa-istanbul-temsilciligi-aciliyor--erdogan-olimpiyatlar-dahil-her-turlu-etkinligin-altindan-1095648817.html
türki̇ye
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1c/1095735976_139:0:2019:1410_1920x0_80_0_0_0390a1db1332192d7dba9d7dc378aa0e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
suriye, türkiye, suriyeli, suriyeli mülteciler, suriyeli sığınmacılar, suriyeli göçmenler, suriyeli çocuklar, recep tayyip erdoğan
suriye, türkiye, suriyeli, suriyeli mülteciler, suriyeli sığınmacılar, suriyeli göçmenler, suriyeli çocuklar, recep tayyip erdoğan
Erdoğan: 'Tahtımı veririm, tacımı veririm ama devletime sığınan mazlumu asla vermem'
11:59 28.04.2025 (güncellendi: 12:16 28.04.2025)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin Göç Yönetimi Programı'nda konuştu. Erdoğan "Kılıçdaroğlu, iktidara gelir gelmez Suriyeli öğrencileri, Türkiye'den Suriye'ye göndereceğini söylemişti. O zamanlar bende tam aksini söylemiştim, 'asla biz Suriye'deki muhacirleri buradan göndermeyeceğiz' demiştim" ifadelerini kullandı.
Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin Göç Yönetimi Programı'nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının başlangıcında şu açıklamayı yaptı:
"Niye böyle başladım. Hatırlayın Kılıçdaroğlu, iktidara gelir gelmez Suriyeli öğrencileri, Türkiye'den Suriye'ye göndereceğini söylemişti. O zamanlar bende tam aksini söylemiştim, 'asla biz Suriye'deki muhacirleri buradan göndermeyeceğiz' demiştim.
Çünkü bizim bakışımız farklıydı. Biz göçü onların anladığı manada değil, tam aksine biz göçü Mekke'den Medine'ye hicret olarak telakki etmiştik. Ve biz buna fırsat vermedik. Burada gördüğünüz küçük muhacirler var. Bunlar bizim evlatlarımız, bizim yavrularımız"
"Ülkemizde muhalefetin, özellikle de insanlık düşmanı kimi faşist çevrelerin iddia ettiği gibi bir göçmen sayısı asla yoktur ve olmamıştır" diyen Erdoğan, Anadolu'nun göçmen yurdu olduğunun altını çizerek "Türkiye'de toplamda 4 milyon 33 bin mülteci var" dedi.
9 Aralık'tan bu yana sadece Türkiye'den Suriye'ye dönenlerin sayısı 200 bin kişiye ulaştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batı ülkelerinde sıkça şahit olduğumuz göçmenlere kötü muamele gibi insanlık dışı davranışlara fırsat vermemekte kararlıyız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir deyişten alıntı yaparak "Tahtımı veririm, tacımı veririm ama devletime sığınan mazlumu asla vermem" ifadelerini kullandı.