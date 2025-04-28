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Erdoğan: 'Tahtımı veririm, tacımı veririm ama devletime sığınan mazlumu asla vermem'
Erdoğan: 'Tahtımı veririm, tacımı veririm ama devletime sığınan mazlumu asla vermem'
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin Göç Yönetimi Programı'nda konuştu. Erdoğan "Kılıçdaroğlu, iktidara gelir gelmez Suriyeli öğrencileri... 28.04.2025, Sputnik Türkiye
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Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin Göç Yönetimi Programı'nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının başlangıcında şu açıklamayı yaptı:"Ülkemizde muhalefetin, özellikle de insanlık düşmanı kimi faşist çevrelerin iddia ettiği gibi bir göçmen sayısı asla yoktur ve olmamıştır" diyen Erdoğan, Anadolu'nun göçmen yurdu olduğunun altını çizerek "Türkiye'de toplamda 4 milyon 33 bin mülteci var" dedi. 9 Aralık'tan bu yana sadece Türkiye'den Suriye'ye dönenlerin sayısı 200 bin kişiye ulaştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batı ülkelerinde sıkça şahit olduğumuz göçmenlere kötü muamele gibi insanlık dışı davranışlara fırsat vermemekte kararlıyız" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan bir deyişten alıntı yaparak "Tahtımı veririm, tacımı veririm ama devletime sığınan mazlumu asla vermem" ifadelerini kullandı.
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Erdoğan: 'Tahtımı veririm, tacımı veririm ama devletime sığınan mazlumu asla vermem'

11:59 28.04.2025 (güncellendi: 12:16 28.04.2025)
© AA / Serhat ÇağdaşErdoğan: 'Tahtımı veririm, tacımı veririm ama devletime sığınan mazlumu asla vermem'
Erdoğan: 'Tahtımı veririm, tacımı veririm ama devletime sığınan mazlumu asla vermem' - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2025
© AA / Serhat Çağdaş
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin Göç Yönetimi Programı'nda konuştu. Erdoğan "Kılıçdaroğlu, iktidara gelir gelmez Suriyeli öğrencileri, Türkiye'den Suriye'ye göndereceğini söylemişti. O zamanlar bende tam aksini söylemiştim, 'asla biz Suriye'deki muhacirleri buradan göndermeyeceğiz' demiştim" ifadelerini kullandı.
Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin Göç Yönetimi Programı'nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının başlangıcında şu açıklamayı yaptı:

"Niye böyle başladım. Hatırlayın Kılıçdaroğlu, iktidara gelir gelmez Suriyeli öğrencileri, Türkiye'den Suriye'ye göndereceğini söylemişti. O zamanlar bende tam aksini söylemiştim, 'asla biz Suriye'deki muhacirleri buradan göndermeyeceğiz' demiştim.

Çünkü bizim bakışımız farklıydı. Biz göçü onların anladığı manada değil, tam aksine biz göçü Mekke'den Medine'ye hicret olarak telakki etmiştik. Ve biz buna fırsat vermedik. Burada gördüğünüz küçük muhacirler var. Bunlar bizim evlatlarımız, bizim yavrularımız"

"Ülkemizde muhalefetin, özellikle de insanlık düşmanı kimi faşist çevrelerin iddia ettiği gibi bir göçmen sayısı asla yoktur ve olmamıştır" diyen Erdoğan, Anadolu'nun göçmen yurdu olduğunun altını çizerek "Türkiye'de toplamda 4 milyon 33 bin mülteci var" dedi.
9 Aralık'tan bu yana sadece Türkiye'den Suriye'ye dönenlerin sayısı 200 bin kişiye ulaştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batı ülkelerinde sıkça şahit olduğumuz göçmenlere kötü muamele gibi insanlık dışı davranışlara fırsat vermemekte kararlıyız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir deyişten alıntı yaparak "Tahtımı veririm, tacımı veririm ama devletime sığınan mazlumu asla vermem" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
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Erdoğan: Depremin siyasete alet edilmesini tasvip etmiyoruz
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