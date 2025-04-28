Erdoğan: 'Tahtımı veririm, tacımı veririm ama devletime sığınan mazlumu asla vermem'

"Niye böyle başladım. Hatırlayın Kılıçdaroğlu, iktidara gelir gelmez Suriyeli öğrencileri, Türkiye'den Suriye'ye göndereceğini söylemişti. O zamanlar bende tam aksini söylemiştim, 'asla biz Suriye'deki muhacirleri buradan göndermeyeceğiz' demiştim.

Çünkü bizim bakışımız farklıydı. Biz göçü onların anladığı manada değil, tam aksine biz göçü Mekke'den Medine'ye hicret olarak telakki etmiştik. Ve biz buna fırsat vermedik. Burada gördüğünüz küçük muhacirler var. Bunlar bizim evlatlarımız, bizim yavrularımız"