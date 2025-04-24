Erdoğan: Depremin siyasete alet edilmesini tasvip etmiyoruz

Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dün bakanlarımızın katılımıyla AFAD'da toplantı yaptık gerekli talimatları verdik. Can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Deprem gibi hepimizi sarsan konuların günlük siyasete alet edilmesini tasvip etmiyoruz. Fırsatçıları vicdana davet ediyoruz. Her işe karşı çıkan marjinallerin ne dediğine bakmadan kentsel dönüşüm projelerini süratle hayata geçirmeliyiz