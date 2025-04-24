https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/uefa-istanbul-temsilciligi-aciliyor--erdogan-olimpiyatlar-dahil-her-turlu-etkinligin-altindan-1095648817.html
Erdoğan: Depremin siyasete alet edilmesini tasvip etmiyoruz
Erdoğan: Depremin siyasete alet edilmesini tasvip etmiyoruz
Sputnik Türkiye
erdoğan açıklama
2025-04-24T12:55+0300
2025-04-24T12:55+0300
2025-04-24T13:06+0300
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UEFA İstanbul Temsilciliği açılıyor. Törende konuşan Erdoğan, "Olimpiyatlar dahil her türlü spor etkinliğinin altından kalkacak kapasiteye sahibiz. İddialı konuşmamızın arkasında ülkemize kazandırdığımız projeler var" dedi.Erdoğan'dan deprem değerlendirmesi
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erdoğan olimpiyat, erdoğan uefa, uefa istanbul
erdoğan olimpiyat, erdoğan uefa, uefa istanbul
Erdoğan: Depremin siyasete alet edilmesini tasvip etmiyoruz
12:55 24.04.2025 (güncellendi: 13:06 24.04.2025)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da meydana gelen deprem sonrasında siyaset konuşulmasını tasvip etmediğini söyledi ve "Her işe karşı çıkan marjinallerin ne dediğine bakmadan kentsel dönüşüm projelerini süratle hayata geçirmeliyiz" dedi.
UEFA İstanbul Temsilciliği açılıyor. Törende konuşan Erdoğan, "Olimpiyatlar dahil her türlü spor etkinliğinin altından kalkacak kapasiteye sahibiz. İddialı konuşmamızın arkasında ülkemize kazandırdığımız projeler var" dedi.
Erdoğan'dan deprem değerlendirmesi
Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dün bakanlarımızın katılımıyla AFAD'da toplantı yaptık gerekli talimatları verdik. Can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Deprem gibi hepimizi sarsan konuların günlük siyasete alet edilmesini tasvip etmiyoruz. Fırsatçıları vicdana davet ediyoruz. Her işe karşı çıkan marjinallerin ne dediğine bakmadan kentsel dönüşüm projelerini süratle hayata geçirmeliyiz