https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/deprem-endisesiyle-nufusu-gundemde-istanbula-en-az-ve-en-cok-goc-veren-iller-belli-oldu-1095733530.html

Deprem endişesiyle nüfusu gündemde: İstanbul'a en az ve en çok göç veren iller belli oldu

Deprem endişesiyle nüfusu gündemde: İstanbul'a en az ve en çok göç veren iller belli oldu

Sputnik Türkiye

Geçen haftaki 6.2 büyüklüğündeki Marmara depremi sonrası gözler İstanbul’a çevrildi. 15.7 milyonluk nüfusuyla Türkiye nüfusunun yüzde 18.3’ünü barındıran... 28.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-28T11:18+0300

2025-04-28T11:18+0300

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türki̇ye

sivas

kastamonu

i̇stanbul

deprem

i̇stanbul depremi

olası istanbul depremi

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Marmara Denizi’nde geçen hafta yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem ve devam eden artçılar, İstanbul’un deprem gerçeğini bir kez daha gündeme taşıdı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 15 milyon 701 bin 602 kişiye ulaşan İstanbul nüfusu, Türkiye nüfusunun yüzde 18.3’ünü oluşturuyor. Uzmanlar, bu yoğun nüfusun şehrin risk seviyesini artırdığına dikkat çekiyor.İstanbul’un nüfusu artmaya devam ediyorSon verilere göre, İstanbul'un 2024 yılı itibarıyla nüfusu 45 bin 678 kişi arttı. Ekonomik anlamda da dikkat çeken İstanbul, 2023 yılında Türkiye’nin toplam GSYH'sinden %30,4 oranında pay aldı. Bu rakamlar, olası bir büyük depremde yaşanabilecek kayıpların büyüklüğüne işaret ediyor.İstanbul’a en çok göç veren i̇ller belli oldu2024 yılı "Nüfusa Kayıtlı Olunan İl" verilerine göre, İstanbul’un demografik yapısında en çok göç veren ilk 10 il şöyle sıralandı:Özellikle Karadeniz Bölgesi illerinin, İstanbul’da ciddi bir nüfus ağırlığı oluşturduğu görülüyor.İstanbul’a en az göç veren i̇ller hangileri?İstanbul’un demografik yapısında en az temsil edilen iller ise şu şekilde:Bu veriler, İstanbul’a en az göç veren illerin Ege, Akdeniz ve Orta Anadolu bölgelerinde yoğunlaştığını gösteriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/tokiden-dar-gelirliye-yeni-konut-kampanyasi-basvuru-sartlari-neler-odeme-plani-nasil-olacak-1095728780.html

türki̇ye

sivas

kastamonu

i̇stanbul

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