https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/deprem-endisesiyle-nufusu-gundemde-istanbula-en-az-ve-en-cok-goc-veren-iller-belli-oldu-1095733530.html
Deprem endişesiyle nüfusu gündemde: İstanbul'a en az ve en çok göç veren iller belli oldu
Deprem endişesiyle nüfusu gündemde: İstanbul'a en az ve en çok göç veren iller belli oldu
Sputnik Türkiye
Geçen haftaki 6.2 büyüklüğündeki Marmara depremi sonrası gözler İstanbul’a çevrildi. 15.7 milyonluk nüfusuyla Türkiye nüfusunun yüzde 18.3’ünü barındıran... 28.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-28T11:18+0300
2025-04-28T11:18+0300
2025-04-28T11:18+0300
türki̇ye
sivas
kastamonu
i̇stanbul
deprem
i̇stanbul depremi
olası istanbul depremi
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Marmara Denizi’nde geçen hafta yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem ve devam eden artçılar, İstanbul’un deprem gerçeğini bir kez daha gündeme taşıdı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 15 milyon 701 bin 602 kişiye ulaşan İstanbul nüfusu, Türkiye nüfusunun yüzde 18.3’ünü oluşturuyor. Uzmanlar, bu yoğun nüfusun şehrin risk seviyesini artırdığına dikkat çekiyor.İstanbul’un nüfusu artmaya devam ediyorSon verilere göre, İstanbul'un 2024 yılı itibarıyla nüfusu 45 bin 678 kişi arttı. Ekonomik anlamda da dikkat çeken İstanbul, 2023 yılında Türkiye’nin toplam GSYH'sinden %30,4 oranında pay aldı. Bu rakamlar, olası bir büyük depremde yaşanabilecek kayıpların büyüklüğüne işaret ediyor.İstanbul’a en çok göç veren i̇ller belli oldu2024 yılı "Nüfusa Kayıtlı Olunan İl" verilerine göre, İstanbul’un demografik yapısında en çok göç veren ilk 10 il şöyle sıralandı:Özellikle Karadeniz Bölgesi illerinin, İstanbul’da ciddi bir nüfus ağırlığı oluşturduğu görülüyor.İstanbul’a en az göç veren i̇ller hangileri?İstanbul’un demografik yapısında en az temsil edilen iller ise şu şekilde:Bu veriler, İstanbul’a en az göç veren illerin Ege, Akdeniz ve Orta Anadolu bölgelerinde yoğunlaştığını gösteriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/tokiden-dar-gelirliye-yeni-konut-kampanyasi-basvuru-sartlari-neler-odeme-plani-nasil-olacak-1095728780.html
türki̇ye
sivas
kastamonu
i̇stanbul
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i̇stanbul göç verileri, i̇stanbul deprem riski, 2024 i̇stanbul nüfusu, i̇stanbul’a göç eden iller, marmara denizi depremi
i̇stanbul göç verileri, i̇stanbul deprem riski, 2024 i̇stanbul nüfusu, i̇stanbul’a göç eden iller, marmara denizi depremi
Deprem endişesiyle nüfusu gündemde: İstanbul'a en az ve en çok göç veren iller belli oldu
Geçen haftaki 6.2 büyüklüğündeki Marmara depremi sonrası gözler İstanbul’a çevrildi. 15.7 milyonluk nüfusuyla Türkiye nüfusunun yüzde 18.3’ünü barındıran megakentte, en çok göç Sivas, Kastamonu ve Ordu’dan geldi. Burdur, Muğla ve Hakkâri ise İstanbul’a en az göç veren iller arasında yer aldı.
Marmara Denizi’nde geçen hafta yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem ve devam eden artçılar, İstanbul’un deprem gerçeğini bir kez daha gündeme taşıdı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 15 milyon 701 bin 602 kişiye ulaşan İstanbul nüfusu, Türkiye nüfusunun yüzde 18.3’ünü oluşturuyor. Uzmanlar, bu yoğun nüfusun şehrin risk seviyesini artırdığına dikkat çekiyor.
İstanbul’un nüfusu artmaya devam ediyor
Son verilere göre, İstanbul'un 2024 yılı itibarıyla nüfusu 45 bin 678 kişi arttı. Ekonomik anlamda da dikkat çeken İstanbul, 2023 yılında Türkiye’nin toplam GSYH'sinden %30,4 oranında pay aldı. Bu rakamlar, olası bir büyük depremde yaşanabilecek kayıpların büyüklüğüne işaret ediyor.
İstanbul’a en çok göç veren i̇ller belli oldu
2024 yılı "Nüfusa Kayıtlı Olunan İl" verilerine göre, İstanbul’un demografik yapısında en çok göç veren ilk 10 il şöyle sıralandı:
Kastamonu:
546 bin 718 kişi
Giresun:
485 bin 500 kişi
Erzurum:
456 bin 192 kişi
Malatya:
422 bin 078 kişi
Trabzon:
413 bin 924 kişi
Özellikle Karadeniz Bölgesi illerinin, İstanbul’da ciddi bir nüfus ağırlığı oluşturduğu görülüyor.
İstanbul’a en az göç veren i̇ller hangileri?
İstanbul’un demografik yapısında en az temsil edilen iller ise şu şekilde:
Osmaniye:
35 bin 366 kişi
Bu veriler, İstanbul’a en az göç veren illerin Ege, Akdeniz ve Orta Anadolu bölgelerinde yoğunlaştığını gösteriyor.