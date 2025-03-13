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Önceden 'gariban' yemeği olarak bilinirdi, artık en lüksü oldu: Satanı zengin, yiyeni 'fakirleştiriyor'
Önceden 'gariban' yemeği olarak bilinirdi, artık en lüksü oldu: Satanı zengin, yiyeni 'fakirleştiriyor'
Sputnik Türkiye
Türkiye’nin en sevilen yemeklerinden biri olan lahmacun, yüksek fiyatlarıyla adeta lüks yemekler arasına girdi. Daha uygun fiyata satan yerler bulunsa da... 13.03.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul’da lahmacun fiyatları, semtlere ve restoranlara göre büyük farklılık gösteriyor. Bazı yerlerde 70 TL’ye satılan lahmacunlar, başka noktalarda 480 TL’ye kadar çıkıyor. Ortalama fiyat ise 200 TL civarında.Fiyat farkının bu kadar büyük olması, vatandaşları hem ekonomik hem de hijyen açısından endişelendiriyor.Bodrum değil, artık İstanbul konuşuluyor!Geçmiş yıllarda Bodrum’daki astronomik lahmacun fiyatları gündeme gelirdi, ancak artık İstanbul’da da durum farklı değil. Özellikle lüks restoranlar ve turistik bölgelerde iki lahmacun ve bir ayran için 1000 TL’nin üzerinde hesap çıkabiliyor.Bu durum, artık piyasadaki en büyük banknot olan 200 TL ile bir lahmacun bile alınamayacak hale gelindiğini gösteriyor.Pahalı lahmacunun savunması: “Kaliteli ve güvenli”Turistik restoranlar, yüksek fiyatları şu şekilde savunuyor:Ancak birçok kişi için bu gerekçeler fiyatları haklı çıkarmıyor.Ucuz lahmacunlar güvenilir mi?Öte yandan çok düşük fiyatlara satılan lahmacunlar da şüphe uyandırıyor. Uzmanlara göre, lahmacun tağşişe en müsait gıdalardan biri.Gıda Mühendisi Nurten Sırma, düşük maliyetli lahmacunlarda yapılan hileleri şöyle açıklıyor:Bu nedenle uzmanlar, aşırı düşük fiyatlara satılan lahmacunlara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor.Lahmacun lüks yemek mi oluyor?Eskiden herkesin kolayca ulaşabildiği bir lezzet olan lahmacun, artık lüks yemekler arasında yer almaya başladı. İstanbul’da hem fiyat hem de kalite konusunda ciddi farklar oluşurken, tüketiciler de hangi lahmacunun güvenilir olduğunu anlamakta zorlanıyor.
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i̇stanbul, bodrum, tl, lahmacun, lahmacun, yemek, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, fiyat listesi
i̇stanbul, bodrum, tl, lahmacun, lahmacun, yemek, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, fiyat listesi

Önceden 'gariban' yemeği olarak bilinirdi, artık en lüksü oldu: Satanı zengin, yiyeni 'fakirleştiriyor'

08:18 13.03.2025
© İHAUsta Şükrü Savun, hem kendi mekânında hem de Gaziantep genelinde lahmacunun 10 TL'ye satıldığını vurguladı.
Usta Şükrü Savun, hem kendi mekânında hem de Gaziantep genelinde lahmacunun 10 TL'ye satıldığını vurguladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2025
© İHA
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Türkiye’nin en sevilen yemeklerinden biri olan lahmacun, yüksek fiyatlarıyla adeta lüks yemekler arasına girdi. Daha uygun fiyata satan yerler bulunsa da hijyen ve içerik konusunda endişeler artıyor. Peki, İstanbul’da bir lahmacunun ortalama fiyatı ne kadar? Uygun fiyatlı lahmacunlar güvenilir mi?
İstanbul’da lahmacun fiyatları, semtlere ve restoranlara göre büyük farklılık gösteriyor. Bazı yerlerde 70 TL’ye satılan lahmacunlar, başka noktalarda 480 TL’ye kadar çıkıyor. Ortalama fiyat ise 200 TL civarında.
Turistik bölgelerde: 400-480 TL
Orta segment restoranlarda: 150-250 TL
Uygun fiyatlı yerlerde: 70-100 TL
Fiyat farkının bu kadar büyük olması, vatandaşları hem ekonomik hem de hijyen açısından endişelendiriyor.

Bodrum değil, artık İstanbul konuşuluyor!

Geçmiş yıllarda Bodrum’daki astronomik lahmacun fiyatları gündeme gelirdi, ancak artık İstanbul’da da durum farklı değil. Özellikle lüks restoranlar ve turistik bölgelerde iki lahmacun ve bir ayran için 1000 TL’nin üzerinde hesap çıkabiliyor.
Bu durum, artık piyasadaki en büyük banknot olan 200 TL ile bir lahmacun bile alınamayacak hale gelindiğini gösteriyor.

Pahalı lahmacunun savunması: “Kaliteli ve güvenli”

Turistik restoranlar, yüksek fiyatları şu şekilde savunuyor:
Birinci kalite et kullanıldığı
Yeşilliklerin en tazesi servis edildiği
Hijyen standartlarının üst seviyede olduğu
Ancak birçok kişi için bu gerekçeler fiyatları haklı çıkarmıyor.

Ucuz lahmacunlar güvenilir mi?

Öte yandan çok düşük fiyatlara satılan lahmacunlar da şüphe uyandırıyor. Uzmanlara göre, lahmacun tağşişe en müsait gıdalardan biri.
Gıda Mühendisi Nurten Sırma, düşük maliyetli lahmacunlarda yapılan hileleri şöyle açıklıyor:
Gerçek kırmızı et yerine tavuk taşlığı kullanılıyor
Etin içeriği bozulmadan maliyet düşürülüyor
Kıyma makinesinden geçirildiğinde fark edilmesi zorlaşıyor
Bu nedenle uzmanlar, aşırı düşük fiyatlara satılan lahmacunlara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor.

Lahmacun lüks yemek mi oluyor?

Eskiden herkesin kolayca ulaşabildiği bir lezzet olan lahmacun, artık lüks yemekler arasında yer almaya başladı. İstanbul’da hem fiyat hem de kalite konusunda ciddi farklar oluşurken, tüketiciler de hangi lahmacunun güvenilir olduğunu anlamakta zorlanıyor.
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