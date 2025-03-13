https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/onceden-gariban-yemegi-olarak-bilinirdi-artik-en-luksu-oldu-satani-zengin-yiyeni-fakirlestiriyor-1094458285.html

Önceden 'gariban' yemeği olarak bilinirdi, artık en lüksü oldu: Satanı zengin, yiyeni 'fakirleştiriyor'

Önceden 'gariban' yemeği olarak bilinirdi, artık en lüksü oldu: Satanı zengin, yiyeni 'fakirleştiriyor'

Sputnik Türkiye

Türkiye’nin en sevilen yemeklerinden biri olan lahmacun, yüksek fiyatlarıyla adeta lüks yemekler arasına girdi. Daha uygun fiyata satan yerler bulunsa da... 13.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-13T08:18+0300

2025-03-13T08:18+0300

2025-03-13T08:18+0300

ekonomi̇

i̇stanbul

bodrum

tl

lahmacun

lahmacun

yemek

fiyat

fahiş fiyat

fiyat artışı

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İstanbul’da lahmacun fiyatları, semtlere ve restoranlara göre büyük farklılık gösteriyor. Bazı yerlerde 70 TL’ye satılan lahmacunlar, başka noktalarda 480 TL’ye kadar çıkıyor. Ortalama fiyat ise 200 TL civarında.Fiyat farkının bu kadar büyük olması, vatandaşları hem ekonomik hem de hijyen açısından endişelendiriyor.Bodrum değil, artık İstanbul konuşuluyor!Geçmiş yıllarda Bodrum’daki astronomik lahmacun fiyatları gündeme gelirdi, ancak artık İstanbul’da da durum farklı değil. Özellikle lüks restoranlar ve turistik bölgelerde iki lahmacun ve bir ayran için 1000 TL’nin üzerinde hesap çıkabiliyor.Bu durum, artık piyasadaki en büyük banknot olan 200 TL ile bir lahmacun bile alınamayacak hale gelindiğini gösteriyor.Pahalı lahmacunun savunması: “Kaliteli ve güvenli”Turistik restoranlar, yüksek fiyatları şu şekilde savunuyor:Ancak birçok kişi için bu gerekçeler fiyatları haklı çıkarmıyor.Ucuz lahmacunlar güvenilir mi?Öte yandan çok düşük fiyatlara satılan lahmacunlar da şüphe uyandırıyor. Uzmanlara göre, lahmacun tağşişe en müsait gıdalardan biri.Gıda Mühendisi Nurten Sırma, düşük maliyetli lahmacunlarda yapılan hileleri şöyle açıklıyor:Bu nedenle uzmanlar, aşırı düşük fiyatlara satılan lahmacunlara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor.Lahmacun lüks yemek mi oluyor?Eskiden herkesin kolayca ulaşabildiği bir lezzet olan lahmacun, artık lüks yemekler arasında yer almaya başladı. İstanbul’da hem fiyat hem de kalite konusunda ciddi farklar oluşurken, tüketiciler de hangi lahmacunun güvenilir olduğunu anlamakta zorlanıyor.

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i̇stanbul, bodrum, tl, lahmacun, lahmacun, yemek, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, fiyat listesi