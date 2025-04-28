https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/binlerce-kisi-icin-karar-verildi-emekli-maaslari-ve-yetim-ayliklari-faiziyle-geri-aliniyor-1095734951.html

Binlerce kişi için karar verildi: Emekli maaşları ve yetim aylıkları faiziyle geri alınıyor

Binlerce kişi için karar verildi: Emekli maaşları ve yetim aylıkları faiziyle geri alınıyor

Sputnik Türkiye

Sahte boşanma ile yetim aylığı alan 9 bin kişi tespit edildi! Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı: Maaşlar faiziyle geri alınacak, taşınmazlara haciz uygulanacak.

2025-04-28T11:54+0300

2025-04-28T11:54+0300

2025-04-28T11:54+0300

sgk

emekli

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sahte boşanma yaparak haksız yere yetim aylığı alan kişilere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. CNN Türk yayınına katılan Bakan Işıkhan, 9 bin kişinin bu yöntemle maaş aldığının tespit edildiğini, 7 bin 400 kişi hakkında ise faiziyle geri ödeme işlemi başlatıldığını belirtti.Bu kapsamda sahte boşanma yaparak devletten maaş alanların sadece maaşlarını değil, geçmişteki sağlık giderlerini de devletin tahsil edeceği bildirildi.Sahte boşanma nedir? Nasıl yapılıyor?Sahte boşanma, bir çiftin resmi olarak boşanıp, fiilen birlikte yaşamaya devam ederek kadının vefat eden ebeveyninden yetim aylığı almasını sağlamak anlamına geliyor. Uzman mali müşavir İsmet Çetinkaya'nın açıklamasına göre, sosyal güvenlik müfettişleri çevre taramaları, ihbarlar ve ev ziyaretleriyle bu durumları tespit ediyor.Eğer aynı adreste yaşadıkları ve giderlerin erkek tarafından karşılandığı kanıtlanırsa sahte boşanma durumu resmileşiyor ve yasal süreç başlıyor.Sahte boşanmanın cezası nedir?Sahte boşanmanın tespit edilmesi durumunda:Örneğin, 5 yıldır haksız yere maaş alan bir kişi, tüm bu süreye ait maaşı ve sağlık giderlerini faiziyle birlikte ödemek zorunda kalıyor.Ev kadınlarına emeklilik müjdesiBakan Işıkhan, ev kadınları için yeni bir emeklilik düzenlemesi üzerinde çalışıldığını da duyurdu. Halihazırda isteğe bağlı sigortalılık sistemi bulunuyor. Ancak yeni düzenlemeyle;Bu sistem sayesinde, ev hanımları daha az prim ödeyerek emeklilik hakkına kavuşacak ve aynı zamanda sağlık hizmetlerinden de yararlanabilecek.Sahte boşanma neden bir sorun?Türkiye’de yalnızca kız çocuklarına tanınan yetim aylığı hakkı, kötü niyetli kişiler tarafından suiistimal ediliyor. Oysa bu maaş, gerçekten muhtaç durumda olan kişilere verilmek üzere oluşturulmuş bir sosyal devlet uygulamasıdır.Bu kötüye kullanım, hem kamu kaynaklarının israfına yol açıyor hem de gerçek ihtiyaç sahiplerinin haklarını tehdit ediyor.Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) denetimlerini artırarak, bu suiistimallerin önüne geçmeyi ve haksız kazanç sağlayanlardan kamu zararını tahsil etmeyi hedefliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/tokiden-dar-gelirliye-yeni-konut-kampanyasi-basvuru-sartlari-neler-odeme-plani-nasil-olacak-1095728780.html

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sgk, emekli