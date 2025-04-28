https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/bakan-memisoglu-her-turlu-afette-saglik-hizmetlerini-kesintisiz-surdurebilmek-amaciyla-titiz-bir-1095756616.html

Bakan Memişoğlu: Her türlü afette sağlık hizmetlerini kesintisiz sürdürebilmek amacıyla titiz bir çalışma içindeyiz

Bakan Memişoğlu: Her türlü afette sağlık hizmetlerini kesintisiz sürdürebilmek amacıyla titiz bir çalışma içindeyiz

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Memişoğlu, İstanbul depremine yönelik yaptığı açıklamada her türlü afette sağlık hizmetlerini kesintisiz olarak sürdürebilmek amacıyla titiz bir... 28.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-28T22:39+0300

2025-04-28T22:39+0300

2025-04-28T22:52+0300

kemal memişoğlu

türki̇ye

deprem

marmara depremi

i̇stanbul depremi

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul depremi için 16 il sağlık teşkilatının katılımıyla tatbikat gerçekleştirildiğini hatırlattı."Her türlü afette sağlık hizmetlerini kesintisiz olarak sürdürebilmek amacıyla titiz bir çalışma içindeyiz" değerlendirmesinde bulunan Bakan Memişoğlu şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/samsunda-heyelan-meydana-gelen-akaryakit-istasyonunun-oldugu-bolgede-5-katli-bina-tahliye-edildi-1095754811.html

türki̇ye

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kemal memişoğlu, deprem, marmara depremi, i̇stanbul depremi