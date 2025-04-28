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Bakan Memişoğlu: Her türlü afette sağlık hizmetlerini kesintisiz sürdürebilmek amacıyla titiz bir çalışma içindeyiz
Bakan Memişoğlu: Her türlü afette sağlık hizmetlerini kesintisiz sürdürebilmek amacıyla titiz bir çalışma içindeyiz
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Memişoğlu, İstanbul depremine yönelik yaptığı açıklamada her türlü afette sağlık hizmetlerini kesintisiz olarak sürdürebilmek amacıyla titiz bir... 28.04.2025, Sputnik Türkiye
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul depremi için 16 il sağlık teşkilatının katılımıyla tatbikat gerçekleştirildiğini hatırlattı."Her türlü afette sağlık hizmetlerini kesintisiz olarak sürdürebilmek amacıyla titiz bir çalışma içindeyiz" değerlendirmesinde bulunan Bakan Memişoğlu şunları kaydetti:
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kemal memişoğlu, deprem, marmara depremi, i̇stanbul depremi
kemal memişoğlu, deprem, marmara depremi, i̇stanbul depremi

Bakan Memişoğlu: Her türlü afette sağlık hizmetlerini kesintisiz sürdürebilmek amacıyla titiz bir çalışma içindeyiz

22:39 28.04.2025 (güncellendi: 22:52 28.04.2025)
© Sağlık BakanlığıKemal Memişoğlu
Kemal Memişoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2025
© Sağlık Bakanlığı
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Sağlık Bakanı Memişoğlu, İstanbul depremine yönelik yaptığı açıklamada her türlü afette sağlık hizmetlerini kesintisiz olarak sürdürebilmek amacıyla titiz bir çalışma içinde olduklarını ifade etti.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul depremi için 16 il sağlık teşkilatının katılımıyla tatbikat gerçekleştirildiğini hatırlattı.
"Her türlü afette sağlık hizmetlerini kesintisiz olarak sürdürebilmek amacıyla titiz bir çalışma içindeyiz" değerlendirmesinde bulunan Bakan Memişoğlu şunları kaydetti:
"İstanbul'da tamamı izolatörlü olan ve tamamında helikopter pisti bulunan referans hastaneler belirledik. İstanbul'daki bütün hastaneleri ve bölgeleri, Anadolu'daki hastaneler ve bölgelerle eşleştirdik. Olası bir depremde farklı illerimizden İstanbul'a gelecek sağlık personeline görev yapacağı hastaneleri tanıttık. Lojistik hastanelerimizi belirleyerek otoparklarında 72 saat yetebilecek tıbbi malzeme stokluyoruz. Türkiye'nin farklı illerinden İstanbul'a gelen, İstanbul teşkilatımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilen tatbikatta görev alan tüm mesai arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum."
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