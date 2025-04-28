https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/arac-sigortalarinda-yeni-donem-basladi-1095752760.html
Araç sahipleri dikkat: Trafik sigortalarında yeni dönem başladı
Araç sahipleri dikkat: Trafik sigortalarında yeni dönem başladı
Sputnik Türkiye
Motorlu araç sigortalarında tam ve ağır hasar uygulamalarıyla ilgili yeni dönem başladı. 28.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-28T18:11+0300
2025-04-28T18:11+0300
2025-04-28T18:16+0300
ekonomi̇
sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu (seddk)
sigorta
araç sigortası
ağır hasarlı araç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1b/1087299096_0:206:1514:1058_1920x0_80_0_0_27fe535b0b6ce49bfcce5a776db5d815.jpg
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), motorlu araç sigortalarındaki değişiklikleri duyurdu. Bir aracın tam hasar veya ağır hasar statüsünde değerlendirilmesi için belirli kriterler oluşturulurken, eksper atama zorunluluğu getirildi. Tam hasar ve ağır hasar kriterleri belirlendiTrafik güvenliğinin sağlanması amacıyla motorlu araç sigortalarında yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Buna göre eğer aracın hasar tutarı, rayiç değerini aşar ve onarım mümkün olmazsa, araç "tam hasar" olarak kabul edilecek. Ayrıca, rayiç değerin yüzde 60’ını aşan hasar veya kritik parçaların zarar görmesi durumunda ise araç "ağır hasar" statüsünde işlem görecek.Bununla beraber tam veya ağır hasar tespitinin doğru ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesini teminen tespit işleminin 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca ruhsat almış sigorta eksperi tarafından yapılması zorunluluğu getirildi.Ayrıca Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından "Tam veya ağır hasara uğramış araçların ilgili mevzuata aykırı olarak “hurda tescil belgesi” veya “trafikten çekilmiştir belgesi” alınmaksızın alım-satıma konu edilmesini engellemek maksadıyla, sigorta şirketleri ve sigorta eksperleri tarafından yapılan işlemlerin takibinin, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi aracılığıyla yapılabilmesine imkân sağlanmıştır." denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/suruculer-dikkat-kasko-ve-trafik-sigortasinda-donum-noktasi-fiyatlar-yukselir-mi-duser-mi-1095421387.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1b/1087299096_103:0:1514:1058_1920x0_80_0_0_086e79372f927faa77104364d15bc7fd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu (seddk), sigorta, araç sigortası , ağır hasarlı araç
sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu (seddk), sigorta, araç sigortası , ağır hasarlı araç
Araç sahipleri dikkat: Trafik sigortalarında yeni dönem başladı
18:11 28.04.2025 (güncellendi: 18:16 28.04.2025)
Motorlu araç sigortalarında tam ve ağır hasar uygulamalarıyla ilgili yeni dönem başladı.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), motorlu araç sigortalarındaki değişiklikleri duyurdu. Bir aracın tam hasar veya ağır hasar statüsünde değerlendirilmesi için belirli kriterler oluşturulurken, eksper atama zorunluluğu getirildi.
Tam hasar ve ağır hasar kriterleri belirlendi
Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla motorlu araç sigortalarında yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Buna göre eğer aracın hasar tutarı, rayiç değerini aşar ve onarım mümkün olmazsa, araç "tam hasar" olarak kabul edilecek. Ayrıca, rayiç değerin yüzde 60’ını aşan hasar veya kritik parçaların zarar görmesi durumunda ise araç "ağır hasar" statüsünde işlem görecek.
Bununla beraber tam veya ağır hasar tespitinin doğru ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesini teminen tespit işleminin 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca ruhsat almış sigorta eksperi tarafından yapılması zorunluluğu getirildi.
Ayrıca Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından "Tam veya ağır hasara uğramış araçların ilgili mevzuata aykırı olarak “hurda tescil belgesi” veya “trafikten çekilmiştir belgesi” alınmaksızın alım-satıma konu edilmesini engellemek maksadıyla, sigorta şirketleri ve sigorta eksperleri tarafından yapılan işlemlerin takibinin, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi aracılığıyla yapılabilmesine imkân sağlanmıştır." denildi.