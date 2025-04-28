https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/arac-sigortalarinda-yeni-donem-basladi-1095752760.html

Araç sahipleri dikkat: Trafik sigortalarında yeni dönem başladı

Araç sahipleri dikkat: Trafik sigortalarında yeni dönem başladı

Sputnik Türkiye

Motorlu araç sigortalarında tam ve ağır hasar uygulamalarıyla ilgili yeni dönem başladı. 28.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-28T18:11+0300

2025-04-28T18:11+0300

2025-04-28T18:16+0300

ekonomi̇

sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu (seddk)

sigorta

araç sigortası

ağır hasarlı araç

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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), motorlu araç sigortalarındaki değişiklikleri duyurdu. Bir aracın tam hasar veya ağır hasar statüsünde değerlendirilmesi için belirli kriterler oluşturulurken, eksper atama zorunluluğu getirildi. Tam hasar ve ağır hasar kriterleri belirlendiTrafik güvenliğinin sağlanması amacıyla motorlu araç sigortalarında yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Buna göre eğer aracın hasar tutarı, rayiç değerini aşar ve onarım mümkün olmazsa, araç "tam hasar" olarak kabul edilecek. Ayrıca, rayiç değerin yüzde 60’ını aşan hasar veya kritik parçaların zarar görmesi durumunda ise araç "ağır hasar" statüsünde işlem görecek.Bununla beraber tam veya ağır hasar tespitinin doğru ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesini teminen tespit işleminin 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca ruhsat almış sigorta eksperi tarafından yapılması zorunluluğu getirildi.Ayrıca Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından "Tam veya ağır hasara uğramış araçların ilgili mevzuata aykırı olarak “hurda tescil belgesi” veya “trafikten çekilmiştir belgesi” alınmaksızın alım-satıma konu edilmesini engellemek maksadıyla, sigorta şirketleri ve sigorta eksperleri tarafından yapılan işlemlerin takibinin, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi aracılığıyla yapılabilmesine imkân sağlanmıştır." denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/suruculer-dikkat-kasko-ve-trafik-sigortasinda-donum-noktasi-fiyatlar-yukselir-mi-duser-mi-1095421387.html

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sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu (seddk), sigorta, araç sigortası , ağır hasarlı araç