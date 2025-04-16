Sürücüler dikkat! Kasko ve trafik sigortasında dönüm noktası: Fiyatlar yükselir mi düşer mi?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Liselerde neler oluyor?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Milli Savunma Bakanı ‘YPG/PKK’ yerine ilk kez ‘SDG’ dedi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Balyoz kumpasından çıkan karar
11:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ömer Fethi Gürer: 'Stoklar tükendiğinde fiyatlar daha da artacak'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Beşiktaş’ın kavgalı kongresi
14:05
51 dk
ANKARA FARKI
Kürşad Tüzmen: 'ABD kaybet-kaybet stratejisi izliyor'
15:02
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
TARİHTE BUGÜN
'Batmaz' denilen Titanic’in ardından 113 yıl geçti
17:46
3 dk
SESLİ HABER
İstanbul'un en pahalı caddesi belli oldu: Metrekaresi 250 dolar
17:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ömer Fethi Gürer: “Zirai don, yalnızca üreticiyi değil tüketiciyi de etkiledi”
18:15
13 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe bahar rüzgarı: Fiyatlar uçmadan son fırsat mı?
18:34
3 dk
SESLİ HABER
Rusya'da bir köpek, bir aydır yangında ölen sahibinin külleri üzerinde bekliyor
18:43
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Avukat Ersöz: “Balyoz davasında yargıtay, “suç için anlaşma hükümleri” olabilir diyerek değerlendirme yaptı”
19:33
20 dk
SESLİ HABER
Zirai don ceviz ağaçlarını da vurdu: ‘Yüzde 100 zayiat var'
20:06
2 dk
ÖZEL HABER
Cem Gürdeniz: ‘Azerbaycan, İsrail konusunda Türkiye’yi örnek almış’
20:16
11 dk
SESLİ HABER
Sık esniyor, dalgın mı hissediyorsunuz? Vücudunuz sessizce yardım çağrısı yapıyor olabilir
20:34
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Kürşad Tüzmen: Bu krizde ABD kaybeder
20:47
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Bakan Yardımcısı Turan’dan 'İmamoğlu için imzaya' sert tepki
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/suruculer-dikkat-kasko-ve-trafik-sigortasinda-donum-noktasi-fiyatlar-yukselir-mi-duser-mi-1095421387.html
Sürücüler dikkat! Kasko ve trafik sigortasında dönüm noktası: Fiyatlar yükselir mi düşer mi?
Sürücüler dikkat! Kasko ve trafik sigortasında dönüm noktası: Fiyatlar yükselir mi düşer mi?
Sputnik Türkiye
ABD’nin ithal araçlara uyguladığı yüzde 25’lik ek vergi sonrası araç fiyatları ve sigorta maliyetleri yeniden şekilleniyor. Kasko ve trafik sigortası... 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T08:12+0300
2025-04-16T08:12+0300
ekonomi̇
tükonfed
tl
abd
trafik
trafik sigortası
kasko
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/18/1053059479_0:189:1600:1089_1920x0_80_0_0_3cb9ff829ac076e8bbad95ed642e025e.jpg
ABD’nin ithal araçlara yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulama kararı, araç fiyatlarıyla birlikte kasko ve trafik sigortası ücretlerini de yükseltti. Özellikle ABD’de parça fiyatlarının artmasıyla sigorta maliyetlerinde sert artışlar bekleniyor.Türkiye’de fiyatlar ne durumda?Türkiye’de ise en ucuz sıfır otomobil fiyatı 1 milyon TL’yi geçti. Kasko ve trafik sigortası primleri, araç değeriyle doğrudan ilişkili olduğundan gözler sigorta şirketlerine çevrildi. Uzmanlara göre, Türkiye piyasasında benzer bir fiyat artışı beklenmiyor.Kasko fiyatlarını etkileyen 3 temel faktörTÜKONFED Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı’ya göre araç fiyatı, parça maliyetleri ve döviz kuru kasko fiyatlarını etkileyen en önemli üç unsur. Özellikle ithal parçalardaki artış, hasar sonrası onarım bedellerini artırdığı için sigorta primlerini doğrudan etkiliyor.ABD yerine Türkiye’ye yönelim fiyatları düşürebilirABD’nin yüksek vergi uygulaması sonrası, bazı otomotiv firmalarının stoklarını Türkiye pazarına yönlendirmesi halinde, araç ve parça fiyatlarında düşüş yaşanabilir. Bu durumun kasko ve trafik sigortası fiyatlarını aşağı çekmesi de olası.Kaskoda kampanya dönemi: “Şimdi yaptırın”Parça maliyetlerine rağmen şu an Türkiye'de kasko fiyatları için kampanyalı dönem devam ediyor. Uzmanlar, Mayıs ortasına kadar kasko yaptırmanın avantajlı olabileceğini belirtiyor. Özellikle yeni araç sahipleri için bu dönem kaçırılmamalı.Sigortada hasarsızlık indirimi önemliSürücülerin kasko ve trafik sigortasında hasarsızlık indirimiyle ciddi tasarruf elde edebileceğini belirten Bağcı, “4 yıl boyunca hasarsız sürücülere kaskoda yüzde 60’a kadar indirim uygulanabiliyor” dedi. Trafik sigortasında da benzer indirimler geçerli.Trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?Nisan 2025 itibarıyla İstanbul’da trafik sigortası ortalama fiyatları şöyle:Sürücüler bu fiyatları sürüş alışkanlıklarıyla doğrudan etkileyebiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/atmlerden-para-cekme-limiti-degisti-yeni-rakamlar-aciklandi-1095421083.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/18/1053059479_4:0:1600:1197_1920x0_80_0_0_31665b85004faeb16e573e296ad24f9a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tükonfed, tl, abd, trafik, trafik sigortası, kasko
tükonfed, tl, abd, trafik, trafik sigortası, kasko

Sürücüler dikkat! Kasko ve trafik sigortasında dönüm noktası: Fiyatlar yükselir mi düşer mi?

08:12 16.04.2025
© İHAAydın'da kaza yapan araçlar
Aydın'da kaza yapan araçlar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2025
© İHA
Abone ol
ABD’nin ithal araçlara uyguladığı yüzde 25’lik ek vergi sonrası araç fiyatları ve sigorta maliyetleri yeniden şekilleniyor. Kasko ve trafik sigortası tarifelerinde güncellemeler sürerken, Türkiye’de fiyatların artıp artmayacağı merak konusu oldu. Uzmanlara göre şu an kasko yaptırmak için en doğru zaman!
ABD’nin ithal araçlara yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulama kararı, araç fiyatlarıyla birlikte kasko ve trafik sigortası ücretlerini de yükseltti. Özellikle ABD’de parça fiyatlarının artmasıyla sigorta maliyetlerinde sert artışlar bekleniyor.

Türkiye’de fiyatlar ne durumda?

Türkiye’de ise en ucuz sıfır otomobil fiyatı 1 milyon TL’yi geçti. Kasko ve trafik sigortası primleri, araç değeriyle doğrudan ilişkili olduğundan gözler sigorta şirketlerine çevrildi. Uzmanlara göre, Türkiye piyasasında benzer bir fiyat artışı beklenmiyor.

Kasko fiyatlarını etkileyen 3 temel faktör

TÜKONFED Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı’ya göre araç fiyatı, parça maliyetleri ve döviz kuru kasko fiyatlarını etkileyen en önemli üç unsur. Özellikle ithal parçalardaki artış, hasar sonrası onarım bedellerini artırdığı için sigorta primlerini doğrudan etkiliyor.

ABD yerine Türkiye’ye yönelim fiyatları düşürebilir

ABD’nin yüksek vergi uygulaması sonrası, bazı otomotiv firmalarının stoklarını Türkiye pazarına yönlendirmesi halinde, araç ve parça fiyatlarında düşüş yaşanabilir. Bu durumun kasko ve trafik sigortası fiyatlarını aşağı çekmesi de olası.

Kaskoda kampanya dönemi: “Şimdi yaptırın”

Parça maliyetlerine rağmen şu an Türkiye'de kasko fiyatları için kampanyalı dönem devam ediyor. Uzmanlar, Mayıs ortasına kadar kasko yaptırmanın avantajlı olabileceğini belirtiyor. Özellikle yeni araç sahipleri için bu dönem kaçırılmamalı.

Sigortada hasarsızlık indirimi önemli

Sürücülerin kasko ve trafik sigortasında hasarsızlık indirimiyle ciddi tasarruf elde edebileceğini belirten Bağcı, “4 yıl boyunca hasarsız sürücülere kaskoda yüzde 60’a kadar indirim uygulanabiliyor” dedi. Trafik sigortasında da benzer indirimler geçerli.

Trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?

Nisan 2025 itibarıyla İstanbul’da trafik sigortası ortalama fiyatları şöyle:
4. basamak: 13.490 TL
8. basamak (yüzde 50 indirimli): 6.132 TL
0. basamak (yüzde 200 artışlı): 36.789 TL
Sürücüler bu fiyatları sürüş alışkanlıklarıyla doğrudan etkileyebiliyor.
ATM - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2025
EKONOMİ
ATM’lerden para çekme limiti değişti: Yeni rakamlar açıklandı
07:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала