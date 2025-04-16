https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/suruculer-dikkat-kasko-ve-trafik-sigortasinda-donum-noktasi-fiyatlar-yukselir-mi-duser-mi-1095421387.html

Sürücüler dikkat! Kasko ve trafik sigortasında dönüm noktası: Fiyatlar yükselir mi düşer mi?

Sürücüler dikkat! Kasko ve trafik sigortasında dönüm noktası: Fiyatlar yükselir mi düşer mi?

Sputnik Türkiye

ABD’nin ithal araçlara uyguladığı yüzde 25’lik ek vergi sonrası araç fiyatları ve sigorta maliyetleri yeniden şekilleniyor. Kasko ve trafik sigortası... 16.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-16T08:12+0300

2025-04-16T08:12+0300

2025-04-16T08:12+0300

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trafik sigortası

kasko

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ABD’nin ithal araçlara yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulama kararı, araç fiyatlarıyla birlikte kasko ve trafik sigortası ücretlerini de yükseltti. Özellikle ABD’de parça fiyatlarının artmasıyla sigorta maliyetlerinde sert artışlar bekleniyor.Türkiye’de fiyatlar ne durumda?Türkiye’de ise en ucuz sıfır otomobil fiyatı 1 milyon TL’yi geçti. Kasko ve trafik sigortası primleri, araç değeriyle doğrudan ilişkili olduğundan gözler sigorta şirketlerine çevrildi. Uzmanlara göre, Türkiye piyasasında benzer bir fiyat artışı beklenmiyor.Kasko fiyatlarını etkileyen 3 temel faktörTÜKONFED Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı’ya göre araç fiyatı, parça maliyetleri ve döviz kuru kasko fiyatlarını etkileyen en önemli üç unsur. Özellikle ithal parçalardaki artış, hasar sonrası onarım bedellerini artırdığı için sigorta primlerini doğrudan etkiliyor.ABD yerine Türkiye’ye yönelim fiyatları düşürebilirABD’nin yüksek vergi uygulaması sonrası, bazı otomotiv firmalarının stoklarını Türkiye pazarına yönlendirmesi halinde, araç ve parça fiyatlarında düşüş yaşanabilir. Bu durumun kasko ve trafik sigortası fiyatlarını aşağı çekmesi de olası.Kaskoda kampanya dönemi: “Şimdi yaptırın”Parça maliyetlerine rağmen şu an Türkiye'de kasko fiyatları için kampanyalı dönem devam ediyor. Uzmanlar, Mayıs ortasına kadar kasko yaptırmanın avantajlı olabileceğini belirtiyor. Özellikle yeni araç sahipleri için bu dönem kaçırılmamalı.Sigortada hasarsızlık indirimi önemliSürücülerin kasko ve trafik sigortasında hasarsızlık indirimiyle ciddi tasarruf elde edebileceğini belirten Bağcı, “4 yıl boyunca hasarsız sürücülere kaskoda yüzde 60’a kadar indirim uygulanabiliyor” dedi. Trafik sigortasında da benzer indirimler geçerli.Trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?Nisan 2025 itibarıyla İstanbul’da trafik sigortası ortalama fiyatları şöyle:Sürücüler bu fiyatları sürüş alışkanlıklarıyla doğrudan etkileyebiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/atmlerden-para-cekme-limiti-degisti-yeni-rakamlar-aciklandi-1095421083.html

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