https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/suruculer-dikkat-kasko-ve-trafik-sigortasinda-donum-noktasi-fiyatlar-yukselir-mi-duser-mi-1095421387.html
Sürücüler dikkat! Kasko ve trafik sigortasında dönüm noktası: Fiyatlar yükselir mi düşer mi?
Sürücüler dikkat! Kasko ve trafik sigortasında dönüm noktası: Fiyatlar yükselir mi düşer mi?
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ABD’nin ithal araçlara uyguladığı yüzde 25’lik ek vergi sonrası araç fiyatları ve sigorta maliyetleri yeniden şekilleniyor. Kasko ve trafik sigortası... 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T08:12+0300
2025-04-16T08:12+0300
2025-04-16T08:12+0300
ekonomi̇
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trafik sigortası
kasko
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ABD’nin ithal araçlara yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulama kararı, araç fiyatlarıyla birlikte kasko ve trafik sigortası ücretlerini de yükseltti. Özellikle ABD’de parça fiyatlarının artmasıyla sigorta maliyetlerinde sert artışlar bekleniyor.Türkiye’de fiyatlar ne durumda?Türkiye’de ise en ucuz sıfır otomobil fiyatı 1 milyon TL’yi geçti. Kasko ve trafik sigortası primleri, araç değeriyle doğrudan ilişkili olduğundan gözler sigorta şirketlerine çevrildi. Uzmanlara göre, Türkiye piyasasında benzer bir fiyat artışı beklenmiyor.Kasko fiyatlarını etkileyen 3 temel faktörTÜKONFED Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı’ya göre araç fiyatı, parça maliyetleri ve döviz kuru kasko fiyatlarını etkileyen en önemli üç unsur. Özellikle ithal parçalardaki artış, hasar sonrası onarım bedellerini artırdığı için sigorta primlerini doğrudan etkiliyor.ABD yerine Türkiye’ye yönelim fiyatları düşürebilirABD’nin yüksek vergi uygulaması sonrası, bazı otomotiv firmalarının stoklarını Türkiye pazarına yönlendirmesi halinde, araç ve parça fiyatlarında düşüş yaşanabilir. Bu durumun kasko ve trafik sigortası fiyatlarını aşağı çekmesi de olası.Kaskoda kampanya dönemi: “Şimdi yaptırın”Parça maliyetlerine rağmen şu an Türkiye'de kasko fiyatları için kampanyalı dönem devam ediyor. Uzmanlar, Mayıs ortasına kadar kasko yaptırmanın avantajlı olabileceğini belirtiyor. Özellikle yeni araç sahipleri için bu dönem kaçırılmamalı.Sigortada hasarsızlık indirimi önemliSürücülerin kasko ve trafik sigortasında hasarsızlık indirimiyle ciddi tasarruf elde edebileceğini belirten Bağcı, “4 yıl boyunca hasarsız sürücülere kaskoda yüzde 60’a kadar indirim uygulanabiliyor” dedi. Trafik sigortasında da benzer indirimler geçerli.Trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?Nisan 2025 itibarıyla İstanbul’da trafik sigortası ortalama fiyatları şöyle:Sürücüler bu fiyatları sürüş alışkanlıklarıyla doğrudan etkileyebiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/atmlerden-para-cekme-limiti-degisti-yeni-rakamlar-aciklandi-1095421083.html
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tükonfed, tl, abd, trafik, trafik sigortası, kasko
tükonfed, tl, abd, trafik, trafik sigortası, kasko
Sürücüler dikkat! Kasko ve trafik sigortasında dönüm noktası: Fiyatlar yükselir mi düşer mi?
ABD’nin ithal araçlara uyguladığı yüzde 25’lik ek vergi sonrası araç fiyatları ve sigorta maliyetleri yeniden şekilleniyor. Kasko ve trafik sigortası tarifelerinde güncellemeler sürerken, Türkiye’de fiyatların artıp artmayacağı merak konusu oldu. Uzmanlara göre şu an kasko yaptırmak için en doğru zaman!
ABD’nin ithal araçlara yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulama kararı, araç fiyatlarıyla birlikte kasko ve trafik sigortası ücretlerini de yükseltti. Özellikle ABD’de parça fiyatlarının artmasıyla sigorta maliyetlerinde sert artışlar bekleniyor.
Türkiye’de fiyatlar ne durumda?
Türkiye’de ise en ucuz sıfır otomobil fiyatı 1 milyon TL’yi geçti. Kasko ve trafik sigortası primleri, araç değeriyle doğrudan ilişkili olduğundan gözler sigorta şirketlerine çevrildi. Uzmanlara göre, Türkiye piyasasında benzer bir fiyat artışı beklenmiyor.
Kasko fiyatlarını etkileyen 3 temel faktör
TÜKONFED Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı’ya göre araç fiyatı, parça maliyetleri ve döviz kuru kasko fiyatlarını etkileyen en önemli üç unsur. Özellikle ithal parçalardaki artış, hasar sonrası onarım bedellerini artırdığı için sigorta primlerini doğrudan etkiliyor.
ABD yerine Türkiye’ye yönelim fiyatları düşürebilir
ABD’nin yüksek vergi uygulaması sonrası, bazı otomotiv firmalarının stoklarını Türkiye pazarına yönlendirmesi halinde, araç ve parça fiyatlarında düşüş yaşanabilir. Bu durumun kasko ve trafik sigortası fiyatlarını aşağı çekmesi de olası.
Kaskoda kampanya dönemi: “Şimdi yaptırın”
Parça maliyetlerine rağmen şu an Türkiye'de kasko fiyatları için kampanyalı dönem devam ediyor. Uzmanlar, Mayıs ortasına kadar kasko yaptırmanın avantajlı olabileceğini belirtiyor. Özellikle yeni araç sahipleri için bu dönem kaçırılmamalı.
Sigortada hasarsızlık indirimi önemli
Sürücülerin kasko ve trafik sigortasında hasarsızlık indirimiyle ciddi tasarruf elde edebileceğini belirten Bağcı, “4 yıl boyunca hasarsız sürücülere kaskoda yüzde 60’a kadar indirim uygulanabiliyor” dedi. Trafik sigortasında da benzer indirimler geçerli.
Trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Nisan 2025 itibarıyla İstanbul’da trafik sigortası ortalama fiyatları şöyle:
8. basamak (yüzde 50 indirimli)
: 6.132 TL
0. basamak (
yüzde 200 artışlı)
: 36.789 TL
Sürücüler bu fiyatları sürüş alışkanlıklarıyla doğrudan etkileyebiliyor.