https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/tbmm-gorusecek-112yi-gereksiz-arayanlara-cezalar-dudak-ucuklatiyor-1095714653.html
TBMM görüşecek: 112'yi gereksiz arayanlara cezalar dudak uçuklatıyor
TBMM görüşecek: 112'yi gereksiz arayanlara cezalar dudak uçuklatıyor
Sputnik Türkiye
TBMM Genel Kurul gündeminde, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere arayanlara yönelik idari para cezalarının artırılması da yer alıyor.
2025-04-27T12:20+0300
2025-04-27T12:20+0300
2025-04-27T12:20+0300
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Mevcut düzenlemeye göre 112'yi gereksiz yere arayanlara uygulanan 250 TL ceza, yeni teklifin kabul edilmesi halinde 1500 TL'ye yükseltilecek. Ayrıca, olay yerine ekiplerin sevk edilmesine yol açan asılsız ihbarlar için ceza, 'ihbarın asılsız olduğu tutanakla tespit edilmesi' halinde 15 bin TL olacak.Özellikle acil olmayan durumlar için 112'yi meşgul eden, ısrarla çağrı bırakan veya konuşmalarla hattı işgal eden kişilere yönelik bu cezalar, kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve gerçek acil durumların önceliklendirilmesi amacıyla artırılıyor.Bu düzenleme, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda hazırlanan Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında ele alınacak.Yeni Cezalar Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?Teklifin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yeni cezalar yürürlüğe girecek.112'yi Gereksiz Aramak Neden Tehlikeli?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/ticaret-bakanligi-deprem-firsatcilarinin-pesine-dustu-14-milyon-500-bin-lira-ceza-kesildi-1095678662.html
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112 acil çağrı merkezi, gereksiz arama cezası, idari para cezası, asılsız ihbar, asılsız ihbar cezası
112 acil çağrı merkezi, gereksiz arama cezası, idari para cezası, asılsız ihbar, asılsız ihbar cezası
TBMM görüşecek: 112'yi gereksiz arayanlara cezalar dudak uçuklatıyor
TBMM'de bu hafta 112'yi gereksiz arayanlara verilecek cezaların yükseltilmesi görüşülecek. Teklif kabul edilirse 250 liradan 1500 liraya yükseltilmesi beklenen ceza, 'ihbarın asılsız olduğu tutanakla tespit edilmesi' halinde ise 15 bin lira olacak.
Mevcut düzenlemeye göre 112'yi gereksiz yere arayanlara uygulanan 250 TL ceza, yeni teklifin kabul edilmesi halinde 1500 TL'ye yükseltilecek. Ayrıca, olay yerine ekiplerin sevk edilmesine yol açan asılsız ihbarlar için ceza, 'ihbarın asılsız olduğu tutanakla tespit edilmesi' halinde 15 bin TL olacak.
Özellikle acil olmayan durumlar için 112'yi meşgul eden, ısrarla çağrı bırakan veya konuşmalarla hattı işgal eden kişilere yönelik bu cezalar, kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve gerçek acil durumların önceliklendirilmesi amacıyla artırılıyor.
Bu düzenleme, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda hazırlanan Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında ele alınacak.
Yeni Cezalar Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
Teklifin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yeni cezalar yürürlüğe girecek.
112'yi Gereksiz Aramak Neden Tehlikeli?
Gerçek acil vakalara ulaşım gecikiyor Kamu kaynakları boşa harcanıyor Hayati tehlikeler artıyor