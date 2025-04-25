https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/ticaret-bakanligi-deprem-firsatcilarinin-pesine-dustu-14-milyon-500-bin-lira-ceza-kesildi-1095678662.html

Ticaret Bakanlığı deprem fırsatçılarının peşine düştü: 14 milyon 500 bin lira ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı deprem fırsatçılarının peşine düştü: 14 milyon 500 bin lira ceza kesildi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da depremin ardından emlak fiyatlarındaki fiyat artışlarını takibe alan Ticaret Bakanlığı 'deprem fırsatçılarına' ceza kestiğini açıkladı. Toplamda 14... 25.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-25T12:25+0300

2025-04-25T12:25+0300

2025-04-25T12:25+0300

türki̇ye

ticaret bakanlığı

deprem

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tüketiciler derneği (tüder)

deprem fırsatçıları

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ceza

fahiş fiyat

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İstanbul'da meydana gelen deprem büyük korku yaratırken deprem fırsatçıları da harekete geçti. Aynı gün içerisinde satılık ve kiralık emlak fiyatlarındaki artış dikkat çekerken Ticaret Bakanlığı da harekete geçti. Bakanlık, emlak ilanlarında fiyat artışı yapan kişileri tespit etti ve toplamda 14 milyon 500 bin lira ceza kesti. Bakanlık takiplerin süreceğini belirterek uyarılarda da bulundu. Tüketiciler Derneği de konutta yüzde 100, otobüs biletlerinde ise üç kata varan artışlar görüldüğünü belirterek bu durumla karşılaşan tüketicilerin şikayetçi olmalarını söyledi. Fırsatçılığa asla geçit vermeyeceğizTicaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'fırsatçılığa asla geçit vermeyeceğiz' denilirken şu ifadeler kullanıldı: Otobüs bileti ve konut fiyatları ikiye katlandıTüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük de konutta yüzde 100'ü aşan, otobüs biletlerinde ise üç kata varan artışlar olduğuna dikkat çekti. Küçük şu ifadeleri kullandı: "Deprem sonrası özellikle yeni yapılmış binalarda, zemin olarak daha sağlam yerlerin bulunduğu bölgelerde, hem ev hem de kiralık fiyatlarında fahiş artış olduğuna ilişkin bizlere şikayetler ve bilgiler geldi. Bunlara net şekilde deprem fırsatçılığı ya da kötü niyetli satıcılar demek mümkün. Öncelikle biz bu şekilde bir deprem fırsatçılığı yapmayı kabul etmiyoruz. Piyasada artan talebe göre eğer yeni konut stoku ya da sağlam zeminli bölgelerdeki konut stokunun yetersiz olması durumunda makul fiyat artışı olması önümüzdeki günlerde olağan görülebilir ama bunu bir fırsata dönüştürüp, piyasa şartlarının dışında, daha yüksek tutarda artış yapanlara karşı asla müsaade edilmemeli."Mutlaka şikayetçi olunBu konuda Ticaret Bakanlığı'nın sıkı denetim yapmasını istediklerini belirten Küçük, "Ticaret Bakanlığı diyoruz fakat Emlakçılar Odası, Ticaret Odası gibi kurum ve kuruluşların da bu konuda destek olması, mesleki anlamda etik ve ahlak dışı uygulamalara engel olmak için elinden geleni yapması, kendi meslek mensuplarına karşı yaptırımda bulunması ve bu anlamda istismarda bulunan, bu işe aracılık eden firmaları uyarması ve denetlemesi gerekir" diye konuştu.Küçük, bu kapsamda fahiş fiyat artışında bulunan emlakçıları ve satıcıları Ticaret Bakanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü ve meslek odalarına mutlaka şikayet edilmesi tavsiyesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/deprem-firsatcilari-durmadi-deprem-cantasi-ve-cadirlarina-zam-geldi--1095641684.html

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ticaret bakanlığı, deprem, levent küçük, tüketiciler derneği (tüder), deprem fırsatçıları, şikayet, ceza, fahiş fiyat