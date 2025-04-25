https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/ticaret-bakanligi-deprem-firsatcilarinin-pesine-dustu-14-milyon-500-bin-lira-ceza-kesildi-1095678662.html
Ticaret Bakanlığı deprem fırsatçılarının peşine düştü: 14 milyon 500 bin lira ceza kesildi
Ticaret Bakanlığı deprem fırsatçılarının peşine düştü: 14 milyon 500 bin lira ceza kesildi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da depremin ardından emlak fiyatlarındaki fiyat artışlarını takibe alan Ticaret Bakanlığı 'deprem fırsatçılarına' ceza kestiğini açıkladı. Toplamda 14... 25.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-25T12:25+0300
2025-04-25T12:25+0300
2025-04-25T12:25+0300
türki̇ye
ticaret bakanlığı
deprem
levent küçük
tüketiciler derneği (tüder)
deprem fırsatçıları
şikayet
ceza
fahiş fiyat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/10/1068334938_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_034dfcb1983d8e036ac20e8ec657e902.jpg
İstanbul'da meydana gelen deprem büyük korku yaratırken deprem fırsatçıları da harekete geçti. Aynı gün içerisinde satılık ve kiralık emlak fiyatlarındaki artış dikkat çekerken Ticaret Bakanlığı da harekete geçti. Bakanlık, emlak ilanlarında fiyat artışı yapan kişileri tespit etti ve toplamda 14 milyon 500 bin lira ceza kesti. Bakanlık takiplerin süreceğini belirterek uyarılarda da bulundu. Tüketiciler Derneği de konutta yüzde 100, otobüs biletlerinde ise üç kata varan artışlar görüldüğünü belirterek bu durumla karşılaşan tüketicilerin şikayetçi olmalarını söyledi. Fırsatçılığa asla geçit vermeyeceğizTicaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'fırsatçılığa asla geçit vermeyeceğiz' denilirken şu ifadeler kullanıldı: Otobüs bileti ve konut fiyatları ikiye katlandıTüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük de konutta yüzde 100'ü aşan, otobüs biletlerinde ise üç kata varan artışlar olduğuna dikkat çekti. Küçük şu ifadeleri kullandı: "Deprem sonrası özellikle yeni yapılmış binalarda, zemin olarak daha sağlam yerlerin bulunduğu bölgelerde, hem ev hem de kiralık fiyatlarında fahiş artış olduğuna ilişkin bizlere şikayetler ve bilgiler geldi. Bunlara net şekilde deprem fırsatçılığı ya da kötü niyetli satıcılar demek mümkün. Öncelikle biz bu şekilde bir deprem fırsatçılığı yapmayı kabul etmiyoruz. Piyasada artan talebe göre eğer yeni konut stoku ya da sağlam zeminli bölgelerdeki konut stokunun yetersiz olması durumunda makul fiyat artışı olması önümüzdeki günlerde olağan görülebilir ama bunu bir fırsata dönüştürüp, piyasa şartlarının dışında, daha yüksek tutarda artış yapanlara karşı asla müsaade edilmemeli."Mutlaka şikayetçi olunBu konuda Ticaret Bakanlığı'nın sıkı denetim yapmasını istediklerini belirten Küçük, "Ticaret Bakanlığı diyoruz fakat Emlakçılar Odası, Ticaret Odası gibi kurum ve kuruluşların da bu konuda destek olması, mesleki anlamda etik ve ahlak dışı uygulamalara engel olmak için elinden geleni yapması, kendi meslek mensuplarına karşı yaptırımda bulunması ve bu anlamda istismarda bulunan, bu işe aracılık eden firmaları uyarması ve denetlemesi gerekir" diye konuştu.Küçük, bu kapsamda fahiş fiyat artışında bulunan emlakçıları ve satıcıları Ticaret Bakanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü ve meslek odalarına mutlaka şikayet edilmesi tavsiyesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/deprem-firsatcilari-durmadi-deprem-cantasi-ve-cadirlarina-zam-geldi--1095641684.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/10/1068334938_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_cea09b9898ff6c08ef351390596aa5f2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ticaret bakanlığı, deprem, levent küçük, tüketiciler derneği (tüder), deprem fırsatçıları, şikayet, ceza, fahiş fiyat
ticaret bakanlığı, deprem, levent küçük, tüketiciler derneği (tüder), deprem fırsatçıları, şikayet, ceza, fahiş fiyat
Ticaret Bakanlığı deprem fırsatçılarının peşine düştü: 14 milyon 500 bin lira ceza kesildi
İstanbul'da depremin ardından emlak fiyatlarındaki fiyat artışlarını takibe alan Ticaret Bakanlığı 'deprem fırsatçılarına' ceza kestiğini açıkladı. Toplamda 14 milyon 500 bin lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.
İstanbul'da meydana gelen deprem büyük korku yaratırken deprem fırsatçıları da harekete geçti. Aynı gün içerisinde satılık ve kiralık emlak fiyatlarındaki artış dikkat çekerken Ticaret Bakanlığı da harekete geçti. Bakanlık, emlak ilanlarında fiyat artışı yapan kişileri tespit etti ve toplamda 14 milyon 500 bin lira ceza kesti. Bakanlık takiplerin süreceğini belirterek uyarılarda da bulundu. Tüketiciler Derneği de konutta yüzde 100, otobüs biletlerinde ise üç kata varan artışlar görüldüğünü belirterek bu durumla karşılaşan tüketicilerin şikayetçi olmalarını söyledi.
Fırsatçılığa asla geçit vermeyeceğiz
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'fırsatçılığa asla geçit vermeyeceğiz' denilirken şu ifadeler kullanıldı:
"23 Nisan 2025 tarihinde İstanbul’da meydana gelen deprem sonrasında, aynı gün içinde satılık ve kiralık emlak ilanlarında fiyat artışı yapan kişiler Ticaret Bakanlığımızca tespit edilmiş ve vatandaşlarımızın zor durumda olmalarını fırsata çevirmek isteyen bu kişilerin her biri hakkında 250.000 TL olmak üzere toplam 14.500.000 TL idari para cezası uygulanmıştır.
Ticaret Bakanlığımızca, deprem sonrasında emlak sektöründe vatandaşlarımız aleyhine gelişebilecek durumlar takip edilmeye ve mağduriyete neden olabilecek uygulamaları engellemeye yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir."
Otobüs bileti ve konut fiyatları ikiye katlandı
Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük de konutta yüzde 100'ü aşan, otobüs biletlerinde ise üç kata varan artışlar olduğuna dikkat çekti. Küçük şu ifadeleri kullandı:
"Deprem sonrası özellikle yeni yapılmış binalarda, zemin olarak daha sağlam yerlerin bulunduğu bölgelerde, hem ev hem de kiralık fiyatlarında fahiş artış olduğuna ilişkin bizlere şikayetler ve bilgiler geldi. Bunlara net şekilde deprem fırsatçılığı ya da kötü niyetli satıcılar demek mümkün. Öncelikle biz bu şekilde bir deprem fırsatçılığı yapmayı kabul etmiyoruz. Piyasada artan talebe göre eğer yeni konut stoku ya da sağlam zeminli bölgelerdeki konut stokunun yetersiz olması durumunda makul fiyat artışı olması önümüzdeki günlerde olağan görülebilir ama bunu bir fırsata dönüştürüp, piyasa şartlarının dışında, daha yüksek tutarda artış yapanlara karşı asla müsaade edilmemeli."
Bu konuda Ticaret Bakanlığı'nın sıkı denetim yapmasını istediklerini belirten Küçük, "Ticaret Bakanlığı diyoruz fakat Emlakçılar Odası, Ticaret Odası gibi kurum ve kuruluşların da bu konuda destek olması, mesleki anlamda etik ve ahlak dışı uygulamalara engel olmak için elinden geleni yapması, kendi meslek mensuplarına karşı yaptırımda bulunması ve bu anlamda istismarda bulunan, bu işe aracılık eden firmaları uyarması ve denetlemesi gerekir" diye konuştu.
Küçük, bu kapsamda fahiş fiyat artışında bulunan emlakçıları ve satıcıları Ticaret Bakanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü ve meslek odalarına mutlaka şikayet edilmesi tavsiyesinde bulundu.