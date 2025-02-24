https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/sakaryada-kiz-ogrenci-yurdundaki-80-ogrenci-zehirlenme-suphesiyle-hastaneye-kaldirildi-1093920736.html
Sakarya'da kız öğrenci yurdundaki 80 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Sakarya'da kız öğrenci yurdundaki 80 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Sakarya'nın Hendek ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 80 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi. 24.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-24T10:08+0300
2025-02-24T10:08+0300
2025-02-24T10:08+0300
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Sakarya'da 80 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.Bulantı ve kusma başladıKız öğrenci yurdunda akşam yemeğinden sonra 80 öğrencide bulantı ve kusma şikayeti görüldü.Tedavi ardından taburcu edildilerGıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.Ara ara bazı öğrencilerin de bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/oyuncu-fusun-demirel-oglunun-ucakta-zehirlendigini-duyurdu-hayati-tehlikeyi-atlatti-ama-siz-tavuklu-1093060634.html
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sakarya, kız yurdu, zehirlenme
sakarya, kız yurdu, zehirlenme
Sakarya'da kız öğrenci yurdundaki 80 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 80 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Sakarya'da 80 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Kız öğrenci yurdunda akşam yemeğinden sonra 80 öğrencide bulantı ve kusma şikayeti görüldü.
Tedavi ardından taburcu edildiler
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Ara ara bazı öğrencilerin de bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurduğu öğrenildi.