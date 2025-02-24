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SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenliyor
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Sakarya'da kız öğrenci yurdundaki 80 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Sakarya'da kız öğrenci yurdundaki 80 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 80 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi. 24.02.2025, Sputnik Türkiye
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Sakarya'da 80 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.Bulantı ve kusma başladıKız öğrenci yurdunda akşam yemeğinden sonra 80 öğrencide bulantı ve kusma şikayeti görüldü.Tedavi ardından taburcu edildilerGıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.​​​​​​​Ara ara bazı öğrencilerin de bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/oyuncu-fusun-demirel-oglunun-ucakta-zehirlendigini-duyurdu-hayati-tehlikeyi-atlatti-ama-siz-tavuklu-1093060634.html
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sakarya, kız yurdu, zehirlenme
sakarya, kız yurdu, zehirlenme

Sakarya'da kız öğrenci yurdundaki 80 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

10:08 24.02.2025
© AAHastane acil
Hastane acil - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2025
© AA
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 80 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Sakarya'da 80 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Bulantı ve kusma başladı

Kız öğrenci yurdunda akşam yemeğinden sonra 80 öğrencide bulantı ve kusma şikayeti görüldü.

Tedavi ardından taburcu edildiler

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
​​​​​​​Ara ara bazı öğrencilerin de bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurduğu öğrenildi.
füsun demirel - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2025
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Oyuncu Füsun Demirel oğlunun uçakta zehirlendiğini duyurdu: 'Hayati tehlikeyi atlattı ama siz tavuklu sandviç yemeyin'
26 Ocak, 14:27
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