https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/sakaryada-kiz-ogrenci-yurdundaki-80-ogrenci-zehirlenme-suphesiyle-hastaneye-kaldirildi-1093920736.html

Sakarya'da kız öğrenci yurdundaki 80 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Sakarya'da kız öğrenci yurdundaki 80 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Sakarya'nın Hendek ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 80 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi. 24.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-24T10:08+0300

2025-02-24T10:08+0300

2025-02-24T10:08+0300

türkiye

sakarya

kız yurdu

zehirlenme

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Sakarya'da 80 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.Bulantı ve kusma başladıKız öğrenci yurdunda akşam yemeğinden sonra 80 öğrencide bulantı ve kusma şikayeti görüldü.Tedavi ardından taburcu edildilerGıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.​​​​​​​Ara ara bazı öğrencilerin de bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurduğu öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/oyuncu-fusun-demirel-oglunun-ucakta-zehirlendigini-duyurdu-hayati-tehlikeyi-atlatti-ama-siz-tavuklu-1093060634.html

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