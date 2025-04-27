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Rus psikiyatr Şurov, Roma'da Zelenskiy'le görüşen Trump'ın vücut dilini yorumladı: 'Tam güvensizlik var'
Rus psikiyatr Şurov, Roma'da Zelenskiy'le görüşen Trump'ın vücut dilini yorumladı: 'Tam güvensizlik var'
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Ukrayna krizini çözmek için Rusya ve Ukrayna'yla temaslarını sürdüren Başkan Trump'ın Zelenskiy'le yaptığı görüşmede öfkeli olduğu gözlendi. 27.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-27T11:31+0300
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Rus psikiyatr Vasiliy Şurov, Papa Francis'in cenaze töreni için gittiği Roma'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le görüşen ABD Başkanı Donald Trump'ın vücut dilinin olumlu sinyaller göndermediğini belirtti.İkilinin sandalye üzerinde yaptığı görüşme sırasında kaydedilen fotoğraftan ABD Başkanı'nın vücut dilinin verdiği mesajları aktaran Şurov, "Trump'ın yüzü gergin ve öfkeli. Kapalı bir duruşu var, kolları çapraz, parmakları birbirinin üzerinde çapraz. Kişisel alanda birbirine değmemek için ayaklarını sandalyenin altına koydu" yorumunu yaptı.Trump'ın tamamen kapalı durduğuna ve mümkün olduğunca kendini uzaklaştırdığına dikkat çeken Şurov, "Bu tam bir güvensizlik. Zelenskiy'i bütün bu düzenbazlıklardan dolayı çoktan silmiş, muhatabının itibarını düzeltmek için onunla işbirliği yapmak istemiyor ve bu süreçten dolayı inanılmaz derecede öfkeli" ifadelerini kullandı.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın Papa Francis'in cenaze töreninde Zelenskiy ile görüştüğü doğrulanmış ve görüşmenin 'çok olumlu' geçtiğini dile getirilmişti.Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung yaptığı açıklamada, “Başkan Trump ve Zelenskiy bugün oldukça olumlu geçen özel bir görüşme gerçekleştirdi. Detaylar daha sonra paylaşılacak” denmişti.
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haberler, papa francis, donald trump, vladimir zelenskiy, roma

Rus psikiyatr Şurov, Roma'da Zelenskiy'le görüşen Trump'ın vücut dilini yorumladı: 'Tam güvensizlik var'

11:31 27.04.2025
© AP PhotoABD Başkanı Trump ve Zelenskiy
ABD Başkanı Trump ve Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2025
© AP Photo
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Ukrayna krizini çözmek için Rusya ve Ukrayna'yla temaslarını sürdüren Başkan Trump'ın Zelenskiy'le yaptığı görüşmede öfkeli olduğu gözlendi.
Rus psikiyatr Vasiliy Şurov, Papa Francis'in cenaze töreni için gittiği Roma'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le görüşen ABD Başkanı Donald Trump'ın vücut dilinin olumlu sinyaller göndermediğini belirtti.

İkilinin sandalye üzerinde yaptığı görüşme sırasında kaydedilen fotoğraftan ABD Başkanı'nın vücut dilinin verdiği mesajları aktaran Şurov, "Trump'ın yüzü gergin ve öfkeli. Kapalı bir duruşu var, kolları çapraz, parmakları birbirinin üzerinde çapraz. Kişisel alanda birbirine değmemek için ayaklarını sandalyenin altına koydu" yorumunu yaptı.

Trump'ın tamamen kapalı durduğuna ve mümkün olduğunca kendini uzaklaştırdığına dikkat çeken Şurov, "Bu tam bir güvensizlik. Zelenskiy'i bütün bu düzenbazlıklardan dolayı çoktan silmiş, muhatabının itibarını düzeltmek için onunla işbirliği yapmak istemiyor ve bu süreçten dolayı inanılmaz derecede öfkeli" ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın Papa Francis'in cenaze töreninde Zelenskiy ile görüştüğü doğrulanmış ve görüşmenin 'çok olumlu' geçtiğini dile getirilmişti.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung yaptığı açıklamada, “Başkan Trump ve Zelenskiy bugün oldukça olumlu geçen özel bir görüşme gerçekleştirdi. Detaylar daha sonra paylaşılacak” denmişti.
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