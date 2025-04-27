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11:00
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12:00
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ÖZEL RÖPORTAJ
Jeoloji Mühendisi uyardı: Batıya doğru bir enerji transferi var, her an tetikleme yapabilir
12:09
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12:29
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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/rus-ordusu-yaklasik-1200-ukrayna-askerini-etkisizlestirdi-2-s-200-fuzesi-vuruldu-1095715425.html
Rus ordusu, yaklaşık 1200 Ukrayna askerini etkisizleştirdi: 2 S-200 füzesi vuruldu
Rus ordusu, yaklaşık 1200 Ukrayna askerini etkisizleştirdi: 2 S-200 füzesi vuruldu
Sputnik Türkiye
Dün Kursk Bölgesi'ni düşmandan temizlendiği duyurulan Rus ordusu, özel askeri harekat bölgesindeki ilerleyişine devam ediyor. 27.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-27T13:00+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın son 24 saatindeki gelişmelerle ilgili bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre Rusya Silahlı Kuvvetleri, 1195 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi.Rus ordusu, Ukrayna'ya ait bazı askeri hava meydanlarının altyapısını, bir İHA montaj tesisi ile ABD yapımı HIMARS roketlerinin de bulunduğu mühimmat deposunu imha etti.Rus hava savunma sistemleri, ABD yapımı JDAM güdümlü hava bombası, 2 HIMARS roketi, kara hedeflerine fırlatılan 2 S-200 füzesi ile 124 İHA'yı hedeflerine ulaşamadan düşürmeyi başardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/rus-psikiyatr-surov-romada-zelenskiyle-gorusen-trumpin-vucut-dilini-yorumladi-tam-guvensizlik-var-1095714553.html
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ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, s-200, himars, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, s-200, himars, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Rus ordusu, yaklaşık 1200 Ukrayna askerini etkisizleştirdi: 2 S-200 füzesi vuruldu

13:00 27.04.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Multimedya arşivine gidinДеревня Русская Конопелька в Суджанском районе Курской области, освобожденная российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ, Россия
Деревня Русская Конопелька в Суджанском районе Курской области, освобожденная российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ, Россия - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Dün Kursk Bölgesi'ni düşmandan temizlendiği duyurulan Rus ordusu, özel askeri harekat bölgesindeki ilerleyişine devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın son 24 saatindeki gelişmelerle ilgili bilgileri paylaştı.

Bakanlığın açıklamasına göre Rusya Silahlı Kuvvetleri, 1195 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi.

Rus ordusu, Ukrayna'ya ait bazı askeri hava meydanlarının altyapısını, bir İHA montaj tesisi ile ABD yapımı HIMARS roketlerinin de bulunduğu mühimmat deposunu imha etti.

Rus hava savunma sistemleri, ABD yapımı JDAM güdümlü hava bombası, 2 HIMARS roketi, kara hedeflerine fırlatılan 2 S-200 füzesi ile 124 İHA'yı hedeflerine ulaşamadan düşürmeyi başardı.
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