Rus ordusu, yaklaşık 1200 Ukrayna askerini etkisizleştirdi: 2 S-200 füzesi vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın son 24 saatindeki gelişmelerle ilgili bilgileri paylaştı.



Bakanlığın açıklamasına göre Rusya Silahlı Kuvvetleri, 1195 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi.



Rus ordusu, Ukrayna'ya ait bazı askeri hava meydanlarının altyapısını, bir İHA montaj tesisi ile ABD yapımı HIMARS roketlerinin de bulunduğu mühimmat deposunu imha etti.



Rus hava savunma sistemleri, ABD yapımı JDAM güdümlü hava bombası, 2 HIMARS roketi, kara hedeflerine fırlatılan 2 S-200 füzesi ile 124 İHA'yı hedeflerine ulaşamadan düşürmeyi başardı.