https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/rus-ordusu-yaklasik-1200-ukrayna-askerini-etkisizlestirdi-2-s-200-fuzesi-vuruldu-1095715425.html
Rus ordusu, yaklaşık 1200 Ukrayna askerini etkisizleştirdi: 2 S-200 füzesi vuruldu
Rus ordusu, yaklaşık 1200 Ukrayna askerini etkisizleştirdi: 2 S-200 füzesi vuruldu
Sputnik Türkiye
Dün Kursk Bölgesi'ni düşmandan temizlendiği duyurulan Rus ordusu, özel askeri harekat bölgesindeki ilerleyişine devam ediyor. 27.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-27T13:00+0300
2025-04-27T13:00+0300
2025-04-27T13:00+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
s-200
himars
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1b/1095715411_0:282:2957:1945_1920x0_80_0_0_cf4b0e00bf4247c25849bb918189649c.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın son 24 saatindeki gelişmelerle ilgili bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre Rusya Silahlı Kuvvetleri, 1195 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi.Rus ordusu, Ukrayna'ya ait bazı askeri hava meydanlarının altyapısını, bir İHA montaj tesisi ile ABD yapımı HIMARS roketlerinin de bulunduğu mühimmat deposunu imha etti.Rus hava savunma sistemleri, ABD yapımı JDAM güdümlü hava bombası, 2 HIMARS roketi, kara hedeflerine fırlatılan 2 S-200 füzesi ile 124 İHA'yı hedeflerine ulaşamadan düşürmeyi başardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/rus-psikiyatr-surov-romada-zelenskiyle-gorusen-trumpin-vucut-dilini-yorumladi-tam-guvensizlik-var-1095714553.html
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1b/1095715411_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f963eb438d6a93ba23ebb392d6d6cfb4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, s-200, himars, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, s-200, himars, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rus ordusu, yaklaşık 1200 Ukrayna askerini etkisizleştirdi: 2 S-200 füzesi vuruldu
Dün Kursk Bölgesi'ni düşmandan temizlendiği duyurulan Rus ordusu, özel askeri harekat bölgesindeki ilerleyişine devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın son 24 saatindeki gelişmelerle ilgili bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre Rusya Silahlı Kuvvetleri, 1195 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi.
Rus ordusu, Ukrayna'ya ait bazı askeri hava meydanlarının altyapısını, bir İHA montaj tesisi ile ABD yapımı HIMARS roketlerinin de bulunduğu mühimmat deposunu imha etti.
Rus hava savunma sistemleri, ABD yapımı JDAM güdümlü hava bombası, 2 HIMARS roketi, kara hedeflerine fırlatılan 2 S-200 füzesi ile 124 İHA'yı hedeflerine ulaşamadan düşürmeyi başardı.