https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/prof-dr-ahmet-ercan-20-ila-50-yil-arasinda-istanbulda-buyuk-deprem-bir-deprem-beklemiyorum-1095722155.html

Prof. Dr. Ahmet Ercan: 20 ila 50 yıl arasında İstanbul'da büyük bir deprem beklemiyorum

Prof. Dr. Ahmet Ercan: 20 ila 50 yıl arasında İstanbul'da büyük bir deprem beklemiyorum

Sputnik Türkiye

Marmara Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, bilim insanları arasında farklı yorumlara neden oldu. Bazı uzmanlar depremin büyük bir sarsıntının... 27.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-27T19:29+0300

2025-04-27T19:29+0300

2025-04-27T19:34+0300

türki̇ye

i̇stanbul

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

marmara depremi

marmara bölgesi

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

trafik

trafik ihlali

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Prof. Dr. Ahmet Ercan, 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da depremin etkisinin bittiğini belirtti.Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, bilim insanları arasında görüş ayrılıklarına yol açtı. Kimileri bu depremin daha büyük bir sarsıntının işareti olduğunu öne sürerken, bazı uzmanlar ise gerilimin önemli ölçüde azaldığını savundu. Prof. Ahmet Ercan ise depremin etkisinin sona erdiğini belirterek, İstanbul'da 20 ila 50 yıl boyunca büyük bir deprem beklemediğini açıkladı.'Herkes normal işine dönsün'Bebek'te yürüyüşe çıkan Prof. Dr. Ahmet Ercan Habertürk'e konuştu. Marmara'da riskin azaldığını belirten Ercan ''Risk çok azaldı. Geçtiğimiz akşam çok korkmuştum. Trakya kolundaki depremler İstanbul'a doğru kaymaya başlamıştı, tehlike çanları çalmaya başlayacaktı. Sıçradığı anda canlı yayındaydım çok tedirgindim, neler söyleyeceğimi bilemedim. Birçok sözü söylemek istemedim, dilime dolandı. İnsanları tedirgin etmek istemedim eğer depremler, seri biçimde Kuzey Anadolu kolu üzerinde dizilseydi o zaman düğmeye basıp İstanbul depremi oluyor başınızın çaresine bakın" diyecektim. O gece hiç uyumadım, depremleri takip ettim. İstanbul kolundaki 4.6'lık depremin ardından başka deprem olmadı, derin bir oh çektim. Çünkü enerji artık tükenmişti. İstanbullular tetikte olmakta haklılar da biz deprem bilimciler dikkatsiz söyleyeceğimiz bir söz İstanbul'un boşalmasına sebep olur. Zaten İstanbul, ilk depremden sonra boşaldı. Trafik bile yok. Artık 6.2'nin etkisi bitti. Okullar açılabilir, herkes normal işine dönsün, ekonomi ve turizm de bundan etkileniyor'' dedi.'İstanbul, şu anda güvenlidir'Sözlerine devam eden Prof. Övgün Ahmet Ercan ''İstanbul'dan kaçanlar geri dönebilir İstanbul, şu anda güvenlidir 20 yıl ila 50 yıl arasında İstanbul'da büyük bir deprem beklemiyorum. Bilim, bize şu anda bunu söylüyor. Bazı açıklamalar halkın psikolojisini bozuyor. Marmara artık dingindir gergin değildir yıkıcı bir deprem beklemiyorum'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/prof-dr-ovgun-ahmet-ercan-43luk-deprem-mide-bulandirdi-1095698312.html

türki̇ye

i̇stanbul

marmara bölgesi

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Sputnik Türkiye

i̇stanbul, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), marmara depremi, marmara bölgesi, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), trafik, trafik ihlali