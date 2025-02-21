https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/milli-okcu-mete-gazoz-finale-yukseldi-1093879545.html

Milli okçu Mete Gazoz finale yükseldi

Milli okçu Mete Gazoz finale yükseldi

Sputnik Türkiye

Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda yarı final atışları tamamlandı. Milli okçu Mete Gazoz, klasik yay kategorisinde finale yükselerek... 21.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-21T22:11+0300

2025-02-21T22:11+0300

2025-02-21T22:11+0300

spor

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okçuluk

türkiye okçuluk federasyonu

okçular vakfı

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samsun

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Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda milli okçu Mete Gazoz, klasik yay kategorisinde finale yükseldi.Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nın üçüncü gününde yarı final atışları gerçekleştirildi. İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonda, 25 ülkeden 300 sporcu kıyasıya mücadele etti. Klasik yay kategorisinde milli okçu Mete Gazoz, yarı finaldeki performansıyla finale yükselmeyi başardı.Gazoz, pazar günü yapılacak final müsabakalarında Moldovalı sporcu Dan Olaru, Bulgaristanlı Ivan Banchev ve bağımsız olarak katılan Arsalan Baldaov ile altın madalya için mücadele edecek. Turnuvanın dördüncü gününde ise takım final atışları gerçekleştirilecek.

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samsun

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mete gazoz, okçuluk, türkiye okçuluk federasyonu, okçular vakfı, geleneksel türk okçuluğu, dünya okçuluk şampiyonası, yarışma, samsun