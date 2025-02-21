https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/milli-okcu-mete-gazoz-finale-yukseldi-1093879545.html
Milli okçu Mete Gazoz finale yükseldi
Milli okçu Mete Gazoz finale yükseldi
Sputnik Türkiye
Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda yarı final atışları tamamlandı. Milli okçu Mete Gazoz, klasik yay kategorisinde finale yükselerek... 21.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-21T22:11+0300
2025-02-21T22:11+0300
2025-02-21T22:11+0300
spor
mete gazoz
okçuluk
türkiye okçuluk federasyonu
okçular vakfı
geleneksel türk okçuluğu
dünya okçuluk şampiyonası
yarışma
samsun
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Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda milli okçu Mete Gazoz, klasik yay kategorisinde finale yükseldi.Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nın üçüncü gününde yarı final atışları gerçekleştirildi. İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonda, 25 ülkeden 300 sporcu kıyasıya mücadele etti. Klasik yay kategorisinde milli okçu Mete Gazoz, yarı finaldeki performansıyla finale yükselmeyi başardı.Gazoz, pazar günü yapılacak final müsabakalarında Moldovalı sporcu Dan Olaru, Bulgaristanlı Ivan Banchev ve bağımsız olarak katılan Arsalan Baldaov ile altın madalya için mücadele edecek. Turnuvanın dördüncü gününde ise takım final atışları gerçekleştirilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/tff-baskani-haciosmanoglu-hakemler-korkuyor-1093879219.html
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mete gazoz, okçuluk, türkiye okçuluk federasyonu, okçular vakfı, geleneksel türk okçuluğu, dünya okçuluk şampiyonası, yarışma, samsun
mete gazoz, okçuluk, türkiye okçuluk federasyonu, okçular vakfı, geleneksel türk okçuluğu, dünya okçuluk şampiyonası, yarışma, samsun
Milli okçu Mete Gazoz finale yükseldi
Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda yarı final atışları tamamlandı. Milli okçu Mete Gazoz, klasik yay kategorisinde finale yükselerek altın madalya mücadelesine hak kazandı. Pazar günü yapılacak finalde Gazoz, Moldovalı Dan Olaru, Bulgaristanlı Ivan Banchev ve bağımsız sporcu Arsalan Baldaov ile karşılaşacak.
Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda milli okçu Mete Gazoz, klasik yay kategorisinde finale yükseldi.
Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nın üçüncü gününde yarı final atışları gerçekleştirildi. İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonda, 25 ülkeden 300 sporcu kıyasıya mücadele etti. Klasik yay kategorisinde milli okçu Mete Gazoz, yarı finaldeki performansıyla finale yükselmeyi başardı.
Gazoz, pazar günü yapılacak final müsabakalarında Moldovalı sporcu Dan Olaru, Bulgaristanlı Ivan Banchev ve bağımsız olarak katılan Arsalan Baldaov ile altın madalya için mücadele edecek. Turnuvanın dördüncü gününde ise takım final atışları gerçekleştirilecek.