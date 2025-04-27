Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı: İstanbul ve birçok il için saat verildi
© Dilara İrem Sancarsağanak
© Dilara İrem Sancar
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere birçok il için sağanak yağış uyarısında bulundu. İstanbul'da sabah saatleri olmak üzere yağışların, Göller Yöresi, Uşak ve Afyonkarahisar'ın güneyi, Bolu ve Kastamonu, Çankırı'nın batı, Ankara ve Çorum'un kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), 27 Nisan Pazar günü hava tahminlerine göre İstanbul'da sabah saatlerinde ilk saatlerde sağanak yağış, İzmir'de öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ankara'da ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış MGM'nin günlük tahminleri arasında yer alıyor.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken Marmara'nın doğusu, Ege (Muğla kıyıları hariç), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nu kuzeyinin(Tunceli hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Şiddetli yağış uyarısı
Yağışların, Göller Yöresi, Uşak ve Afyonkarahisar'ın güneyi, Bolu ve Kastamonu, Çankırı'nın batı, Ankara ve Çorum'un kuzey ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
Kuvvetli Rüzgar uyarısı
MGM, rüzgârın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğudan kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
Bölgelerde hava durumu
Marmara Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusunda ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece pus ve yer yer sis görülecek. Rüzgar kuzeydoğudan kuvvetli (40-70 km/saat).
Balıkesir: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu
Edirne: 20°C, Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul: 17°C, Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı
Kırklareli: 18°C, Parçalı ve çok bulutlu
Ege Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde (Muğla hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Afyonkarahisar: 17°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Denizli: 23°C, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (yerel kuvvetli)
İzmir: 24°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Manisa: 26°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Akdeniz Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Göller Yöresi’nde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
Adana: 25°C, Parçalı ve çok bulutlu
Antalya: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu
Burdur: 20°C, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yerel kuvvetli)
Hatay: 24°C, Parçalı ve çok bulutlu
İç Anadolu Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Ankara'nın kuzeyi ve Çankırı'nın batısında yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Ankara: 20°C, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (kuzey çevrelerinde kuvvetli)
Çankırı: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (batı çevrelerinde kuvvetli)
Eskişehir: 20°C, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Konya: 19°C, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bolu ve Kastamonu çevresinde yağışlar yerel kuvvetli olacak.
Bolu: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (kuvvetli)
Düzce: 20°C, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Sinop: 16°C, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak: 14°C, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Çorum'un kuzey ilçelerinde yağışlar yerel kuvvetli olacak. Sabah ve gece pus ve yer yer sis görülebilir.
Amasya: 23°C, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Rize: 16°C, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun: 16°C, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon: 16°C, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Doğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu. Kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece pus ve yer yer sis görülebilir.
Erzurum: 16°C, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya: 23°C, Parçalı ve çok bulutlu
Van: 12°C, Parçalı ve çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu.
Adıyaman: 24°C, Parçalı bulutlu
Diyarbakır: 23°C, Parçalı ve çok bulutlu
Gaziantep: 24°C, Parçalı bulutlu
Siirt: 23°C, Parçalı ve çok bulutlu