https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/meteorolojiden-kuvvetli-saganak-uyarisi-istanbul-ve-bircok-il-icin-saat-verildi-1095711750.html

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı: İstanbul ve birçok il için saat verildi

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı: İstanbul ve birçok il için saat verildi

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere birçok il için sağanak yağış uyarısında bulundu. İstanbul'da sabah saatleri olmak üzere yağışların... 27.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-27T09:05+0300

2025-04-27T09:05+0300

2025-04-27T09:05+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), 27 Nisan Pazar günü hava tahminlerine göre İstanbul'da sabah saatlerinde ilk saatlerde sağanak yağış, İzmir'de öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ankara'da ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış MGM'nin günlük tahminleri arasında yer alıyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken Marmara'nın doğusu, Ege (Muğla kıyıları hariç), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nu kuzeyinin(Tunceli hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Şiddetli yağış uyarısıYağışların, Göller Yöresi, Uşak ve Afyonkarahisar'ın güneyi, Bolu ve Kastamonu, Çankırı'nın batı, Ankara ve Çorum'un kuzey ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.Kuvvetli Rüzgar uyarısıMGM, rüzgârın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğudan kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.Bölgelerde hava durumuMarmara Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusunda ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece pus ve yer yer sis görülecek. Rüzgar kuzeydoğudan kuvvetli (40-70 km/saat).Ege Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde (Muğla hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Akdeniz Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Göller Yöresi’nde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.İç Anadolu Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Ankara'nın kuzeyi ve Çankırı'nın batısında yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bolu ve Kastamonu çevresinde yağışlar yerel kuvvetli olacak.Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Çorum'un kuzey ilçelerinde yağışlar yerel kuvvetli olacak. Sabah ve gece pus ve yer yer sis görülebilir.Doğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu. Kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece pus ve yer yer sis görülebilir.Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/prof-dr-ercandan-marmara-depremi-aciklamasi-trakya-ile-istanbul-kolu-olmak-uzere-iki-depremli-bir-1095710732.html

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