https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/prof-dr-ercandan-marmara-depremi-aciklamasi-trakya-ile-istanbul-kolu-olmak-uzere-iki-depremli-bir-1095710732.html
Prof. Dr. Ercan’dan Marmara depremi açıklaması: 'Trakya ile İstanbul kolu olmak üzere iki depremli bir kırılma olacak'
Prof. Dr. Ercan’dan Marmara depremi açıklaması: 'Trakya ile İstanbul kolu olmak üzere iki depremli bir kırılma olacak'
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Ercan, Marmara Denizi’nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, İstanbul ve Trakya bölgesinde beklenen deprem senaryosuna ilişkin... 26.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-26T22:20+0300
2025-04-26T22:20+0300
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türki̇ye
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i̇stanbul
marmara denizi
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marmara depremi
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Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara Denizi'nde yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ercan, bölgedeki fay yapısına dair yeni gözlemler ışığında, beklenen büyük İstanbul depreminin büyüklüğüne dair tahminlerin revize edilmesi gerektiğini belirtti.Prof. Dr. Ercan yaptığı paylaşımda, "Son olan M6.2 depremi gösterdi ki, kuzey Marmara tek parça bir kırıktan oluşmuyor. Dolayısıyla M7.5-M8.0 deprem büyüklükleri bilimsel tutarsızlık içerdiği anlaşılmıştır. Son gelinen nokta 1999’dan beri vurguladığım Trakya ile İstanbul kolu olmak üzere iki depremli bir kırılma olacak" ifadelerini kullandı.'Olabilecek maksimum deprem şiddeti düştü'Ercan ayrıca, Marmara’daki son depremin etkisiyle kırık boyunun 28 kilometre kısaldığını belirterek, beklenen maksimum deprem büyüklüğünün de düştüğüne dikkat çekti. Açıklamasında, "Beklenen en büyük deprem M7.0-M7.2. Son deprem de kırık boyunu 28 km kısalttığına göre Trakya kolunda M6.9-M7.1’e düşmüş, İstanbul kolunda ise M6.4-M6.7 arası iki deprem" ifadelerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/kandilli-rasathanesinden-istanbul-depremi-sonrasi-aciklama-artcilarin-sayisi-445e-ulasti-1095705142.html
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trakya, i̇stanbul, marmara denizi, övgün ahmet ercan, son depremler, marmara depremi
trakya, i̇stanbul, marmara denizi, övgün ahmet ercan, son depremler, marmara depremi
Prof. Dr. Ercan’dan Marmara depremi açıklaması: 'Trakya ile İstanbul kolu olmak üzere iki depremli bir kırılma olacak'
Prof. Dr. Ercan, Marmara Denizi’nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, İstanbul ve Trakya bölgesinde beklenen deprem senaryosuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara Denizi'nde yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ercan, bölgedeki fay yapısına dair yeni gözlemler ışığında, beklenen büyük İstanbul depreminin büyüklüğüne dair tahminlerin revize edilmesi gerektiğini belirtti.
Prof. Dr. Ercan yaptığı paylaşımda, "Son olan M6.2 depremi gösterdi ki, kuzey Marmara tek parça bir kırıktan oluşmuyor. Dolayısıyla M7.5-M8.0 deprem büyüklükleri bilimsel tutarsızlık içerdiği anlaşılmıştır. Son gelinen nokta 1999’dan beri vurguladığım Trakya ile İstanbul kolu olmak üzere iki depremli bir kırılma olacak" ifadelerini kullandı.
'Olabilecek maksimum deprem şiddeti düştü'
Ercan ayrıca, Marmara’daki son depremin etkisiyle kırık boyunun 28 kilometre kısaldığını belirterek, beklenen maksimum deprem büyüklüğünün de düştüğüne dikkat çekti. Açıklamasında, "Beklenen en büyük deprem M7.0-M7.2. Son deprem de kırık boyunu 28 km kısalttığına göre Trakya kolunda M6.9-M7.1’e düşmüş, İstanbul kolunda ise M6.4-M6.7 arası iki deprem" ifadelerine yer verdi.