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Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu
Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu
Sputnik Türkiye
Marmara Denizi, Büyükçekmece'de bugün saat 12.48'te 3.2 büyüklüğünde deprem oldu. 27.04.2025, Sputnik Türkiye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre bugün saat 12:48'te Marmara Denizi, Büyükçekmece yönünde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 7.03 km derinlikte meydana geldiğini belirtti. AFAD'a göre akşamdan sabaha meydana gelen 3’ten büyük depremler:- Saat 07:21’te Ege Denizi, Karaburun 3 büyüklüğünde - Saat 01:41’te Simav, Kütahya 3.1 büyüklüğünde - Saat 22:14’te Simav, Kütahya 3.4 büyüklüğünde - Saat 20:45’te Marmara Denizi, Marmaraereğlisi 3.4 büyüklüğünde
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son depremler, deprem, marmara denizi, büyükçekmece, afad
son depremler, deprem, marmara denizi, büyükçekmece, afad

Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu

13:19 27.04.2025
© Fotoğrafdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2025
© Fotoğraf
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Marmara Denizi, Büyükçekmece'de bugün saat 12.48'te 3.2 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre bugün saat 12:48'te Marmara Denizi, Büyükçekmece yönünde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, depremin 7.03 km derinlikte meydana geldiğini belirtti.

AFAD'a göre akşamdan sabaha meydana gelen 3’ten büyük depremler:

- Saat 07:21’te Ege Denizi, Karaburun 3 büyüklüğünde
- Saat 01:41’te Simav, Kütahya 3.1 büyüklüğünde
- Saat 22:14’te Simav, Kütahya 3.4 büyüklüğünde
- Saat 20:45’te Marmara Denizi, Marmaraereğlisi 3.4 büyüklüğünde
Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2025
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