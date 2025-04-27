https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/marmara-denizinde-32-buyuklugunde-deprem-oldu-1095715740.html
Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu
Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu
Sputnik Türkiye
Marmara Denizi, Büyükçekmece'de bugün saat 12.48'te 3.2 büyüklüğünde deprem oldu. 27.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-27T13:19+0300
2025-04-27T13:19+0300
2025-04-27T13:19+0300
son depremler
son depremler
deprem
marmara denizi
büyükçekmece
afad
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre bugün saat 12:48'te Marmara Denizi, Büyükçekmece yönünde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 7.03 km derinlikte meydana geldiğini belirtti. AFAD'a göre akşamdan sabaha meydana gelen 3’ten büyük depremler:- Saat 07:21’te Ege Denizi, Karaburun 3 büyüklüğünde - Saat 01:41’te Simav, Kütahya 3.1 büyüklüğünde - Saat 22:14’te Simav, Kütahya 3.4 büyüklüğünde - Saat 20:45’te Marmara Denizi, Marmaraereğlisi 3.4 büyüklüğünde
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/prof-dr-ercandan-marmara-depremi-aciklamasi-trakya-ile-istanbul-kolu-olmak-uzere-iki-depremli-bir-1095710732.html
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son depremler, deprem, marmara denizi, büyükçekmece, afad
son depremler, deprem, marmara denizi, büyükçekmece, afad
Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu
Marmara Denizi, Büyükçekmece'de bugün saat 12.48'te 3.2 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre bugün saat 12:48'te Marmara Denizi, Büyükçekmece yönünde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, depremin 7.03 km derinlikte meydana geldiğini belirtti.
AFAD'a göre akşamdan sabaha meydana gelen 3’ten büyük depremler:
- Saat 07:21’te Ege Denizi, Karaburun 3 büyüklüğünde
- Saat 01:41’te Simav, Kütahya 3.1 büyüklüğünde
- Saat 22:14’te Simav, Kütahya 3.4 büyüklüğünde
- Saat 20:45’te Marmara Denizi, Marmaraereğlisi 3.4 büyüklüğünde