https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/libyali-uzman-trump-teslim-olmasi-icin-zelenskiye-baski-yapabilir-1095711615.html
Libyalı uzman: Trump teslim olması için Zelenskiy'e baskı yapabilir
Libyalı uzman: Trump teslim olması için Zelenskiy'e baskı yapabilir
Sputnik Türkiye
Libyalı uzman İzzedin Akil, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'nın askeri yenilgilerini kullanarak Kiev rejiminin teslim olmasını hızlandırabileceğini... 27.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-27T00:48+0300
2025-04-27T00:48+0300
2025-04-27T00:47+0300
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vladimir zelenskiy
ukrayna
kiev
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joe biden
vladimir putin
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Kursk bölgesinin kurtarılmasının, özellikle Ukrayna ordusunun verdiği ağır kayıplardan sonra, Moskova ile Kiev arasında gelecekte yapılacak görüşmeleri nasıl etkileyeceğini Sputnik’e değerleniren Libyalı siyasi analist İzzedin Akil, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kursk bölgesinde alınan yenilgi de dahil olmak üzere Ukrayna'nın askeri yenilgilerini kullanma yoluyla Vladimir Zelenskiy üzerinde baskı kurarak Kiev rejiminin teslim olmasını hızlandırabileceğini belirterek, şunları kaydetti:Savaş alanındaki dengenin önemli ölçüde değiştiğini vurgulayan Libyalı uzman, “Zelenskiy'in ülkesini Batı için aptalca feda etmesinin bedelini ödemekten başkaçaresi yok, zira Batı'nın bölündüğü ve Zelenskiy'yi aptallığının en kötü bedelini ödemek zorunda bıraktığı gün geldi” ifadelerini kullandı.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı görüşmede, Rusya'nın Ukrayna ile önkoşulsuz müzakerelere hazır olduğunu söylediğini, Putin'in bunu daha önce de defalarca dile getirdiğini belirtmişti.Ukrayna ise, ihtilafı diplomatik yollarla çözmeye hazır olmadığını gösteriyor ve Rusya ile müzakerelerin başlatılması için sürekli olarak koşullar dayatıyor. Ayrıca Ukrayna, Batı'nın desteğine güvenerek tercihini askeri harekatın devam etmesi yönünde kullanıyor.
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donald trump, abd, kursk bölgesi, vladimir zelenskiy, ukrayna, kiev, avrupa, joe biden, vladimir putin, steve witkoff, batı
donald trump, abd, kursk bölgesi, vladimir zelenskiy, ukrayna, kiev, avrupa, joe biden, vladimir putin, steve witkoff, batı
Libyalı uzman: Trump teslim olması için Zelenskiy'e baskı yapabilir
Libyalı uzman İzzedin Akil, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'nın askeri yenilgilerini kullanarak Kiev rejiminin teslim olmasını hızlandırabileceğini belirtti.
Kursk bölgesinin kurtarılmasının, özellikle Ukrayna ordusunun verdiği ağır kayıplardan sonra, Moskova ile Kiev arasında gelecekte yapılacak görüşmeleri nasıl etkileyeceğini Sputnik’e değerleniren Libyalı siyasi analist İzzedin Akil, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kursk bölgesinde alınan yenilgi de dahil olmak üzere Ukrayna'nın askeri yenilgilerini kullanma yoluyla Vladimir Zelenskiy üzerinde baskı kurarak Kiev rejiminin teslim olmasını hızlandırabileceğini belirterek, şunları kaydetti:
Washington'un Zelenskiy'i terk etmesinin ardından Trump'ın askeri yenilgiyi kullanmak yoluyla Ruslara istediklerini vererek ya da eski Başkan Joe Biden'ın Ukrayna'ya verdiği milyarların maden anlaşması kapsamında iadesini hızlandırarak daha hızlı bir teslimiyet için baskı yapmak isteyeceği çok açık.
Zelenskiy Amerikan baskısı ve artan askeri kayıplar nedeniyle tükenmiş durumda. Direnmeye devam etmesine yardımcı olabilecek herhangi bir yardım almayı umduğunu sanmıyorum. Avrupa'nın Zelenskiy'e sunabileceği en fazla şey kaçabileceği bir sığınak olabilir.
Savaş alanındaki dengenin önemli ölçüde değiştiğini vurgulayan Libyalı uzman, “Zelenskiy'in ülkesini Batı için aptalca feda etmesinin bedelini ödemekten başkaçaresi yok, zira Batı'nın bölündüğü ve Zelenskiy'yi aptallığının en kötü bedelini ödemek zorunda bıraktığı gün geldi” ifadelerini kullandı.
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı görüşmede, Rusya'nın Ukrayna ile önkoşulsuz müzakerelere hazır olduğunu söylediğini, Putin'in bunu daha önce de defalarca dile getirdiğini belirtmişti.
Ukrayna ise, ihtilafı diplomatik yollarla çözmeye hazır olmadığını gösteriyor ve Rusya ile müzakerelerin başlatılması için sürekli olarak koşullar dayatıyor. Ayrıca Ukrayna, Batı'nın desteğine güvenerek tercihini askeri harekatın devam etmesi yönünde kullanıyor.