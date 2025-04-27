Libyalı uzman: Trump teslim olması için Zelenskiy'e baskı yapabilir

Washington'un Zelenskiy'i terk etmesinin ardından Trump'ın askeri yenilgiyi kullanmak yoluyla Ruslara istediklerini vererek ya da eski Başkan Joe Biden'ın Ukrayna'ya verdiği milyarların maden anlaşması kapsamında iadesini hızlandırarak daha hızlı bir teslimiyet için baskı yapmak isteyeceği çok açık.

Zelenskiy Amerikan baskısı ve artan askeri kayıplar nedeniyle tükenmiş durumda. Direnmeye devam etmesine yardımcı olabilecek herhangi bir yardım almayı umduğunu sanmıyorum. Avrupa'nın Zelenskiy'e sunabileceği en fazla şey kaçabileceği bir sığınak olabilir.