Kiev bir yandan Amerikan yönetimiyle ortak bir zemin bulamazken, diğer yandan da ne yazık ki savaşı sürdürmek isteyen Brüksel'in tutumuna bel bağlıyor. Savaşın tırmanması için bastıran, Kiev'e tam destek veren ve çatışmanın devam etmesi için ABD'ye baskı yapan Avrupa'dır.

AB politikasını yeniden gözden geçirmeli ve barışçıl bir çözümü teşvik etmelidir, zira savaş artık anlamını yitirmiştir. Ukrayna'nın da gerçekleri doğru bir şekilde değerlendirmesi ve krize siyasi bir çözüm bulması gerekiyor, özellikle de Rusya'nın çatışmayı diplomatik yoldan sonlandırmaya hazır olması göz önüne alındığında.