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ÖZEL RÖPORTAJ
Jeoloji Mühendisi uyardı: Batıya doğru bir enerji transferi var, her an tetikleme yapabilir
12:09
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12:35
21 dk
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Saat başı başlıkları
13:00
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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/lubnanli-uzman-kiev-savasi-surdurmek-isteyen-brukselin-tutumuna-bel-bagliyor-1095711451.html
Lübnanlı uzman: Kiev savaşı sürdürmek isteyen Brüksel'in tutumuna bel bağlıyor
Lübnanlı uzman: Kiev savaşı sürdürmek isteyen Brüksel'in tutumuna bel bağlıyor
Sputnik Türkiye
Lübnanlı siyasi analist Sarkis Abu Zeid, Rusya'nın Ukrayna'daki ihtilafın çözümüne yönelik müzakereler konusundaki tutumunun açık ve net olduğunu belirtti. 26.04.2025, Sputnik Türkiye
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vladimir putin
steve witkoff
kremlin
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rusya
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile müzakerelere ilişkin açıklamasını Sputnik'e değerlendiren Lübnanlı siyasi analist Sarkis Abu Zeid, Rusya'nın Ukrayna'daki ihtilafın çözümüne yönelik müzakereler konusundaki tutumunun açık ve net olduğunu, Putin’in Moskova'nın herhangi bir önkoşul olmaksızın diyaloğa hazır olduğunu defalarca vurguladığını anımsatarak, şunları ifade etti:Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı görüşmede, Rusya'nın Ukrayna ile önkoşulsuz müzakerelere hazır olduğunu söylediğini, Putin'in bunu daha önce de defalarca dile getirdiğini belirtmişti.Ukrayna ise, ihtilafı diplomatik yollarla çözmeye hazır olmadığını gösteriyor ve Rusya ile müzakerelerin başlatılması için sürekli olarak koşullar dayatıyor. Ayrıca Ukrayna, Batı'nın desteğine güvenerek tercihini askeri harekatın devam etmesi yönünde kullanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/sirp-milletvekili-rusyanin-muzakerelere-onkosulsuz-hazir-oldugunu-aciklamasi-dogru-bir-diplomatik-1095711128.html
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vladimir putin, steve witkoff, kremlin, görüşme, rusya, ukrayna, kiev, ab, brüksel, müzakere, abd, moskova
vladimir putin, steve witkoff, kremlin, görüşme, rusya, ukrayna, kiev, ab, brüksel, müzakere, abd, moskova

Lübnanlı uzman: Kiev savaşı sürdürmek isteyen Brüksel'in tutumuna bel bağlıyor

23:42 26.04.2025
© AFP 2023 / PATRICK HERTZOGAvrupa Birliği AB Ukrayna
Avrupa Birliği AB Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2025
© AFP 2023 / PATRICK HERTZOG
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Lübnanlı siyasi analist Sarkis Abu Zeid, Rusya'nın Ukrayna'daki ihtilafın çözümüne yönelik müzakereler konusundaki tutumunun açık ve net olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile müzakerelere ilişkin açıklamasını Sputnik'e değerlendiren Lübnanlı siyasi analist Sarkis Abu Zeid, Rusya'nın Ukrayna'daki ihtilafın çözümüne yönelik müzakereler konusundaki tutumunun açık ve net olduğunu, Putin’in Moskova'nın herhangi bir önkoşul olmaksızın diyaloğa hazır olduğunu defalarca vurguladığını anımsatarak, şunları ifade etti:

Kiev bir yandan Amerikan yönetimiyle ortak bir zemin bulamazken, diğer yandan da ne yazık ki savaşı sürdürmek isteyen Brüksel'in tutumuna bel bağlıyor. Savaşın tırmanması için bastıran, Kiev'e tam destek veren ve çatışmanın devam etmesi için ABD'ye baskı yapan Avrupa'dır.

AB politikasını yeniden gözden geçirmeli ve barışçıl bir çözümü teşvik etmelidir, zira savaş artık anlamını yitirmiştir. Ukrayna'nın da gerçekleri doğru bir şekilde değerlendirmesi ve krize siyasi bir çözüm bulması gerekiyor, özellikle de Rusya'nın çatışmayı diplomatik yoldan sonlandırmaya hazır olması göz önüne alındığında.

Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı görüşmede, Rusya'nın Ukrayna ile önkoşulsuz müzakerelere hazır olduğunu söylediğini, Putin'in bunu daha önce de defalarca dile getirdiğini belirtmişti.
Ukrayna ise, ihtilafı diplomatik yollarla çözmeye hazır olmadığını gösteriyor ve Rusya ile müzakerelerin başlatılması için sürekli olarak koşullar dayatıyor. Ayrıca Ukrayna, Batı'nın desteğine güvenerek tercihini askeri harekatın devam etmesi yönünde kullanıyor.
Kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2025
UKRAYNA KRİZİ
Sırp milletvekili: Rusya'nın müzakerelere önkoşulsuz hazır olduğunu açıklaması doğru bir diplomatik hamle
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