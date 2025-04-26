https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/lubnanli-uzman-kiev-savasi-surdurmek-isteyen-brukselin-tutumuna-bel-bagliyor-1095711451.html
Lübnanlı uzman: Kiev savaşı sürdürmek isteyen Brüksel'in tutumuna bel bağlıyor
Lübnanlı uzman: Kiev savaşı sürdürmek isteyen Brüksel'in tutumuna bel bağlıyor
Sputnik Türkiye
Lübnanlı siyasi analist Sarkis Abu Zeid, Rusya'nın Ukrayna'daki ihtilafın çözümüne yönelik müzakereler konusundaki tutumunun açık ve net olduğunu belirtti. 26.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-26T23:42+0300
2025-04-26T23:42+0300
2025-04-26T23:40+0300
ukrayna kri̇zi̇
vladimir putin
steve witkoff
kremlin
görüşme
rusya
ukrayna
kiev
ab
brüksel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/08/1077200309_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f255ba361e149266347caddd604ebe2f.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile müzakerelere ilişkin açıklamasını Sputnik'e değerlendiren Lübnanlı siyasi analist Sarkis Abu Zeid, Rusya'nın Ukrayna'daki ihtilafın çözümüne yönelik müzakereler konusundaki tutumunun açık ve net olduğunu, Putin’in Moskova'nın herhangi bir önkoşul olmaksızın diyaloğa hazır olduğunu defalarca vurguladığını anımsatarak, şunları ifade etti:Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı görüşmede, Rusya'nın Ukrayna ile önkoşulsuz müzakerelere hazır olduğunu söylediğini, Putin'in bunu daha önce de defalarca dile getirdiğini belirtmişti.Ukrayna ise, ihtilafı diplomatik yollarla çözmeye hazır olmadığını gösteriyor ve Rusya ile müzakerelerin başlatılması için sürekli olarak koşullar dayatıyor. Ayrıca Ukrayna, Batı'nın desteğine güvenerek tercihini askeri harekatın devam etmesi yönünde kullanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/sirp-milletvekili-rusyanin-muzakerelere-onkosulsuz-hazir-oldugunu-aciklamasi-dogru-bir-diplomatik-1095711128.html
rusya
ukrayna
kiev
brüksel
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/08/1077200309_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_923a7626c070ae7a7e9ee5bd56dfa144.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vladimir putin, steve witkoff, kremlin, görüşme, rusya, ukrayna, kiev, ab, brüksel, müzakere, abd, moskova
vladimir putin, steve witkoff, kremlin, görüşme, rusya, ukrayna, kiev, ab, brüksel, müzakere, abd, moskova
Lübnanlı uzman: Kiev savaşı sürdürmek isteyen Brüksel'in tutumuna bel bağlıyor
Lübnanlı siyasi analist Sarkis Abu Zeid, Rusya'nın Ukrayna'daki ihtilafın çözümüne yönelik müzakereler konusundaki tutumunun açık ve net olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile müzakerelere ilişkin açıklamasını Sputnik'e değerlendiren Lübnanlı siyasi analist Sarkis Abu Zeid, Rusya'nın Ukrayna'daki ihtilafın çözümüne yönelik müzakereler konusundaki tutumunun açık ve net olduğunu, Putin’in Moskova'nın herhangi bir önkoşul olmaksızın diyaloğa hazır olduğunu defalarca vurguladığını anımsatarak, şunları ifade etti:
Kiev bir yandan Amerikan yönetimiyle ortak bir zemin bulamazken, diğer yandan da ne yazık ki savaşı sürdürmek isteyen Brüksel'in tutumuna bel bağlıyor. Savaşın tırmanması için bastıran, Kiev'e tam destek veren ve çatışmanın devam etmesi için ABD'ye baskı yapan Avrupa'dır.
AB politikasını yeniden gözden geçirmeli ve barışçıl bir çözümü teşvik etmelidir, zira savaş artık anlamını yitirmiştir. Ukrayna'nın da gerçekleri doğru bir şekilde değerlendirmesi ve krize siyasi bir çözüm bulması gerekiyor, özellikle de Rusya'nın çatışmayı diplomatik yoldan sonlandırmaya hazır olması göz önüne alındığında.
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı görüşmede, Rusya'nın Ukrayna ile önkoşulsuz müzakerelere hazır olduğunu söylediğini, Putin'in bunu daha önce de defalarca dile getirdiğini belirtmişti.
Ukrayna ise, ihtilafı diplomatik yollarla çözmeye hazır olmadığını gösteriyor ve Rusya ile müzakerelerin başlatılması için sürekli olarak koşullar dayatıyor. Ayrıca Ukrayna, Batı'nın desteğine güvenerek tercihini askeri harekatın devam etmesi yönünde kullanıyor.