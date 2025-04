https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/lavrov-rusya-askeri-hedefleri-vurmaya-devam-edecek-1095721875.html

Lavrov: Rusya askeri hedefleri vurmaya devam edecek

Lavrov: Rusya askeri hedefleri vurmaya devam edecek

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın Ukrayna ordusu ve yabancı paralı askerler tarafından kullanılan hedefleri vurmaya devam edeceğini belirtti. 27.04.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, CBS televizyonuna verdiği röportajda, Rusya'nın Ukrayna ordusu ve yabancı paralı askerler tarafından kullanılan hedefleri vurmaya devam edeceğini belirtti.‘Rusya her zaman diyaloğa hazır olan insanlarla görüşmekten yanadır’Rusya lideri Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılabilecek olası görüşmenin tarihine ilişkin değerlendirmede bulunan Lavrov, liderlerin takvimlerini kendileri belirlediğini, bununla birlikte Rus tarafının her zaman diyaloğa hazır kişilerle görüşmekten yana olduğunu vurguladı.“Başkanlar kendi kaderlerinin ve takvimlerinin efendileridir. ABD Başkanı Donald Trump'ın mayıs ortasında bir seyahat planladığını ve o tarihten sonrası için bir tarih önereceğini söylediğini duymuştum. Buna ekleyecek başka bir şeyim yok” diyen Lavrov, Rus tarafının her zaman diyaloğa hazır olan kişilerle görüşmekten yana olduğunu ve bunu Rus liderin de defalarca vurguladığını sözlerine ekledi.Rusya’nın özel askeri operasyon kapsamında sadece askeri hedeflere ya da askerler tarafından kullanılan sivil hedeflere saldırdığını hatırlatan Lavrov, şunları söyledi:‘Trump, Rusya'nın toprak bütünlüğü konusunda pazarlık yapmadığını anlıyor’Donald Trump’ın Kırım konusuna ilişkin son açıklamalarını değerlendiren Lavrov, Rusya'nın toprak bütünlüğü konusunda pazarlık yapmadığını ve ABD Başkanı'nın bunu anladığını ifade etti.Lavrov, sunucunun Trump'ın Kırım Yarımadası’nın 2014'ten beri resmen Rusya’nın kontrolü altında olduğuna dair sözlerini beğenip beğenmediğine ilişkin sorusuna, “Bu beğenmek ya da beğenmemek meselesi değil. Mesele şu ki, o gerçeği söyledi, ardındansa Vladimir Zelenskiy bunun kesinlikle söz konusu olamayacağını, çünkü Kırım'ın ülkenin Anayasası'na göre Ukrayna'nın bir parçası olduğunu söyledi” yanıtını verdi.Rus diplomat, açıklamasına şöyle devam etti:Rusya Dışişleri Bakanı, ABD’nin daha öce uygulamaya koyduğu Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılması yönünde herhangi bir öneri sunmadığını da dile getirdi.'Rusya, ABD-İran görüşmelerini memnuniyetle karşılıyor, sürece yardım etmeye hazır'Lavrov, Rusya’nın ABD ile İran arasındaki görüşmeleri memnuniyetle karşıladığını ve tarafların bunu yararlı bulması halinde sürece yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.“ABD ile İran arasında başlayan müzakere sürecini memnuniyetle karşılıyoruz. Tarafların yararlı olacağına inanmaları halinde yardımcı olmaya hazırız. Onlar bunu biliyor” diyen Lavrov, ayrıca Washington'un hiçbir zaman Moskova'nın Tahran'la olan stratejik ortaklığından vazgeçmesini talep etmediğini sözlerine ekledi.

