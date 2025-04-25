https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/lavrov-rusya-anlasmaya-hazir-ancak-bazi-unsurlarin-tamamlanmasi-gerekiyor-1095668932.html
Lavrov: Rusya anlaşmaya hazır, ancak bazı unsurların tamamlanması gerekiyor
Lavrov: Rusya anlaşmaya hazır, ancak bazı unsurların tamamlanması gerekiyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna krizinde Rusya'nın anlaşmaya hazır olduğunu ifade ederek, Trump'ın muhtemelen dünyada Ukrayna krizinin temel... 25.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-25T02:26+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın, Ukrayna'daki durumu çözmek için bir anlaşmaya hazır olduğunu, ancak tamamlanması gereken bazı unsurların bulunduğunu açıkladı. Ayrıca Lavrov açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın muhtemelen dünyada Ukrayna krizinin temel nedenlerini kabul eden tek lider olduğunu şu şekilde ifade etti:Konuşmanın devamında Lavrov, Trump'ın Ukrayna'yı NATO'ya çekme girişimlerinin yanlış olduğunu anladığını belirtti. Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce bildirildiği gibi Trump'ın özel temsilcisi Steve Whitkoff ile bir araya gelip gelmeyeceği ve bu hafta Ukrayna konusunda bir anlaşmaya varılmasının beklenip beklenemeyeceği sorusu üzerine, Ukrayna konusunda ABD tarafıyla temasların devam ettiğini söyledi.Bir gün önce, Londra'da Amerika, Avrupa ve Ukrayna delegasyonları arasında çatışmanın çözülmesi için görüşmeler yapılması bekleniyordu. Washington Post’un aktardığı haberde, ABD, Avrupa ülkelerine ve Ukrayna'ya Kırım'ı Rusya'ya ait olarak tanımayı teklif etmeyi planladığı ve Kiev rejiminin müttefikleri karşılığında Ukrayna için güvenlik garantileri almayı umduğu bildirilmişti. Ancak, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Trump'ın özel elçisi Steve Whitcoff, ziyareti iptal etmiş ve ardından İngiltere, Fransa ve Almanya'nın dışişleri bakanları da toplantıya katılmama kararı almıştı. Bunun sonucunda toplantı daha alt düzeyde gerçekleştirildi. Washington Post'un yazdığına göre, görüşmelerin başarısız olmasının nedeni, Washington'ın Kiev'in toprak tavizlerini kabul etmeyi reddetmesi ve önce tamamen ateşkesi görüşmeyi, sonra ise diğer konuları ele almayı tercih etmesiydi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/trump-ukrayna-konusunda-onumuzdeki-gunlerde-cok-onemli-gorusmeler-olacak-1095666189.html
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vladimir putin, sergey lavrov, rusya, abd, ukrayna, donald trump
vladimir putin, sergey lavrov, rusya, abd, ukrayna, donald trump
Lavrov: Rusya anlaşmaya hazır, ancak bazı unsurların tamamlanması gerekiyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna krizinde Rusya'nın anlaşmaya hazır olduğunu ifade ederek, Trump'ın muhtemelen dünyada Ukrayna krizinin temel nedenlerini kabul eden tek lider olduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın, Ukrayna'daki durumu çözmek için bir anlaşmaya hazır olduğunu, ancak tamamlanması gereken bazı unsurların bulunduğunu açıkladı.
Ayrıca Lavrov açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın muhtemelen dünyada Ukrayna krizinin temel nedenlerini kabul eden tek lider olduğunu şu şekilde ifade etti:
“ABD Başkanı muhtemelen dünyada bu durumun temel nedenlerine yanıt verilmesi gerektiğini kabul eden tek liderdir”
Konuşmanın devamında Lavrov, Trump'ın Ukrayna'yı NATO'ya çekme girişimlerinin yanlış olduğunu anladığını belirtti.
Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce bildirildiği gibi Trump'ın özel temsilcisi Steve Whitkoff ile bir araya gelip gelmeyeceği ve bu hafta Ukrayna konusunda bir anlaşmaya varılmasının beklenip beklenemeyeceği sorusu üzerine, Ukrayna konusunda ABD tarafıyla temasların devam ettiğini söyledi.
Bir gün önce, Londra'da Amerika, Avrupa ve Ukrayna delegasyonları arasında çatışmanın çözülmesi için görüşmeler yapılması bekleniyordu.
Washington Post’un aktardığı haberde, ABD, Avrupa ülkelerine ve Ukrayna'ya Kırım'ı Rusya'ya ait olarak tanımayı teklif etmeyi planladığı ve Kiev rejiminin müttefikleri karşılığında Ukrayna için güvenlik garantileri almayı umduğu bildirilmişti.
Ancak, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Trump'ın özel elçisi Steve Whitcoff, ziyareti iptal etmiş ve ardından İngiltere, Fransa ve Almanya'nın dışişleri bakanları da toplantıya katılmama kararı almıştı. Bunun sonucunda toplantı daha alt düzeyde gerçekleştirildi.
Washington Post'un yazdığına göre, görüşmelerin başarısız olmasının nedeni, Washington'ın Kiev'in toprak tavizlerini kabul etmeyi reddetmesi ve önce tamamen ateşkesi görüşmeyi, sonra ise diğer konuları ele almayı tercih etmesiydi.