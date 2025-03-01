https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/brezilyada-yapilacak-brics-zirvesine-uruguay-meksika-ve-kolombiya-davet-edildi-1094114826.html
Brezilya'da yapılacak BRICS Zirvesi'ne Uruguay, Meksika ve Kolombiya davet edildi
Brezilya'da yapılacak BRICS Zirvesi'ne Uruguay, Meksika ve Kolombiya davet edildi
Sputnik Türkiye
Brezilya Devlet Başkanı Lula Da Silva yaptığı açıklamada Meksika, Uruguay ve Kolombiya'yı BRICS Zirvesi'ne davet ettiğini dile getirdi. 01.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-01T22:00+0300
2025-03-01T22:00+0300
2025-03-01T22:00+0300
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Brezilya Devlet Başkan Luiz Inacio Lula da Silva gazetecilere yaptığı açıklamada, Brezilya'nın Meksika, Uruguay ve Kolombiya'yı Temmuz ayında yapılacak BRICS Zirvesi'ne davet ettiğini söyledi.Lula da Silva yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:BRICS dönem başkanlığını Brezilya yürütüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/rus-kozmonot-artemyev-brics-ulkelerinin-politikasi-uzayin-bariscil-amaclarla-kesif-ve-kullaniminda-1094081871.html
uruguay
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luiz inacio lula da silva, lula da silva, uruguay, meksika, kolombiya, brics, brezilya
luiz inacio lula da silva, lula da silva, uruguay, meksika, kolombiya, brics, brezilya
Brezilya'da yapılacak BRICS Zirvesi'ne Uruguay, Meksika ve Kolombiya davet edildi
Brezilya Devlet Başkanı Lula Da Silva yaptığı açıklamada Meksika, Uruguay ve Kolombiya'yı BRICS Zirvesi'ne davet ettiğini dile getirdi.
Brezilya Devlet Başkan Luiz Inacio Lula da Silva gazetecilere yaptığı açıklamada, Brezilya'nın Meksika, Uruguay ve Kolombiya'yı Temmuz ayında yapılacak BRICS Zirvesi'ne davet ettiğini söyledi.
Lula da Silva yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:
Uruguay, Kolombiya ve Meksika'yı Brezilya'daki BRICS Zirvesi'ne katılmaya davet ediyorum. Zira grubun üyesi olmasalar bile katılmalarının önemli olduğunu düşünüyorum çünkü bu tüm dünyayla iletişim kurmak için bir an.
BRICS dönem başkanlığını Brezilya yürütüyor.