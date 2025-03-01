https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/brezilyada-yapilacak-brics-zirvesine-uruguay-meksika-ve-kolombiya-davet-edildi-1094114826.html

Brezilya'da yapılacak BRICS Zirvesi'ne Uruguay, Meksika ve Kolombiya davet edildi

Brezilya'da yapılacak BRICS Zirvesi'ne Uruguay, Meksika ve Kolombiya davet edildi

Sputnik Türkiye

Brezilya Devlet Başkanı Lula Da Silva yaptığı açıklamada Meksika, Uruguay ve Kolombiya'yı BRICS Zirvesi'ne davet ettiğini dile getirdi. 01.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-01T22:00+0300

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2025-03-01T22:00+0300

dünya

luiz inacio lula da silva

lula da silva

uruguay

meksika

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brics

brezilya

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Brezilya Devlet Başkan Luiz Inacio Lula da Silva gazetecilere yaptığı açıklamada, Brezilya'nın Meksika, Uruguay ve Kolombiya'yı Temmuz ayında yapılacak BRICS Zirvesi'ne davet ettiğini söyledi.Lula da Silva yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:BRICS dönem başkanlığını Brezilya yürütüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/rus-kozmonot-artemyev-brics-ulkelerinin-politikasi-uzayin-bariscil-amaclarla-kesif-ve-kullaniminda-1094081871.html

uruguay

meksika

kolombiya

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luiz inacio lula da silva, lula da silva, uruguay, meksika, kolombiya, brics, brezilya