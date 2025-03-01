Brezilya'da yapılacak BRICS Zirvesi'ne Uruguay, Meksika ve Kolombiya davet edildi

Türkiye
Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Öcalan'ın çağrısının arka planında ne var?
07:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Öcalan’dan PKK’ya silah bırakma çağrısı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Kira gelir beyanname süreci başlıyor: Kimler ne kadar vergi ödeyecek?
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
On bir ayın sultanı Ramazan başlıyor.
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Gene Hackman'ın hayatı ve sinema dünyasına katkıları
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Tamamlayıcı emeklilik sistemi
15:07
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Mutfakta yangın büyüdü: Harcama yüzde 45 arttı
17:44
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:28
13 dk
SESLİ HABER
Artvin'in kar mücadelesi: 5-6 metre oldu, 7 gündür okullar tatil
18:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
BÖLGENİN KALBİ
İmralı açıklaması nasıl okunmalı?
19:11
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
GUNDEM OZEL
Ukrayna Oval Ofis'te kriz çıkardı
12:00
153 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
14:40
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
7 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Yıllar boyu eskiyemen parçalara imza attı
16:33
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
GÜNDEM ÖZEL
Oval Ofis'teki krizin perde arkası
18:07
153 dk
GÜNDEM ÖZEL
Oval Ofis'teki krizin perde arkası
21:20
153 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/brezilyada-yapilacak-brics-zirvesine-uruguay-meksika-ve-kolombiya-davet-edildi-1094114826.html
Brezilya'da yapılacak BRICS Zirvesi'ne Uruguay, Meksika ve Kolombiya davet edildi
Brezilya'da yapılacak BRICS Zirvesi'ne Uruguay, Meksika ve Kolombiya davet edildi
Sputnik Türkiye
Brezilya Devlet Başkanı Lula Da Silva yaptığı açıklamada Meksika, Uruguay ve Kolombiya'yı BRICS Zirvesi'ne davet ettiğini dile getirdi. 01.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-01T22:00+0300
2025-03-01T22:00+0300
dünya
luiz inacio lula da silva
lula da silva
uruguay
meksika
kolombiya
brics
brezilya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1e/1092186657_0:0:819:461_1920x0_80_0_0_08d6085170fc7556bc0f0699d1074339.png
Brezilya Devlet Başkan Luiz Inacio Lula da Silva gazetecilere yaptığı açıklamada, Brezilya'nın Meksika, Uruguay ve Kolombiya'yı Temmuz ayında yapılacak BRICS Zirvesi'ne davet ettiğini söyledi.Lula da Silva yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:BRICS dönem başkanlığını Brezilya yürütüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/rus-kozmonot-artemyev-brics-ulkelerinin-politikasi-uzayin-bariscil-amaclarla-kesif-ve-kullaniminda-1094081871.html
uruguay
meksika
kolombiya
brezilya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1e/1092186657_91:0:723:474_1920x0_80_0_0_c09fbda5f0a9c44ceccdf4b1b377f955.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
luiz inacio lula da silva, lula da silva, uruguay, meksika, kolombiya, brics, brezilya
luiz inacio lula da silva, lula da silva, uruguay, meksika, kolombiya, brics, brezilya

Brezilya'da yapılacak BRICS Zirvesi'ne Uruguay, Meksika ve Kolombiya davet edildi

22:00 01.03.2025
© Sputnik / Григорий СысоевBRICS
BRICS - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2025
© Sputnik / Григорий Сысоев
Abone ol
Brezilya Devlet Başkanı Lula Da Silva yaptığı açıklamada Meksika, Uruguay ve Kolombiya'yı BRICS Zirvesi'ne davet ettiğini dile getirdi.
Brezilya Devlet Başkan Luiz Inacio Lula da Silva gazetecilere yaptığı açıklamada, Brezilya'nın Meksika, Uruguay ve Kolombiya'yı Temmuz ayında yapılacak BRICS Zirvesi'ne davet ettiğini söyledi.
Lula da Silva yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:
Uruguay, Kolombiya ve Meksika'yı Brezilya'daki BRICS Zirvesi'ne katılmaya davet ediyorum. Zira grubun üyesi olmasalar bile katılmalarının önemli olduğunu düşünüyorum çünkü bu tüm dünyayla iletişim kurmak için bir an.
BRICS dönem başkanlığını Brezilya yürütüyor.
Oleg Artemyev - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
DÜNYA
Rus kozmonot Artemyev: BRICS ülkelerinin politikası, uzayın barışçıl amaçlarla keşif ve kullanımında büyük rol oynuyor
Dün, 14:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала