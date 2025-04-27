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Kendisinden haber alınamayan polis derede ölü bulundu
Kendisinden haber alınamayan polis derede ölü bulundu
Sputnik Türkiye
Şırnak'taki şark görevinden Kocaeli'nin Kartepe ilçesine izinli gelen polis memurundan haber alınamıyordu. Başlatılan arama çalışması sonrası polis memuru Emre... 27.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-27T10:49+0300
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesi, İbrikdere Mahallesi Yeşiltepe Caddesi'nde, polis memuru Emre B'den (28) bir süre haber alamayan yakınları, arama çalışması başlattı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.Emre B'nin cesedi, evinin yakınında derede bir yakını tarafından bulundu. polis memerunun Şırnak'taki Şark görevinden izinli olarak geldiği belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıç polisleri tarafından sudan çıkarılan ceset, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/ozel-harekat-polisi-ankarada-ak-parti-genel-merkezi-onunde-intihar-etti-1095296877.html
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şırnak, kocaeli devlet hastanesi, kocaeli, ölü bulundu, polis, polis memuru
şırnak, kocaeli devlet hastanesi, kocaeli, ölü bulundu, polis, polis memuru

Kendisinden haber alınamayan polis derede ölü bulundu

10:49 27.04.2025
© AA / Tahir Turan EroğluKendisinden haber alınamayan polis derede ölü bulundu
Kendisinden haber alınamayan polis derede ölü bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2025
© AA / Tahir Turan Eroğlu
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Şırnak'taki şark görevinden Kocaeli'nin Kartepe ilçesine izinli gelen polis memurundan haber alınamıyordu. Başlatılan arama çalışması sonrası polis memuru Emre B'nin (28) cansız bedeni evin yakınındaki derede ölü bulundu.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesi, İbrikdere Mahallesi Yeşiltepe Caddesi'nde, polis memuru Emre B'den (28) bir süre haber alamayan yakınları, arama çalışması başlattı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emre B'nin cesedi, evinin yakınında derede bir yakını tarafından bulundu. polis memerunun Şırnak'taki Şark görevinden izinli olarak geldiği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıç polisleri tarafından sudan çıkarılan ceset, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
AK Parti Genel Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2025
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