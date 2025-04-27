https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/kendisinden-haber-alinamayan-polis-derede-olu-bulundu-1095713913.html

Kendisinden haber alınamayan polis derede ölü bulundu

Kendisinden haber alınamayan polis derede ölü bulundu

Sputnik Türkiye

Şırnak'taki şark görevinden Kocaeli'nin Kartepe ilçesine izinli gelen polis memurundan haber alınamıyordu. Başlatılan arama çalışması sonrası polis memuru Emre... 27.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-27T10:49+0300

2025-04-27T10:49+0300

2025-04-27T10:49+0300

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesi, İbrikdere Mahallesi Yeşiltepe Caddesi'nde, polis memuru Emre B'den (28) bir süre haber alamayan yakınları, arama çalışması başlattı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.Emre B'nin cesedi, evinin yakınında derede bir yakını tarafından bulundu. polis memerunun Şırnak'taki Şark görevinden izinli olarak geldiği belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıç polisleri tarafından sudan çıkarılan ceset, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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türki̇ye

şırnak

kocaeli

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