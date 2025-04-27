https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/kendisinden-haber-alinamayan-polis-derede-olu-bulundu-1095713913.html
Kendisinden haber alınamayan polis derede ölü bulundu
Kendisinden haber alınamayan polis derede ölü bulundu
Sputnik Türkiye
Şırnak'taki şark görevinden Kocaeli'nin Kartepe ilçesine izinli gelen polis memurundan haber alınamıyordu. Başlatılan arama çalışması sonrası polis memuru Emre... 27.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-27T10:49+0300
2025-04-27T10:49+0300
2025-04-27T10:49+0300
türki̇ye
şırnak
kocaeli devlet hastanesi
kocaeli
ölü bulundu
polis
polis memuru
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1b/1095713756_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_d1e028ab0c0db2dd653a34de2be1167f.jpg
Kocaeli'nin Kartepe ilçesi, İbrikdere Mahallesi Yeşiltepe Caddesi'nde, polis memuru Emre B'den (28) bir süre haber alamayan yakınları, arama çalışması başlattı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.Emre B'nin cesedi, evinin yakınında derede bir yakını tarafından bulundu. polis memerunun Şırnak'taki Şark görevinden izinli olarak geldiği belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıç polisleri tarafından sudan çıkarılan ceset, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/ozel-harekat-polisi-ankarada-ak-parti-genel-merkezi-onunde-intihar-etti-1095296877.html
türki̇ye
şırnak
kocaeli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1b/1095713756_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_9b83cb8eae44f803f4d71fb96eab0980.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
şırnak, kocaeli devlet hastanesi, kocaeli, ölü bulundu, polis, polis memuru
şırnak, kocaeli devlet hastanesi, kocaeli, ölü bulundu, polis, polis memuru
Kendisinden haber alınamayan polis derede ölü bulundu
Şırnak'taki şark görevinden Kocaeli'nin Kartepe ilçesine izinli gelen polis memurundan haber alınamıyordu. Başlatılan arama çalışması sonrası polis memuru Emre B'nin (28) cansız bedeni evin yakınındaki derede ölü bulundu.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesi, İbrikdere Mahallesi Yeşiltepe Caddesi'nde, polis memuru Emre B'den (28) bir süre haber alamayan yakınları, arama çalışması başlattı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Emre B'nin cesedi, evinin yakınında derede bir yakını tarafından bulundu. polis memerunun Şırnak'taki Şark görevinden izinli olarak geldiği belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıç polisleri tarafından sudan çıkarılan ceset, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.