https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/ozel-harekat-polisi-ankarada-ak-parti-genel-merkezi-onunde-intihar-etti-1095296877.html
Özel Harekat Polisi Ankara'da AK Parti Genel Merkezi önünde intihar etti
Özel Harekat Polisi Ankara'da AK Parti Genel Merkezi önünde intihar etti
Sputnik Türkiye
Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru E.A., bugün silahıyla intihar etti. Olay, AK Parti Genel Merkezi önünde meydana gelirken Emniyet... 10.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-10T17:47+0300
2025-04-10T17:47+0300
2025-04-10T18:37+0300
türki̇ye
ankara
özel harekat şube müdürlüğü
emniyet genel müdürlüğü (egm)
ak parti genel merkezi
i̇ntihar
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Ankara'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru E.A., bugün öğleden sonra beylik tabancasıyla intihar etti. Olay, saat 15.00 sıralarında AK Parti Genel Merkezi'nin önünde meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi, ancak polis memuru E.A. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyuran Emniyet Genel Merkezi, 2 müfettişi inceleme yapmak üzere görevlendirdi. Polis memurunun intihar sebebi henüz bilinmezken, olası ihtimallerin değerlendirildiği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/gecen-sene-oglu-intihar-etmisti-polis-memuru-ailesinden-bes-kisiyi-birden-oldurdu-1092706796.html
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ankara, özel harekat şube müdürlüğü, emniyet genel müdürlüğü (egm), ak parti genel merkezi, i̇ntihar
ankara, özel harekat şube müdürlüğü, emniyet genel müdürlüğü (egm), ak parti genel merkezi, i̇ntihar
Özel Harekat Polisi Ankara'da AK Parti Genel Merkezi önünde intihar etti
17:47 10.04.2025 (güncellendi: 18:37 10.04.2025)
Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru E.A., bugün silahıyla intihar etti. Olay, AK Parti Genel Merkezi önünde meydana gelirken Emniyet Genel Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı. EGM, polis memuru hakkında yazılı açıklama yayımladı.
Ankara'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru E.A., bugün öğleden sonra beylik tabancasıyla intihar etti.
Olay, saat 15.00 sıralarında AK Parti Genel Merkezi'nin önünde meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi, ancak polis memuru E.A. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyuran Emniyet Genel Merkezi, 2 müfettişi inceleme yapmak üzere görevlendirdi. Polis memurunun intihar sebebi henüz bilinmezken, olası ihtimallerin değerlendirildiği açıklandı.