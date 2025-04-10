https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/ozel-harekat-polisi-ankarada-ak-parti-genel-merkezi-onunde-intihar-etti-1095296877.html

Özel Harekat Polisi Ankara'da AK Parti Genel Merkezi önünde intihar etti

Özel Harekat Polisi Ankara'da AK Parti Genel Merkezi önünde intihar etti

Sputnik Türkiye

Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru E.A., bugün silahıyla intihar etti. Olay, AK Parti Genel Merkezi önünde meydana gelirken Emniyet... 10.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-10T17:47+0300

2025-04-10T17:47+0300

2025-04-10T18:37+0300

türki̇ye

ankara

özel harekat şube müdürlüğü

emniyet genel müdürlüğü (egm)

ak parti genel merkezi

i̇ntihar

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Ankara'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru E.A., bugün öğleden sonra beylik tabancasıyla intihar etti. Olay, saat 15.00 sıralarında AK Parti Genel Merkezi'nin önünde meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi, ancak polis memuru E.A. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyuran Emniyet Genel Merkezi, 2 müfettişi inceleme yapmak üzere görevlendirdi. Polis memurunun intihar sebebi henüz bilinmezken, olası ihtimallerin değerlendirildiği açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/gecen-sene-oglu-intihar-etmisti-polis-memuru-ailesinden-bes-kisiyi-birden-oldurdu-1092706796.html

türki̇ye

ankara

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Sputnik Türkiye

ankara, özel harekat şube müdürlüğü, emniyet genel müdürlüğü (egm), ak parti genel merkezi, i̇ntihar