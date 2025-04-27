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İzmir'de dolu yağışı etkili oldu: Masalar beyaza büründü
İzmir'de dolu yağışı etkili oldu: Masalar beyaza büründü
Sputnik Türkiye
İzmir'de öğleden sonra başlayan sağanak yağış ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Sahili'nde dolu nedeniyle halk zor anlar... 27.04.2025, Sputnik Türkiye
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İzmir'de etkili olan dolu yağışı Karşıyaka'da halkı zor durumda bırakırken, bazı bölgelerde su birikintileri oluşturdu.Öğleden sonra etkili olan sağanak yağış ve dolu, Karşıyaka ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Bostanlı Sahili'nde yoğunluk oluşturanlar dolu nedeniyle zor anlar yaşadı. Kısa süreli yağışın ardından bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, masaların üzeri ise dolu tanelerinden beyaza büründü. Güneşli havaya aldananlar, otobüs durakları ve kafelere sığınarak yağışın geçmesini bekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/istanbul-valiligi-uyardi-pazartesi-gunu-geliyor-sali-gecesine-kadar-surecek-1095716331.html
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i̇zmir, dolu, dolu yağışı, hava, hava kirliliği, hava sıcaklığı, meteoro, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji bölge müdürlüğü, meteoroloji mühendisleri odası
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İzmir'de dolu yağışı etkili oldu: Masalar beyaza büründü

17:51 27.04.2025 (güncellendi: 17:53 27.04.2025)
© AA / Orhan Fatih Doğandolu yağışı
dolu yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2025
© AA / Orhan Fatih Doğan
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İzmir'de öğleden sonra başlayan sağanak yağış ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Sahili'nde dolu nedeniyle halk zor anlar yaşarken, masa ve sandalyeler beyaza büründü. Güneşli havaya aldananlar, otobüs durakları ve kafelere sığınarak yağışın geçmesini bekledi.
İzmir'de etkili olan dolu yağışı Karşıyaka'da halkı zor durumda bırakırken, bazı bölgelerde su birikintileri oluşturdu.
Öğleden sonra etkili olan sağanak yağış ve dolu, Karşıyaka ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Bostanlı Sahili'nde yoğunluk oluşturanlar dolu nedeniyle zor anlar yaşadı. Kısa süreli yağışın ardından bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, masaların üzeri ise dolu tanelerinden beyaza büründü. Güneşli havaya aldananlar, otobüs durakları ve kafelere sığınarak yağışın geçmesini bekledi.
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