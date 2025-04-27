https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/izmirde-dolu-yagisi-etkili-oldu-masalar-beyaza-burundu-1095721217.html

İzmir'de dolu yağışı etkili oldu: Masalar beyaza büründü

İzmir'de dolu yağışı etkili oldu: Masalar beyaza büründü

Sputnik Türkiye

İzmir'de öğleden sonra başlayan sağanak yağış ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Sahili'nde dolu nedeniyle halk zor anlar... 27.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-27T17:51+0300

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İzmir'de etkili olan dolu yağışı Karşıyaka'da halkı zor durumda bırakırken, bazı bölgelerde su birikintileri oluşturdu.Öğleden sonra etkili olan sağanak yağış ve dolu, Karşıyaka ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Bostanlı Sahili'nde yoğunluk oluşturanlar dolu nedeniyle zor anlar yaşadı. Kısa süreli yağışın ardından bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, masaların üzeri ise dolu tanelerinden beyaza büründü. Güneşli havaya aldananlar, otobüs durakları ve kafelere sığınarak yağışın geçmesini bekledi.

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