https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/ispanya-kupasinda-skandal-rudiger-hakeme-buz-torbasi-firlatti-1095720468.html

İspanya Kupası'nda skandal: Rüdiger hakeme buz torbası fırlattı

İspanya Kupası'nda skandal: Rüdiger hakeme buz torbası fırlattı

Sputnik Türkiye

Real Madrid'in savunma oyuncusu Antonio Rüdiger, İspanya Kupası finalinde Barcelona'ya karşı oynanan maçta hakeme buz torbası fırlatarak büyük bir skandala... 27.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-27T16:45+0300

2025-04-27T16:45+0300

2025-04-27T16:45+0300

spor

real madrid

barcelona

antonio rüdiger

arda güler

hakem

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İspanya Kupası finalinde Barcelona'ya karşı oynanan maçta hakeme buz torbası fırlatan Real Madrid'li Antonio Rüdiger, kırmızı kart gördü.Real Madrid'in savunma oyuncusu Antonio Rüdiger, İspanya Kupası finalinde Barcelona'ya karşı oynanan maçta büyük bir skandala imza attı. Uzatmalar 2-3'lük skorla devam ederken, yedek kulübesinden hakeme buz torbası fırlatan Rüdiger, hakaretler savurdu ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Barcelona kupayı kazanırken, Real Madrid'in yıldızı milli oyuncu Arda Güler'in performansı ise beğeni topladı.Maçın ardından özür dileyen Rüdiger, davranışının mazereti olamayacağını ve hayal kırıklığına uğrattığı herkesten özür dilediğini belirtti. Rüdiger'in 'bir cisim fırlatmak' nedeniyle dört ila on iki maç arasında ceza alması beklendiği ifade edildi.

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