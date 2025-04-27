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İspanya Kupası'nda skandal: Rüdiger hakeme buz torbası fırlattı
İspanya Kupası'nda skandal: Rüdiger hakeme buz torbası fırlattı
Sputnik Türkiye
Real Madrid'in savunma oyuncusu Antonio Rüdiger, İspanya Kupası finalinde Barcelona'ya karşı oynanan maçta hakeme buz torbası fırlatarak büyük bir skandala... 27.04.2025, Sputnik Türkiye
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İspanya Kupası finalinde Barcelona'ya karşı oynanan maçta hakeme buz torbası fırlatan Real Madrid'li Antonio Rüdiger, kırmızı kart gördü.Real Madrid'in savunma oyuncusu Antonio Rüdiger, İspanya Kupası finalinde Barcelona'ya karşı oynanan maçta büyük bir skandala imza attı. Uzatmalar 2-3'lük skorla devam ederken, yedek kulübesinden hakeme buz torbası fırlatan Rüdiger, hakaretler savurdu ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Barcelona kupayı kazanırken, Real Madrid'in yıldızı milli oyuncu Arda Güler'in performansı ise beğeni topladı.Maçın ardından özür dileyen Rüdiger, davranışının mazereti olamayacağını ve hayal kırıklığına uğrattığı herkesten özür dilediğini belirtti. Rüdiger'in 'bir cisim fırlatmak' nedeniyle dört ila on iki maç arasında ceza alması beklendiği ifade edildi.
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real madrid, barcelona, antonio rüdiger, arda güler, hakem, hakem hataları, video yardımcı hakem (var), kamu görevlileri hakem kurulu, video yardımcı hakem (var), i̇spanya
real madrid, barcelona, antonio rüdiger, arda güler, hakem, hakem hataları, video yardımcı hakem (var), kamu görevlileri hakem kurulu, video yardımcı hakem (var), i̇spanya

İspanya Kupası'nda skandal: Rüdiger hakeme buz torbası fırlattı

16:45 27.04.2025
© AP PhotoBarcelona Real Madrid
Barcelona Real Madrid - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2025
© AP Photo
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Real Madrid'in savunma oyuncusu Antonio Rüdiger, İspanya Kupası finalinde Barcelona'ya karşı oynanan maçta hakeme buz torbası fırlatarak büyük bir skandala imza attı. Kırmızı kart gören Rüdiger, maç sonrası sosyal medyada özür dileyerek davranışının mazereti olamayacağını belirtti.
İspanya Kupası finalinde Barcelona'ya karşı oynanan maçta hakeme buz torbası fırlatan Real Madrid'li Antonio Rüdiger, kırmızı kart gördü.
Real Madrid'in savunma oyuncusu Antonio Rüdiger, İspanya Kupası finalinde Barcelona'ya karşı oynanan maçta büyük bir skandala imza attı. Uzatmalar 2-3'lük skorla devam ederken, yedek kulübesinden hakeme buz torbası fırlatan Rüdiger, hakaretler savurdu ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Barcelona kupayı kazanırken, Real Madrid'in yıldızı milli oyuncu Arda Güler'in performansı ise beğeni topladı.
Maçın ardından özür dileyen Rüdiger, davranışının mazereti olamayacağını ve hayal kırıklığına uğrattığı herkesten özür dilediğini belirtti. Rüdiger'in 'bir cisim fırlatmak' nedeniyle dört ila on iki maç arasında ceza alması beklendiği ifade edildi.
Real Madrid - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2025
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