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Bülent Uygun'dan kızı Almina Tude Uygun'a veda: 'Kalbimi alıp gitti prensesim'
Bülent Uygun'dan kızı Almina Tude Uygun'a veda: 'Kalbimi alıp gitti prensesim'
Sputnik Türkiye
Ünlü teknik direktör Bülent Uygun, Türkiye Futbol Federasyonu'nda İdari İşler Uzmanı olarak görev yapan 29 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun'u kaybetti. Almina... 27.04.2025, Sputnik Türkiye
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almina tude uygun
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cenaze
cenaze töreni
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Bülent Uygun, sosyal medyada paylaştığı mesajda genç yaşta kaybettiği kızı Almina Tude'ye veda etti.Sivasspor ve Rizespor gibi takımları çalıştıran Bülent Uygun, 29 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun'u kaybetti. Uzun yıllar boyunca diyabetle mücadele eden Almina Tude Uygun, hastalığa yenik düşerek vefat etti. Sakarya’nın Sapanca ilçesindeki Rüstempaşa Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bülent Uygun, gözyaşlarına hakim olamadı. Tören sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uygun ''Tarifi imkansız bir acı içindeyim, kalbimi alıp gitti prensesim. Kanatlandı benim güzel meleğim. Bu fani dünyada en sevdiğimize emanet ettim. Hayatta çok şeyler istemişizdir Allahım senden isteğim, dünyadaki yaşam sevincim kızımı Tude Alminamı cennet bahçelerinde sana emanet ettim. Nur içinde uyu benim güzel kızım, kalbimin en güzel köşesindesin benim bebeğim'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/teknik-direktor-bulent-uygunun-aci-gunu-kizi-hayatini-kaybetti-1095687388.html
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bülent uygun, almina tude uygun, sakarya, cenaze, cenaze töreni, cenaze namazı, cenaze evi, mesaj, kısa mesaj, sosyal medya

Bülent Uygun'dan kızı Almina Tude Uygun'a veda: 'Kalbimi alıp gitti prensesim'

18:36 27.04.2025
Bülent Uygun
Bülent Uygun - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2025
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Ünlü teknik direktör Bülent Uygun, Türkiye Futbol Federasyonu'nda İdari İşler Uzmanı olarak görev yapan 29 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun'u kaybetti. Almina Tude Uygun, uzun yıllardır diyabetle mücadele ederken hastalığa yenik düştü. Cenaze töreni Sakarya'da düzenlenirken, Bülent Uygun'un veda paylaşımı herkesi üzdü.
Bülent Uygun, sosyal medyada paylaştığı mesajda genç yaşta kaybettiği kızı Almina Tude'ye veda etti.
Sivasspor ve Rizespor gibi takımları çalıştıran Bülent Uygun, 29 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun'u kaybetti. Uzun yıllar boyunca diyabetle mücadele eden Almina Tude Uygun, hastalığa yenik düşerek vefat etti. Sakarya’nın Sapanca ilçesindeki Rüstempaşa Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bülent Uygun, gözyaşlarına hakim olamadı.
Tören sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uygun ''Tarifi imkansız bir acı içindeyim, kalbimi alıp gitti prensesim. Kanatlandı benim güzel meleğim. Bu fani dünyada en sevdiğimize emanet ettim. Hayatta çok şeyler istemişizdir Allahım senden isteğim, dünyadaki yaşam sevincim kızımı Tude Alminamı cennet bahçelerinde sana emanet ettim. Nur içinde uyu benim güzel kızım, kalbimin en güzel köşesindesin benim bebeğim'' açıklamasında bulundu.
Bülent Uygun - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2025
YAŞAM
Teknik Direktör Bülent Uygun'un acı günü: Kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti
25 Nisan, 15:05
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