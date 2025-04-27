https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/bulent-uygundan-kizi-almina-tude-uyguna-veda-kalbimi-alip-gitti-prensesim--1095721996.html

Bülent Uygun'dan kızı Almina Tude Uygun'a veda: 'Kalbimi alıp gitti prensesim'

Bülent Uygun'dan kızı Almina Tude Uygun'a veda: 'Kalbimi alıp gitti prensesim'

Sputnik Türkiye

Ünlü teknik direktör Bülent Uygun, Türkiye Futbol Federasyonu'nda İdari İşler Uzmanı olarak görev yapan 29 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun'u kaybetti. Almina... 27.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-27T18:36+0300

2025-04-27T18:36+0300

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Bülent Uygun, sosyal medyada paylaştığı mesajda genç yaşta kaybettiği kızı Almina Tude'ye veda etti.Sivasspor ve Rizespor gibi takımları çalıştıran Bülent Uygun, 29 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun'u kaybetti. Uzun yıllar boyunca diyabetle mücadele eden Almina Tude Uygun, hastalığa yenik düşerek vefat etti. Sakarya’nın Sapanca ilçesindeki Rüstempaşa Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bülent Uygun, gözyaşlarına hakim olamadı. Tören sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uygun ''Tarifi imkansız bir acı içindeyim, kalbimi alıp gitti prensesim. Kanatlandı benim güzel meleğim. Bu fani dünyada en sevdiğimize emanet ettim. Hayatta çok şeyler istemişizdir Allahım senden isteğim, dünyadaki yaşam sevincim kızımı Tude Alminamı cennet bahçelerinde sana emanet ettim. Nur içinde uyu benim güzel kızım, kalbimin en güzel köşesindesin benim bebeğim'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/teknik-direktor-bulent-uygunun-aci-gunu-kizi-hayatini-kaybetti-1095687388.html

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