https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/teknik-direktor-bulent-uygunun-aci-gunu-kizi-hayatini-kaybetti-1095687388.html
Teknik Direktör Bülent Uygun'un acı günü: Kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti
Teknik Direktör Bülent Uygun'un acı günü: Kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Teknik Direktör Bülent Uygun'un yoğun bakımda tedavi gören kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti 25.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-25T15:05+0300
2025-04-25T15:05+0300
2025-04-25T15:17+0300
yaşam
bülent uygun
almina tude uygun
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Bülent Uygun'un yoğun bakımda tedavi gören 28 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun yaşamını yitirdi. Uygun geçtiğimiz ağustos ayında şeker komasına girmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Henüz 12 yaşındayken böbrek ağrısı ve aşırı susama şikâyetiyle doktora başvuran genç kadına ‘tip 2 diyabet’ hastalığı tanısı konmuştu.Teknik Direktör Bülent Uygun'un kızıyla ilgili Sakaryaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Hemşehrimiz Bülent Uygun’un kızı Almina Tude Uygun’un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye rahmet, Bülent Uygun ve ailesine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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Teknik Direktör Bülent Uygun'un acı günü: Kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti
15:05 25.04.2025 (güncellendi: 15:17 25.04.2025)
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Teknik Direktör Bülent Uygun'un yoğun bakımda tedavi gören kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti
Bülent Uygun'un yoğun bakımda tedavi gören 28 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun yaşamını yitirdi. Uygun geçtiğimiz ağustos ayında şeker komasına girmiş ve hastaneye kaldırılmıştı.
Henüz 12 yaşındayken böbrek ağrısı ve aşırı susama şikâyetiyle doktora başvuran genç kadına ‘tip 2 diyabet’ hastalığı tanısı konmuştu.
Teknik Direktör Bülent Uygun'un kızıyla ilgili Sakaryaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Hemşehrimiz Bülent Uygun’un kızı Almina Tude Uygun’un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye rahmet, Bülent Uygun ve ailesine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.