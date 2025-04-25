https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/teknik-direktor-bulent-uygunun-aci-gunu-kizi-hayatini-kaybetti-1095687388.html

Teknik Direktör Bülent Uygun'un acı günü: Kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti

Teknik Direktör Bülent Uygun'un acı günü: Kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Teknik Direktör Bülent Uygun'un yoğun bakımda tedavi gören kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti 25.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-25T15:05+0300

2025-04-25T15:05+0300

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yaşam

bülent uygun

almina tude uygun

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Bülent Uygun'un yoğun bakımda tedavi gören 28 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun yaşamını yitirdi. Uygun geçtiğimiz ağustos ayında şeker komasına girmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Henüz 12 yaşındayken böbrek ağrısı ve aşırı susama şikâyetiyle doktora başvuran genç kadına ‘tip 2 diyabet’ hastalığı tanısı konmuştu.Teknik Direktör Bülent Uygun'un kızıyla ilgili Sakaryaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Hemşehrimiz Bülent Uygun’un kızı Almina Tude Uygun’un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye rahmet, Bülent Uygun ve ailesine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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