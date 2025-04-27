https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/bakan-yumakli-duyurdu-50-ton-kuflenmis-eritme-peyniri-imha-edildi--1095722595.html

Bakan Yumaklı duyurdu: 50 ton küflenmiş eritme peyniri imha edildi

Bakan Yumaklı duyurdu: 50 ton küflenmiş eritme peyniri imha edildi

Sputnik Türkiye

Konya'da sağlığa zararlı olduğu tespit edilen yaklaşık 50 ton eritme peynir imha edildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, firmanın üretim izninin iptal... 27.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-27T21:16+0300

2025-04-27T21:16+0300

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Konya'da bozulmuş ve küflenmiş 50 ton eritme peynir imha edilirken, firmanın üretim izni iptal edildi.Sağlığa zararlı olduğu tespit edilen yaklaşık 50 ton eritme peyniri hakkında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Yumaklı, firmanın üretim izninin iptal edildiğini ve suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.'Savcılığa suç duyurusunda bulunduk'Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada, "Konya'da bir işletmede tespit ettiğimiz uygunsuzluk sonucu yaklaşık 50 ton eritme peynirini imha ettik. Firmanın üretim iznini iptal ettik ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullandı.

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