https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/bakan-yumakli-duyurdu-50-ton-kuflenmis-eritme-peyniri-imha-edildi--1095722595.html
Bakan Yumaklı duyurdu: 50 ton küflenmiş eritme peyniri imha edildi
Bakan Yumaklı duyurdu: 50 ton küflenmiş eritme peyniri imha edildi
Sputnik Türkiye
Konya'da sağlığa zararlı olduğu tespit edilen yaklaşık 50 ton eritme peynir imha edildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, firmanın üretim izninin iptal... 27.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-27T21:16+0300
2025-04-27T21:16+0300
2025-04-27T21:16+0300
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i̇brahim yumaklı
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peynir
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peynir helvası
kaşar peyniri
malakan peyniri
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gıda
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Konya'da bozulmuş ve küflenmiş 50 ton eritme peynir imha edilirken, firmanın üretim izni iptal edildi.Sağlığa zararlı olduğu tespit edilen yaklaşık 50 ton eritme peyniri hakkında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Yumaklı, firmanın üretim izninin iptal edildiğini ve suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.'Savcılığa suç duyurusunda bulunduk'Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada, "Konya'da bir işletmede tespit ettiğimiz uygunsuzluk sonucu yaklaşık 50 ton eritme peynirini imha ettik. Firmanın üretim iznini iptal ettik ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/bakanlik-taklit-ve-tagsis-listesini-guncelledi-lahmacunda-kalp-eti-cikti-1095719955.html
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i̇brahim yumaklı, tarım ve orman bakanlığı, peynir, peynir tenekesi, peynir helvası, kaşar peyniri, malakan peyniri, hellim peyniri, gıda, helal gıda, gıda fiyatları, gıda zehirlenmesi, gıda yardımı, gıda ürünü, gıda krizi
Bakan Yumaklı duyurdu: 50 ton küflenmiş eritme peyniri imha edildi
Konya'da sağlığa zararlı olduğu tespit edilen yaklaşık 50 ton eritme peynir imha edildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, firmanın üretim izninin iptal edildiğini ve suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Bakan Yumaklı, gıda güvenilirliğinden taviz vermediklerini ve denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti.
Konya'da bozulmuş ve küflenmiş 50 ton eritme peynir imha edilirken, firmanın üretim izni iptal edildi.
Sağlığa zararlı olduğu tespit edilen yaklaşık 50 ton eritme peyniri hakkında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Yumaklı, firmanın üretim izninin iptal edildiğini ve suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
'Savcılığa suç duyurusunda bulunduk'
Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada, "Konya'da bir işletmede tespit ettiğimiz uygunsuzluk sonucu yaklaşık 50 ton eritme peynirini imha ettik. Firmanın üretim iznini iptal ettik ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullandı.