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Bakan Yumaklı duyurdu: 50 ton küflenmiş eritme peyniri imha edildi
Bakan Yumaklı duyurdu: 50 ton küflenmiş eritme peyniri imha edildi
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Konya'da sağlığa zararlı olduğu tespit edilen yaklaşık 50 ton eritme peynir imha edildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, firmanın üretim izninin iptal... 27.04.2025, Sputnik Türkiye
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Konya'da bozulmuş ve küflenmiş 50 ton eritme peynir imha edilirken, firmanın üretim izni iptal edildi.Sağlığa zararlı olduğu tespit edilen yaklaşık 50 ton eritme peyniri hakkında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Yumaklı, firmanın üretim izninin iptal edildiğini ve suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.'Savcılığa suç duyurusunda bulunduk'Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada, "Konya'da bir işletmede tespit ettiğimiz uygunsuzluk sonucu yaklaşık 50 ton eritme peynirini imha ettik. Firmanın üretim iznini iptal ettik ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullandı.
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Bakan Yumaklı duyurdu: 50 ton küflenmiş eritme peyniri imha edildi

21:16 27.04.2025
© Fotoğraf : İbrahim Yumaklı XPeynir
Peynir - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2025
© Fotoğraf : İbrahim Yumaklı X
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Konya'da sağlığa zararlı olduğu tespit edilen yaklaşık 50 ton eritme peynir imha edildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, firmanın üretim izninin iptal edildiğini ve suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Bakan Yumaklı, gıda güvenilirliğinden taviz vermediklerini ve denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti.
Konya'da bozulmuş ve küflenmiş 50 ton eritme peynir imha edilirken, firmanın üretim izni iptal edildi.
Sağlığa zararlı olduğu tespit edilen yaklaşık 50 ton eritme peyniri hakkında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Yumaklı, firmanın üretim izninin iptal edildiğini ve suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

'Savcılığa suç duyurusunda bulunduk'

Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada, "Konya'da bir işletmede tespit ettiğimiz uygunsuzluk sonucu yaklaşık 50 ton eritme peynirini imha ettik. Firmanın üretim iznini iptal ettik ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullandı.
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