https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/bakanlik-taklit-ve-tagsis-listesini-guncelledi-lahmacunda-kalp-eti-cikti-1095719955.html
Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Lahmacunda kalp eti çıktı
Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Lahmacunda kalp eti çıktı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul'da bir işletmenin lahmacununda kalp eti kullandığını tespit ederek 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine ekledi. Söz... 27.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-27T16:22+0300
2025-04-27T16:22+0300
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İstanbul'da bir börek salonu, lahmacunlarında kalp eti kullandığı gerekçesiyle Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tağşiş listesine alındı.Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde, İstanbul'daki bir börek ve pide salonunun lahmacunlarında kalp eti kullanıldığı ortaya çıktı. Bakanlık, söz konusu işletmeyi 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine ekleyerek kamuoyuna duyurdu.Firma hakkında gıda mevzuatını ihlal ettiği gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı. Yetkililer, halkı gıda alışverişlerinde dikkatli olmaya ve şüpheli durumları Bakanlığın resmi sitesinden bildirmeye çağırdı.Uzmanlar, kalp eti gibi standart dışı ürünlerin gıda güvenliği açısından risk oluşturabileceğini belirterek denetimlerin artırılması gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/tarim-bakanligi-yeni-hileli-urunleri-tek-tek-acikladi-sucukta-esek-eti-lahmacunda-kanatli-eti-cikti-1093621162.html
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Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Lahmacunda kalp eti çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul'da bir işletmenin lahmacununda kalp eti kullandığını tespit ederek 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine ekledi. Söz konusu firma hakkında yasal işlem başlatılırken, halkın şikayetlerini Bakanlığın resmi sitesi üzerinden iletebileceği belirtildi.
İstanbul'da bir börek salonu, lahmacunlarında kalp eti kullandığı gerekçesiyle Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tağşiş listesine alındı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde, İstanbul'daki bir börek ve pide salonunun lahmacunlarında kalp eti kullanıldığı ortaya çıktı. Bakanlık, söz konusu işletmeyi 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine ekleyerek kamuoyuna duyurdu.
Firma hakkında gıda mevzuatını ihlal ettiği gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı. Yetkililer, halkı gıda alışverişlerinde dikkatli olmaya ve şüpheli durumları Bakanlığın resmi sitesinden bildirmeye çağırdı.
Uzmanlar, kalp eti gibi standart dışı ürünlerin gıda güvenliği açısından risk oluşturabileceğini belirterek denetimlerin artırılması gerektiğini vurguladı.