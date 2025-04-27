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ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Ukrayna barış sürecini engellememek için Rusya'ya yaptırımları genişletmiyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Ukrayna barış sürecini engellememek için Rusya'ya yaptırımları genişletmiyoruz
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Washington'un Ukrayna ile ilgili barış sürecini engellememek için Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletmediğini belirtti. 27.04.2025, Sputnik Türkiye
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NBC televizyonuna demecinde ABD'nin Ukrayna barış sürecini engellememek için Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletmediğini belirtti.Rubio ilgili soruya, “Çünkü bu diplomatik çabaların işe yarayacağına ve iki tarafı birbirine yakınlaştırabileceğimize dair hala umudumuz olduğunu düşünüyorum. Yani, böyle şeyler yapmaya başladığınız anda (yaptırım uygulamak) bundan geri adım atmış olursunuz ve kendinizi iki yıl daha savaşa mahkum edersiniz, ki biz bunu görmek istemiyoruz” yanıtını verdi.‘ABD, Ukrayna çözümü konusunda hem iyimser hem de endişeli’ABD’nin Ukrayna çözümü konusunda hem iyimser hem de endişeli olma nedenleri olduğuna dikkat çeken Rubio, “Bu süreçte, her iki tarafın gerçekten barışı isteyip istemediği ve 90 günlük çabanın sonunda barışa ne kadar yakın veya uzak oldukları belirleniyor. İşte bu hafta bunu belirlemeye çalışıyoruz. İyimser olmak için nedenler var ama aynı zamanda endişe duymak için de nedenler var" ifadelerini kullandı.Önümüzdeki haftanın çok önemli olacağını vurgulayan Rubio, ABD'nin bu çabayı sürdürmek mi yoksa başka konulara odaklanmanın zamanı mı geldiğine karar vermesi gerekeceğini dile getirdi.Ukrayna’da barışçıl çözüme ulaşma olasılığını değerlendiren Rubio, “Buna yakınız, ama yeterince yakın değiliz” vurgusunu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/abd-disisleri-abdnin-rusyaya-gore-ukraynadan-daha-fazlasini-talep-ettigi-iddialari-dogru-degil-1095667393.html
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abd dışişleri bakanlığı, marco rubio, washington, rusya, yaptırım, ukrayna, çözüm, çözüm süreci, diplomatik çözüm, abd, haberler, nbc, abd

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Ukrayna barış sürecini engellememek için Rusya'ya yaptırımları genişletmiyoruz

18:03 27.04.2025
© AP Photo / Evan VucciMarco Rubio
Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Washington'un Ukrayna ile ilgili barış sürecini engellememek için Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletmediğini belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NBC televizyonuna demecinde ABD'nin Ukrayna barış sürecini engellememek için Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletmediğini belirtti.
Rubio ilgili soruya, “Çünkü bu diplomatik çabaların işe yarayacağına ve iki tarafı birbirine yakınlaştırabileceğimize dair hala umudumuz olduğunu düşünüyorum. Yani, böyle şeyler yapmaya başladığınız anda (yaptırım uygulamak) bundan geri adım atmış olursunuz ve kendinizi iki yıl daha savaşa mahkum edersiniz, ki biz bunu görmek istemiyoruz” yanıtını verdi.

‘ABD, Ukrayna çözümü konusunda hem iyimser hem de endişeli’

ABD’nin Ukrayna çözümü konusunda hem iyimser hem de endişeli olma nedenleri olduğuna dikkat çeken Rubio, “Bu süreçte, her iki tarafın gerçekten barışı isteyip istemediği ve 90 günlük çabanın sonunda barışa ne kadar yakın veya uzak oldukları belirleniyor. İşte bu hafta bunu belirlemeye çalışıyoruz. İyimser olmak için nedenler var ama aynı zamanda endişe duymak için de nedenler var" ifadelerini kullandı.
Önümüzdeki haftanın çok önemli olacağını vurgulayan Rubio, ABD'nin bu çabayı sürdürmek mi yoksa başka konulara odaklanmanın zamanı mı geldiğine karar vermesi gerekeceğini dile getirdi.
Ukrayna’da barışçıl çözüme ulaşma olasılığını değerlendiren Rubio, “Buna yakınız, ama yeterince yakın değiliz” vurgusunu yaptı.
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