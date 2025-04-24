https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/abd-disisleri-abdnin-rusyaya-gore-ukraynadan-daha-fazlasini-talep-ettigi-iddialari-dogru-degil-1095667393.html

ABD Dışişleri: ABD'nin Rusya'ya göre Ukrayna'dan daha fazlasını talep ettiği iddiaları doğru değil

ABD Dışişleri: ABD'nin Rusya'ya göre Ukrayna'dan daha fazlasını talep ettiği iddiaları doğru değil

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bruce, ABD’nin Ukrayna'dan Rusya'dan daha fazlasını talep ettiği yönündeki iddiaları reddetti. 24.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-24T23:52+0300

2025-04-24T23:52+0300

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ukrayna kri̇zi̇

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tammy bruce

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rusya

moskova

kiev

abd dışişleri

taviz

ukrayna

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce düzenlediği günlük basın brifinginde, Washington'un Ukrayna ihtilafının çözümü konusunda Moskova'ya kıyasla Kiev'den daha fazlasını talep ettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.‘Washington'un çözüm için Ukrayna'dan Rusya’dan daha fazla şey isteyip istemediği’ sorusunu Bruce, “Bence bu çok dürüstçe değil (sorunun formülasyonu)” şeklinde yanıtladı.Ukrayna'da çözüm için çatışmanın her iki tarafının da taviz vermesi gerektiğini belirten Bruce, “Her iki taraf da tavizler verecektir. Bu tavizlerin ayrıntılarının ateşkes sağlanmadığı sürece tartışılmayacağını ya da onaylanmayacağını da biliyoruz” diyerek, tavizlere ilişkin kararların Rusya ve Ukrayna tarafından verileceğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/trump-ukrayna-konusunda-onumuzdeki-gunlerde-cok-onemli-gorusmeler-olacak-1095666189.html

washington

rusya

moskova

kiev

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abd, tammy bruce, washington, rusya, moskova, kiev, abd dışişleri, taviz, ukrayna