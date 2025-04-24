https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/abd-disisleri-abdnin-rusyaya-gore-ukraynadan-daha-fazlasini-talep-ettigi-iddialari-dogru-degil-1095667393.html
ABD Dışişleri: ABD'nin Rusya'ya göre Ukrayna'dan daha fazlasını talep ettiği iddiaları doğru değil
ABD Dışişleri: ABD'nin Rusya'ya göre Ukrayna'dan daha fazlasını talep ettiği iddiaları doğru değil
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bruce, ABD’nin Ukrayna'dan Rusya'dan daha fazlasını talep ettiği yönündeki iddiaları reddetti. 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T23:52+0300
2025-04-24T23:52+0300
2025-04-24T23:50+0300
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce düzenlediği günlük basın brifinginde, Washington'un Ukrayna ihtilafının çözümü konusunda Moskova'ya kıyasla Kiev'den daha fazlasını talep ettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.‘Washington'un çözüm için Ukrayna'dan Rusya’dan daha fazla şey isteyip istemediği’ sorusunu Bruce, “Bence bu çok dürüstçe değil (sorunun formülasyonu)” şeklinde yanıtladı.Ukrayna'da çözüm için çatışmanın her iki tarafının da taviz vermesi gerektiğini belirten Bruce, “Her iki taraf da tavizler verecektir. Bu tavizlerin ayrıntılarının ateşkes sağlanmadığı sürece tartışılmayacağını ya da onaylanmayacağını da biliyoruz” diyerek, tavizlere ilişkin kararların Rusya ve Ukrayna tarafından verileceğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/trump-ukrayna-konusunda-onumuzdeki-gunlerde-cok-onemli-gorusmeler-olacak-1095666189.html
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abd, tammy bruce, washington, rusya, moskova, kiev, abd dışişleri, taviz, ukrayna
abd, tammy bruce, washington, rusya, moskova, kiev, abd dışişleri, taviz, ukrayna
ABD Dışişleri: ABD'nin Rusya'ya göre Ukrayna'dan daha fazlasını talep ettiği iddiaları doğru değil
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bruce, ABD’nin Ukrayna'dan Rusya'dan daha fazlasını talep ettiği yönündeki iddiaları reddetti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce düzenlediği günlük basın brifinginde, Washington'un Ukrayna ihtilafının çözümü konusunda Moskova'ya kıyasla Kiev'den daha fazlasını talep ettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.
‘Washington'un çözüm için Ukrayna'dan Rusya’dan daha fazla şey isteyip istemediği’ sorusunu Bruce, “Bence bu çok dürüstçe değil (sorunun formülasyonu)” şeklinde yanıtladı.
Ukrayna'da çözüm için çatışmanın her iki tarafının da taviz vermesi gerektiğini belirten Bruce, “Her iki taraf da tavizler verecektir. Bu tavizlerin ayrıntılarının ateşkes sağlanmadığı sürece tartışılmayacağını ya da onaylanmayacağını da biliyoruz” diyerek, tavizlere ilişkin kararların Rusya ve Ukrayna tarafından verileceğini vurguladı.