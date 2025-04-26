“Ukrayna, özellikle de son verilere göre 76 bin Ukraynalı askeri personelin öldürüldüğü Kursk bölgesindeki çatışmalardan sonra, Rusya ile uzun süre savaşa giremeyecektir.

ABD bu konuda Rus tarafını destekliyor. Trump döneminde Washington, Ukrayna cephesindeki savaşın sadece ABD'yi değil, tüm Batı dünyasını tükettiğini fark etmeye başladı. Amerikalılar şunu çok iyi anlıyor: Rusya çatışmayı hızla sona erdirmek ve Ukrayna'yı tamamen yok etmek isteseydi, bunu yapardı.

Rusya, başkalarının şartlarına göre müzakere yapmayacağını ve topraklarından vazgeçmeyeceğini açıkça ortaya koydu; bu onun yasal hakkıdır. Zelenskiy bu savaşta Batı'ya tabi olmasının bedelini ödemelidir.