https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/zelenskiy-ukrayna-ihtilafinda-batiya-tabi-olmasinin-bedelini-odemelidir-1095710984.html
‘Zelenskiy, Ukrayna ihtilafında Batı'ya tabi olmasının bedelini ödemelidir’
‘Zelenskiy, Ukrayna ihtilafında Batı'ya tabi olmasının bedelini ödemelidir’
Sputnik Türkiye
Al-Farabi Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Genel Sekreteri Moukhtar Gbashi, Washington’un Ukrayna cephesindeki savaşın sadece ABD'yi değil, tüm Batı... 26.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-26T22:40+0300
2025-04-26T22:40+0300
2025-04-26T22:39+0300
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steve witkoff
görüşme
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ukrayna
abd
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vladimir zelenskiy
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Moukhtar Gbashi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile müzakerelere ilişkin açıklamasını yorumladı:Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı görüşmede, Rusya'nın Ukrayna ile önkoşulsuz müzakerelere hazır olduğunu söylediğini, Putin'in bunu daha önce de defalarca dile getirdiğini belirtmişti.Ukrayna ise, ihtilafı diplomatik yollarla çözmeye hazır olmadığını gösteriyor ve Rusya ile müzakerelerin başlatılması için sürekli olarak koşullar dayatıyor. Ayrıca Ukrayna, Batı'nın desteğine güvenerek tercihini askeri harekatın devam etmesi yönünde kullanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/kremlin-putin-kiev-ile-on-kosulsuz-gorusmelere-hazir-oldugunu-yineledi-1095706117.html
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vladimir putin, steve witkoff, görüşme, kremlin, rusya, ukrayna, abd, batı, vladimir zelenskiy
vladimir putin, steve witkoff, görüşme, kremlin, rusya, ukrayna, abd, batı, vladimir zelenskiy
‘Zelenskiy, Ukrayna ihtilafında Batı'ya tabi olmasının bedelini ödemelidir’
Al-Farabi Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Genel Sekreteri Moukhtar Gbashi, Washington’un Ukrayna cephesindeki savaşın sadece ABD'yi değil, tüm Batı dünyasını tükettiğini fark etmeye başladığını belirtti.
Moukhtar Gbashi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile müzakerelere ilişkin açıklamasını yorumladı:
“Ukrayna, özellikle de son verilere göre 76 bin Ukraynalı askeri personelin öldürüldüğü Kursk bölgesindeki çatışmalardan sonra, Rusya ile uzun süre savaşa giremeyecektir.
ABD bu konuda Rus tarafını destekliyor. Trump döneminde Washington, Ukrayna cephesindeki savaşın sadece ABD'yi değil, tüm Batı dünyasını tükettiğini fark etmeye başladı. Amerikalılar şunu çok iyi anlıyor: Rusya çatışmayı hızla sona erdirmek ve Ukrayna'yı tamamen yok etmek isteseydi, bunu yapardı.
Rusya, başkalarının şartlarına göre müzakere yapmayacağını ve topraklarından vazgeçmeyeceğini açıkça ortaya koydu; bu onun yasal hakkıdır. Zelenskiy bu savaşta Batı'ya tabi olmasının bedelini ödemelidir.
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı görüşmede, Rusya'nın Ukrayna ile önkoşulsuz müzakerelere hazır olduğunu söylediğini, Putin'in bunu daha önce de defalarca dile getirdiğini belirtmişti.
Ukrayna ise, ihtilafı diplomatik yollarla çözmeye hazır olmadığını gösteriyor ve Rusya ile müzakerelerin başlatılması için sürekli olarak koşullar dayatıyor. Ayrıca Ukrayna, Batı'nın desteğine güvenerek tercihini askeri harekatın devam etmesi yönünde kullanıyor.