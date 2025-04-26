https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/zaharova-kuzey-kore-kursk-bolgesinin-kurtarilmasinda-muttefik-dayanismasi-gosterdi-1095709547.html
Zaharova: Kuzey Kore, Kursk bölgesinin kurtarılmasında müttefik dayanışması gösterdi
Zaharova: Kuzey Kore, Kursk bölgesinin kurtarılmasında müttefik dayanışması gösterdi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kuzey Kore’nin Kursk bölgesinin kurtarılmasında müttefik dayanışması gösterdiğini belirtti. 26.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-26T20:19+0300
2025-04-26T20:19+0300
2025-04-26T20:17+0300
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Komsomolskaya Pravda gazetesine verdiği demeçte Zaharova, Kuzey Kore'nin Kursk bölgesinin kurtarılması konusunda gösterdiği dayanışmanın aslında Rusya ile Kuzey Kore arasındaki yüksek, hatta müttefik düzeydeki ilişkilerin bir göstergesi olduğunu söyledi.Zaharova, “Koreli dostlarımızın gösterdiği dayanışma, ilişkilerimizin yüksek, hatta müttefiklik düzeyinin bir göstergesidir. Ülkelerimizin liderlerinin varmış oldukları anlaşmalara uygun olarak ilişkilerimizin daha da güçlenmeye ve gelişmeye devam edeceğinden eminiz” dedi.Zaharova ayrıca, Kuzey Kore askerlerinin Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşmasının 4. maddesi uyarınca Kursk sınır bölgesinin kurtarılması operasyonuna katıldığını kaydetti.Daha önce Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunduğu raporda, “Kursk Bölgesi’nde Rus askerleri ile omuz omuza hareket eden Kuzey Kore askerlerinin, metanet ve kahramanlık ortaya koyduğunu” belirterek, Kuzey Kore’nin Kursk bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin yenilgiye uğratılmasındaki yardımlarının altını çizmişti.Rusya ve Kuzey Kore liderleri, Putin'in Pyongyang ziyareti sırasında 19 Haziran 2024’te Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı. 9 Şubat 2000 tarihli Rusya-Kuzey Kore dostluk, iyi komşuluk ve işbirliği anlaşmasının yerini alacağı belirtilen bu anlaşma, onay belgelerinin karşılıklı olarak teati edilmesininardından 4 Aralık'ta yürürlüğe girmişti. Anlaşmanın dördüncü maddesi, bir tarafın başka bir devlet veya birden fazla ülke tarafından silahlı saldırıya maruz kalması durumunda, diğer tarafın derhal askeri yardımlar dahil olmak üzere yardım sağlamasını öngörüyor. Bu husus Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesi ve Rusya ile Kuzey Kore yasalarında da belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/kremlin-kursk-bolgesini-ukrayna-guclerinden-temizleme-operasyonu-tamamlandi-1095703225.html
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rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, kursk bölgesi, kuzey kore, dayanışma, rusya, kursk, rusya silahlı kuvvetleri, vladimir putin, komsomolskaya pravda
rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, kursk bölgesi, kuzey kore, dayanışma, rusya, kursk, rusya silahlı kuvvetleri, vladimir putin, komsomolskaya pravda
Zaharova: Kuzey Kore, Kursk bölgesinin kurtarılmasında müttefik dayanışması gösterdi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kuzey Kore’nin Kursk bölgesinin kurtarılmasında müttefik dayanışması gösterdiğini belirtti.
Komsomolskaya Pravda gazetesine verdiği demeçte Zaharova, Kuzey Kore'nin Kursk bölgesinin kurtarılması konusunda gösterdiği dayanışmanın aslında Rusya ile Kuzey Kore arasındaki yüksek, hatta müttefik düzeydeki ilişkilerin bir göstergesi olduğunu söyledi.
Zaharova, “Koreli dostlarımızın gösterdiği dayanışma, ilişkilerimizin yüksek, hatta müttefiklik düzeyinin bir göstergesidir. Ülkelerimizin liderlerinin varmış oldukları anlaşmalara uygun olarak ilişkilerimizin daha da güçlenmeye ve gelişmeye devam edeceğinden eminiz” dedi.
Zaharova ayrıca, Kuzey Kore askerlerinin Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşmasının 4. maddesi uyarınca Kursk sınır bölgesinin kurtarılması operasyonuna katıldığını kaydetti.
Daha önce Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunduğu raporda, “Kursk Bölgesi’nde Rus askerleri ile omuz omuza hareket eden Kuzey Kore askerlerinin, metanet ve kahramanlık ortaya koyduğunu” belirterek, Kuzey Kore’nin Kursk bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin yenilgiye uğratılmasındaki yardımlarının altını çizmişti.
Rusya ve Kuzey Kore liderleri, Putin'in Pyongyang ziyareti sırasında 19 Haziran 2024’te Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı. 9 Şubat 2000 tarihli Rusya-Kuzey Kore dostluk, iyi komşuluk ve işbirliği anlaşmasının yerini alacağı belirtilen bu anlaşma, onay belgelerinin karşılıklı olarak teati edilmesininardından 4 Aralık'ta yürürlüğe girmişti. Anlaşmanın dördüncü maddesi, bir tarafın başka bir devlet veya birden fazla ülke tarafından silahlı saldırıya maruz kalması durumunda, diğer tarafın derhal askeri yardımlar dahil olmak üzere yardım sağlamasını öngörüyor. Bu husus Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesi ve Rusya ile Kuzey Kore yasalarında da belirtiliyor.