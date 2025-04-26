Rusya'nın Kursk Bölgesi’ndeki topraklarını işgal eden neo-Nazi oluşumlarının bozguna uğratılmasında görev alan tüm askeri birliklerin personelini tebrik ediyorum. Kiev rejiminin macerası tamamen başarısızlığa uğramış olup düşmanın, aralarında savaşa en hazırlıklı, eğitimli ve donanımlı, Batı model teçhizatlı saldırı birlikleri, özel kuvvetler gibi güçler dahil olmak üzere uğradığı muazzam kayıplar kesinlikle tüm muharebe temas hattına yansıyacak. Düşmanın Kursk sınır bölgesinde tamamen yenilgiye uğratılması, birliklerimizin cephenin diğer kilit bölgelerinde başarılı eylemler gerçekleştirmesi için koşullar yaratmakta ve neo-Nazi rejiminin yenilgisini daha da yakınlaştırmaktadır. Bütün personelimizi, savaşçılarımızı, komutanlarımızı kutluyorum. Bu başarıyla, bu zaferle. Cesaretiniz, kahramanlığınız ve Anavatanımıza ve Rusya halkına hizmetlerinizden dolayı size teşekkür ederim. Teşekkürler.