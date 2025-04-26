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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/kremlin-kursk-bolgesini-ukrayna-guclerinden-temizleme-operasyonu-tamamlandi-1095703225.html
Kremlin: Kursk Bölgesi’ni Ukrayna güçlerinden temizleme operasyonu tamamlandı
Kremlin: Kursk Bölgesi’ni Ukrayna güçlerinden temizleme operasyonu tamamlandı
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Kursk Bölgesi’ni Ukrayna güçlerinden temizleme operasyonunun tamamlandığını, Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov’un Rus lider Putin’e... 26.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-26T13:47+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk Bölgesi’ndeki yenilgisinin tamamlanmasına ilişkin raporunu dinledi.Gerasimov, raporunda şu önemli noktalara değindi:🔸 Kursk Bölgesi’ni işgal eden Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yenilgisi tamamlandı, Cumartesi günü bölgedeki son yerleşim yeri olan Gornal köyü kontrol altına alındı.🔸 Kursk Bölgesi’nin kurtarılan kısımlarında, saklanmaya çalışan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin bulunmasına yönelik önlemler alınıyor.🔸 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Kursk Bölgesi’nde ölü ya da yaralı olarak 76 binden fazla askerini kaybetti.🔸 Kursk Bölgesi’nde Rus askerleri ile omuz omuza hareket eden Kuzey Kore askerleri, metanet ve kahramanlık ortaya koydu.🔸 Sumi Bölgesi’nde güvenlik bölgesi oluşturma çalışmaları devam ediyor, 4 yerleşim yeri alındı, 90 kilometrekareden fazla alan kontrol altında.🔸 Kursk Bölgesi’ndeki 19 yerleşim yeri tamamen kontrol edilerek mayınlardan temizlendi.Rus lider, neo-Nazi gruplarının yenilgiye uğratılmasında görev alan tüm askeri birlikleri tebrik ederek herkese teşekkür etti.Putin, Kursk sınır bölgesinde düşmanın tamamen yenilmesinin, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin cephenin diğer kilit bölgelerinde daha başarılı eylemler gerçekleştirmesi için koşullar yarattığını vurguladı.Kiev rejiminin macerasının tamamen başarısızlığa uğradığını vurgulayan Putin, Kursk Bölgesi’nin geri alınmasının neo-Nazi rejiminin yenilgisini yakınlaştırdığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/ukrayna-ordusunun-kursk-bolgesindeki-techizat-kayiplari-aciklandi-tam-27-milyar-dolar-1095183379.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, kursk bölgesi, özel askeri harekat, valeriy gerasimov, vladimir putin, dmitriy peskov, kremlin, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, kursk, kiev, haberler
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, kursk bölgesi, özel askeri harekat, valeriy gerasimov, vladimir putin, dmitriy peskov, kremlin, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, kursk, kiev, haberler

Kremlin: Kursk Bölgesi’ni Ukrayna güçlerinden temizleme operasyonu tamamlandı

13:47 26.04.2025 (güncellendi: 14:44 26.04.2025)
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovRusya'nın Donbass'taki özel askeri harekatı
Rusya'nın Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Kursk Bölgesi’ni Ukrayna güçlerinden temizleme operasyonunun tamamlandığını, Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov’un Rus lider Putin’e buna ilişkin rapor sunduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk Bölgesi’ndeki yenilgisinin tamamlanmasına ilişkin raporunu dinledi.
Gerasimov, raporunda şu önemli noktalara değindi:
🔸 Kursk Bölgesi’ni işgal eden Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yenilgisi tamamlandı, Cumartesi günü bölgedeki son yerleşim yeri olan Gornal köyü kontrol altına alındı.
🔸 Kursk Bölgesi’nin kurtarılan kısımlarında, saklanmaya çalışan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin bulunmasına yönelik önlemler alınıyor.
🔸 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Kursk Bölgesi’nde ölü ya da yaralı olarak 76 binden fazla askerini kaybetti.
🔸 Kursk Bölgesi’nde Rus askerleri ile omuz omuza hareket eden Kuzey Kore askerleri, metanet ve kahramanlık ortaya koydu.
🔸 Sumi Bölgesi’nde güvenlik bölgesi oluşturma çalışmaları devam ediyor, 4 yerleşim yeri alındı, 90 kilometrekareden fazla alan kontrol altında.
🔸 Kursk Bölgesi’ndeki 19 yerleşim yeri tamamen kontrol edilerek mayınlardan temizlendi.
Rus lider, neo-Nazi gruplarının yenilgiye uğratılmasında görev alan tüm askeri birlikleri tebrik ederek herkese teşekkür etti.
Putin, Kursk sınır bölgesinde düşmanın tamamen yenilmesinin, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin cephenin diğer kilit bölgelerinde daha başarılı eylemler gerçekleştirmesi için koşullar yarattığını vurguladı.
Kiev rejiminin macerasının tamamen başarısızlığa uğradığını vurgulayan Putin, Kursk Bölgesi’nin geri alınmasının neo-Nazi rejiminin yenilgisini yakınlaştırdığını ifade etti.

Rusya'nın Kursk Bölgesi’ndeki topraklarını işgal eden neo-Nazi oluşumlarının bozguna uğratılmasında görev alan tüm askeri birliklerin personelini tebrik ediyorum. Kiev rejiminin macerası tamamen başarısızlığa uğramış olup düşmanın, aralarında savaşa en hazırlıklı, eğitimli ve donanımlı, Batı model teçhizatlı saldırı birlikleri, özel kuvvetler gibi güçler dahil olmak üzere uğradığı muazzam kayıplar kesinlikle tüm muharebe temas hattına yansıyacak. Düşmanın Kursk sınır bölgesinde tamamen yenilgiye uğratılması, birliklerimizin cephenin diğer kilit bölgelerinde başarılı eylemler gerçekleştirmesi için koşullar yaratmakta ve neo-Nazi rejiminin yenilgisini daha da yakınlaştırmaktadır. Bütün personelimizi, savaşçılarımızı, komutanlarımızı kutluyorum. Bu başarıyla, bu zaferle. Cesaretiniz, kahramanlığınız ve Anavatanımıza ve Rusya halkına hizmetlerinizden dolayı size teşekkür ederim. Teşekkürler.

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