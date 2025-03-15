https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/sicak-kahve-uzerine-dokuldu-mahkeme-kuryeye-50-milyon-dolar-tazminat-odenmesine-karar-verdi-1094547876.html

Sıcak kahve üzerine döküldü: Mahkeme, kuryeye 50 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi

Sıcak kahve üzerine döküldü: Mahkeme, kuryeye 50 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi

Sputnik Türkiye

ABD'de bir kahve zinciri, sıcak içecek nedeniyle ciddi yanıklar yaşayan teslimat sürücüsüne 50 milyon dolar tazminat ödemeye mahkûm edildi. Şirket karara... 15.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-15T19:32+0300

2025-03-15T19:32+0300

2025-03-15T19:32+0300

yaşam

abd

starbucks

mahkeme

tazminat

tazminat davası

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir jüri, sıcak içecek nedeniyle ağır yanıklar geçiren bir teslimat sürücüsüne 50 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi. Karar, ünlü bir kahve zincirinin ihmalden sorumlu bulunmasıyla alındı.2020 yılında Los Angeles’ta gerçekleşen olayda, teslimat sürücüsü Michael Garcia, Starbucks'ın drive-thru servisinden aldığı içeceklerin düzgün kapatılmaması nedeniyle ciddi yanıklar yaşadı. Mahkeme kayıtlarına göre, kapağı tam kapanmayan sıcak içecek Garcia’nın üzerine döküldü ve cinsel organlarında kalıcı hasar, sinir zedelenmesi ve şekil bozukluğu oluştu.Garcia’nın avukatları, şirketin çalışanlarının sıcak içecek kapaklarını güvenli şekilde yerleştirme konusunda yeterince eğitim almadığını ve bu ihmalkârlığın müvekkillerinin yaşam kalitesini kalıcı olarak etkilediğini savundu.Jüri, şirketin ihmalkâr davrandığı sonucuna vararak Garcia’ya 50 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetti. Kararın ardından açıklama yapan şirket, mağduriyetten üzüntü duyduklarını ancak verilen tazminatın aşırı olduğunu belirtti ve karara itiraz edeceklerini açıkladı.Bu duruma benzer başka bir dava ise 1994 yılında McDonald’s’a karşı açılan ve sıcak kahve nedeniyle ciddi yanıklara yol açan ünlü davayı akıllara getirdi. Hukuk uzmanlarına göre, karar, gıda ve içecek sektöründe müşteri güvenliği konusunda şirketler için önemli bir uyarı niteliğinde.

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abd, starbucks, mahkeme, tazminat, tazminat davası