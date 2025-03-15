https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/sicak-kahve-uzerine-dokuldu-mahkeme-kuryeye-50-milyon-dolar-tazminat-odenmesine-karar-verdi-1094547876.html
Sıcak kahve üzerine döküldü: Mahkeme, kuryeye 50 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi
Sıcak kahve üzerine döküldü: Mahkeme, kuryeye 50 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi
Sputnik Türkiye
ABD'de bir kahve zinciri, sıcak içecek nedeniyle ciddi yanıklar yaşayan teslimat sürücüsüne 50 milyon dolar tazminat ödemeye mahkûm edildi. Şirket karara... 15.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-15T19:32+0300
2025-03-15T19:32+0300
2025-03-15T19:32+0300
yaşam
abd
starbucks
mahkeme
tazminat
tazminat davası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/08/01/1042573395_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_96d2b89f0d5daf57e1cea49720d11c87.jpg
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir jüri, sıcak içecek nedeniyle ağır yanıklar geçiren bir teslimat sürücüsüne 50 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi. Karar, ünlü bir kahve zincirinin ihmalden sorumlu bulunmasıyla alındı.2020 yılında Los Angeles’ta gerçekleşen olayda, teslimat sürücüsü Michael Garcia, Starbucks'ın drive-thru servisinden aldığı içeceklerin düzgün kapatılmaması nedeniyle ciddi yanıklar yaşadı. Mahkeme kayıtlarına göre, kapağı tam kapanmayan sıcak içecek Garcia’nın üzerine döküldü ve cinsel organlarında kalıcı hasar, sinir zedelenmesi ve şekil bozukluğu oluştu.Garcia’nın avukatları, şirketin çalışanlarının sıcak içecek kapaklarını güvenli şekilde yerleştirme konusunda yeterince eğitim almadığını ve bu ihmalkârlığın müvekkillerinin yaşam kalitesini kalıcı olarak etkilediğini savundu.Jüri, şirketin ihmalkâr davrandığı sonucuna vararak Garcia’ya 50 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetti. Kararın ardından açıklama yapan şirket, mağduriyetten üzüntü duyduklarını ancak verilen tazminatın aşırı olduğunu belirtti ve karara itiraz edeceklerini açıkladı.Bu duruma benzer başka bir dava ise 1994 yılında McDonald’s’a karşı açılan ve sıcak kahve nedeniyle ciddi yanıklara yol açan ünlü davayı akıllara getirdi. Hukuk uzmanlarına göre, karar, gıda ve içecek sektöründe müşteri güvenliği konusunda şirketler için önemli bir uyarı niteliğinde.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/sekizinci-test-ucusu-da-basarisiz-olmustu-musk-2026da-marsa-insansi-robot-gondermeyi-planliyor-1094547252.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/08/01/1042573395_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_33a1f985df8e1cfe3d4e5ba24b6ae22d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, starbucks, mahkeme, tazminat, tazminat davası
abd, starbucks, mahkeme, tazminat, tazminat davası
Sıcak kahve üzerine döküldü: Mahkeme, kuryeye 50 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi
ABD'de bir kahve zinciri, sıcak içecek nedeniyle ciddi yanıklar yaşayan teslimat sürücüsüne 50 milyon dolar tazminat ödemeye mahkûm edildi. Şirket karara itiraz etmeye hazırlanıyor.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir jüri, sıcak içecek nedeniyle ağır yanıklar geçiren bir teslimat sürücüsüne 50 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi. Karar, ünlü bir kahve zincirinin ihmalden sorumlu bulunmasıyla alındı.
2020 yılında Los Angeles’ta gerçekleşen olayda, teslimat sürücüsü Michael Garcia, Starbucks'ın drive-thru servisinden aldığı içeceklerin düzgün kapatılmaması nedeniyle ciddi yanıklar yaşadı. Mahkeme kayıtlarına göre, kapağı tam kapanmayan sıcak içecek Garcia’nın üzerine döküldü ve cinsel organlarında kalıcı hasar, sinir zedelenmesi ve şekil bozukluğu oluştu.
Garcia’nın avukatları, şirketin çalışanlarının sıcak içecek kapaklarını güvenli şekilde yerleştirme konusunda yeterince eğitim almadığını ve bu ihmalkârlığın müvekkillerinin yaşam kalitesini kalıcı olarak etkilediğini savundu.
Jüri, şirketin ihmalkâr davrandığı sonucuna vararak Garcia’ya 50 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetti. Kararın ardından açıklama yapan şirket, mağduriyetten üzüntü duyduklarını ancak verilen tazminatın aşırı olduğunu belirtti ve karara itiraz edeceklerini açıkladı.
Bu duruma benzer başka bir dava ise 1994 yılında McDonald’s’a karşı açılan ve sıcak kahve nedeniyle ciddi yanıklara yol açan ünlü davayı akıllara getirdi. Hukuk uzmanlarına göre, karar, gıda ve içecek sektöründe müşteri güvenliği konusunda şirketler için önemli bir uyarı niteliğinde.